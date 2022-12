Artikkelen oppdateres med flere bilder mandag!

Norge hadde fem mann på startstreken i MU20 på EMs første øvelse over 6 km på frossen mark i La Mandria Park i Piemonte utenfor Torino: Andreas Fjeld Halvorsen, Esten Hansen-Møllerud Hauen, Abdullahi Dahir Rabi, Vebjørn Hovdejord og Simen Gløgård Stensrud. Størst forventninger var stilt til Abdullahi Dahir Rabi og om de tre beste norske kunne kopiere fjorårets bronsemedalje.

Hissige på grøten: Danskene Axel Vang Christensen og Joel Lillesø, her etter 1100 meter, åpnet svært optimistisk. (Foto: Kjell Vigestad)

Dramatisk exit

De to danske favorittene Axel Vang Christensen og Joel Lillesø la seg i tet i en voldsomt tempo fra start og fikk med seg briten Luke Birdseye og iren Nicholas Griggs. Abdullahi Dahir Rabi prøvde å tette luka på første runde - men så i en bratt kneik knakk Runar-løperen sammen og ble liggende bevisstløs. De to nærmeste lagkameratene, Esten Hansen-Møllerud Hauen og Vebjørn Hovdejord stoppet intuitivt opp for hjelpe lagkompisen før personell tok seg av det norske håpet. Runar-løperen fikk en dramatisk exit i mesteskapet, men var bevisst da han ble fraktet til sykehus for sjekk.

- Vebjørn og jeg prøvde å få Abdu i gang igjen men skjønte at vi bare måtte få han ut av løypa før annen hjelp kom til, fortalte Esten til Kondis på telefon fra Italia. Han anslo at han stoppet opp mellom 10 og 20 sekunder.

- Jeg følte meg pigg da jeg kom i gang igjen så jeg vet ikke om jeg tapte så mye på det, sier den positive alvdølen som trodde at Vebjørn tapte noe mer på den svært uvanlige men svært så sympatiske manøveren.

To beste norske: Vebjørn Hovdejord og Esten Hansen-Møllerud Hauen pent plassert i feltet etter 2300 meter før Abdullahi Dahir Rabis kollaps. (Foto: Kjell Vigestad)

Britisk-irsk oppgjør

Da han kom i gang igjen lå Esten Hansen-Møllerud Hauen først av de norske rundt nummer 30. På den andre av de fire rundene var plutselig Axel Vang Christensen også borte fra tetbildet etter å ha brutt løpet, og også Joel Lillesø slet med å henge med på det britiske-irske kjøret i front. Danskene fikk nok smake sin egen medisin med alt for høy åpningsfart før de kaftsugende kneikene startet.

På den siste runden var det Nicholas Griggs som så ut til å ta hjem tittelen, men på oppløpet var iren nær ved å snuble og stivnet slik at det var briten Will Barnicoat som knep seieren på 17:40. Det ble for øvrig en hel britisk-irsk dag da de to sterke nasjonene delte på de fem første plassene.

5. plass i lagkonkurransen

Esten Hansen-Møllerud Hauen løp seg oppover i feltet og endte på en meget sterk 7. plass på 18:07, bare 27 sekunder bak vinneren. Norge tok en meget godkjent 5. plass uten at den antatt beste kom til mål. 17-åringen Simen Gløgård Stensrud disponerte meget bra og ble nest beste norske på 27. plass, Vebjørn Hovdejord sluttet på 30. plass etter dramatikken på første halvdel og Andreas Fjeld Halvorsen endte som nr. 67.

Topp 10 - menn U20:

Plass Navn Nasjon Resultat 1 BARNICOAT Will GBR 17:40 2 GRIGGS Nicholas IRL 17:41 3 CASEY Dean IRL 17:46 4 MILLS Sam GBR 17:54 5 BIRDSEYE Luke GBR 17:56 6 MIGALLON Jaime ESP 18:06 7 HAUEN Esten Hansen-Møllerud NOR 18:07 8 MONREAL Mario ESP 18:09 9 BIRD Edward GBR 18:09 10 TAŞYÜREK Ismail TUR 18:10 Øvrige norske: 27 STENSRUD Simen Gløgård NOR 18:27 30 HOVDEJORD Vebjørn NOR 18:29 67 FJELD HALVORSEN Andreas NOR 19:12 RABI Abdullahi Dahir NOR DNF

