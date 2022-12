Artikkelen oppdateres med flere bilder senere!

På de to første korte og relativt flate rundene lå Karoline Bjerkeli Grøvdal i tet og kontrollerte farten i et samlet felt. Det var på de fire lange rundene løypa skilte med 23 høydemeter opp og ned på hver runde, og feltet strekte seg dermed også ut med Yasemin Can og Karoline i tet. Israelske Teferi og tyske Klosterhafen slet her med å holde farten til tetduoen. Underlaget hadde tydelig blitt sleipere utover dagen etter en kald natt og flere av jentene slet med underlaget.

Tysk-norsk duell

Ut på den andre av fire lange rundene var det de tre favorittene, Grøvdal, Klosterhafen og Can som fikk en luke i front, men det stoppet raskt opp for for tyrkiske Can. Karoline og Konstanze Klosterhafen fortsatte duellen oppover nest siste gangen, og den tyske europamesteren på 5000 m virket meget sprek i front.

Tysk dominans

Klosterhafen som tidligere i høst presterte 1.05.41 på halvmaraton i Valencia, var føringen opp for siste gang, og duellen virket fortsatt helt åpen. Etter å ha passert gjennom slottet på toppen av bakken, overrasket Karoline ved å slippe på og rykke i fra i det lette partiet nedover for siste gang og kunne kontrollere inn til EM-gull for andre året på rad på 26:25, fire sekunder foran sine eneste reelle utfordrer. Alina Reh og Hanna Klein fightet om bronsemedalje med Reh foran på fotofinish. Tyskland tok en overlegent laggull foran Storbritannia og Irland.

I sitt livs beste form

Karoline kompletterte dermed sin beste sesong noensinne både på bane, asfalt og i terrenget. Året skal forøvrig avsluttes og krones med rekordforsøk på 5 km gateløp i Barcelona på Nyttårsaften.

Karoline Bjerkeli Grøvdal intervjues av NRK rett etter målgang i Piemonte. (Foto: Kjell Vigestad)

Topp 10 - kvinner senior:

Plass Navn Nasjon Resultat 1 GRØVDAL Karoline Bjerkeli NOR 26:25 2 KLOSTERHALFEN Konstanze GER 26:29 3 REH Alina GER 27:19 4 KLEIN Hanna GER 27:19 5 TEFERI Selamawit ISR 27:20 6 DATTKE Miriam GER 27:22 7 MENGSTEAB Samrawit SWE 27:27 8 WARNER-JUDD Jessica GBR 27:27 9 DONNELLY Abbie GBR 27:28 10 BAKKER Veerle NED 27:34

