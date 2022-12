Artikkelen oppdateres med bilder senere!

Italienske Yemaneberhan Crippa var nevnt som en eventuell utfordrer til Jakob Ingebrigtsen foran årets EM i terrengløp over 10 km, og hjemmehåpet tok også føringen ut på den første av de seks lange rundene. Briten Emile Cairess prøvde seg oppover på en av rundene og fikk en luke på sju andre i tetgruppa før han ble innhentet. Belgiske Isaac Kimeli dannet deretter en tettrio sammen med Cairess og Jakob Ingebrigtsen, og det så allerede ut som den norske storfavoritten hadde fått løpet dit han han ville.

Styrte løpet

Ut på siste runden styrte Jakob farten, og i de siste korte men bratte kneikene avgjorde Sandnesgutten nok et mesterskap. Gjennom slottet på toppen løypa for siste gang viste han at han hadde full kontroll og kunne paradere den siste kilometeren til mål på 29:33. Emile Caires løp inn til sølv ni sekunder bak, og Isaac Kimeli tok bronsen ytterligere to sekunder bak en uimotståelig nordmann.

God laginnsats

Narve Gilje Nordås var nest beste nordmann på 21. plass med Henrik Ingebrigtsen som den 3. og tellende nordmannen i lagkonkurransen på 23. plass, henholdsvis 1.07 og 1.11 bak den helt suverene lagkompisen. En imponerende prestasjon spesielt av Henrik, mens mellomste bror, Filip, ikke hadde dagen denne gangen heller og ga seg før løpet var halvkjørt. Per Svela bl nr. 60 av de 83 i feltet, vel to minutter bak Jakob.

Frankrike knep laggullet foran Italia med Spania og Belgia på de andre plassen foran Norge som ble 5. beste nasjon foran Storbritannia.

Ettertraktet vinner: Alle ville ha en bit av Jakob. Her sammen med den franske trioen som vant lagkonkurransen. (Foto: Kjell Vigestad)

Topp 10 - menn senior: