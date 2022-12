Les intervju med Astrid Brathaug Størset om hvordan hun opplevde maratondebuten



Tre norske kvinner løp under 3 timer i regnværet i Malaga, og best var Astrid Brathaug Størset som i debuten på distansen klarte 2.43.33. Det gav henne en fin åttendeplass, 17 minutter bak den kenyanske vinneren, Risper Chebet. Finske Alisa Vainio tok en sterk tredjeplass med 2.28.13.

Heidi Pharo og Asta Ellingvåg fulgte på 14. og 16. plass med henholdsvis 2.51.38 og 2.52.54. For Ellingsvåg hodt det til en tredjeplass i klasse 40-44 år i løpet og en foreløpig tredjeplass på den norske årsstatistikken.

Norsk klasseseier ble det til Kristin Overvaag som vant 55-59-årsklassen med hele 33 minutter. Tida hennes på 3.09.43 gir henne en andreplass på den norske årsstatikken, minuttet bak Inger Saanum. I alt løp ti norske kvinner under 4 timer, men det var ganske sikkert med en god del flere fra fedrelandet. I alt utgjorde kvinnene 891 av de 2745 som fullførte maratondistansen.



Heidi Pharo (til venstre) og Astrid Brathaug Sørset kunne juble for vel gjennomførte maratonløp. (Foto: Jostein Olafsen Sørset)





I regnfylte gater løp Asta Ellingvåg inn til en flott tredjeplass i klasse 40-44 år. (Foto: privat)



Maraton kvinner Brutto Netto 1 RISPER CHEBET INDEPENDIENTE Kenia 02:26:12 02:26:09 2 BIRKE DEBELE BEYENE INDEPENDIENTE Etiopia 02:28:13 02:28:10 3 ALISA VAINIO INDEPENDIENTE Finlandia 02:28:41 02:28:39 4 CAROLINE CHEPTONUI KILEL INDEPENDIENTE Kenia 02:29:11 02:29:09 5 FORTUNATE CHIDZIVO INDEPENDIENTE Zimbawe 02:35:05 02:35:02 6 TANIA CHAVEZ MOSER INDEPENDIENTE Bolivia 02:41:21 02:41:18 7 AINO NIEMI INDEPENDIENTE Finlandia 02:43:27 02:43:24 8 ASTRID BRATHAUG SØRSET TYRVING IL Noruega 02:43:41 02:43:33 9 ANDREIA A, HESSEL INDEPENDIENTE Brasil 02:45:08 02:45:05 10 EMILIA BRANGEFÄLT INDEPENDIENTE Suecia 02:46:38 02:46:32 ... 14 HEIDI PHARO BØLER IF FRIIDRETT Noruega 02:52:15 02:51:38 16 ASTA ELLINGVÅG INDEPENDIENTE Noruega 02:53:01 02:52:54 27 ELISABETH STUBBERUD INDEPENDIENTE Noruega 03:06:34 03:04:58 32 KRISTIN OVERVAAG SPORTSKLUBBEN VIDAR Noruega 03:10:17 03:09:43 46 ANNA STENVAAG INDEPENDIENTE Noruega 03:23:24 03:21:41 77 TANJA C. GAIVORONSKI ASICS FRONTRUNNER Noruega 03:36:15 03:34:14 89 BEATE NORHEIM GTI FRIIDRETT Noruega 03:38:45 03:36:52 108 STINE H. BANG SVENDSEN TRONDHEIM OG OMEGN SK Noruega 03:43:26 03:40:39 162 MARLENE CAGATAY INDEPENDIENTE Noruega 03:54:21 03:49:53





Torstein Bjerland best av de norske herrene

Fire norske menn løp under 3 timer, og raskest var Torstein Bjerland som løp på 2.42.33. Beste norske klasseplassering hadde Bjørn Harald Bongom som vant klasse 55-59 år med 2.56.30.

I alt løp fire norske menn under 3 timer. Kenyanske Barnaba Kipkoech vant løpet på 2.08.21, halvminuttet foran etiopiske Abdi Asefa Kebede. Vi har funnet 11 norske menn med tider under 3.30.



Regnværet gjorde at startnumrene hadde en tendens til å løsne, men det så ikke ut til å gå på bekostning av verken farten eller humøret til Varegg-løperen Bjørn Harald Bongom. (Foto: privat)



Maraton menn Brutto Netto 1 BARNABA KIPKOECH KENYA Kenya 02:08:21 02:08:18 2 ABDI ASEFA KEBEDE ETIOPÍA Etiopía 02:08:52 02:08:48 3 MATHEW KIBIWOTT SANG KENYA Kenya 02:09:20 02:09:17 4 JONATHAN MAIYO KENYA Kenya 02:09:47 02:09:46 5 KIBROM GHEBREZGIABHIER ERITREA Eritrea 02:09:48 02:09:45 6 EDWIN CHERUIYOT SOI KENYA Kenya 02:09:57 02:09:53 7 NOAH KIGEN KIPROTICH KENYA Kenya 02:10:22 02:10:18 8 ABERA KUMA LEMA ETIOPÍA Etiopía 02:10:59 02:10:54 9 BYAMBAJAV TSEVEENRAVDAN MONGOLIA Mongolia 02:12:53 02:12:49 10 CLAYTON ALBERTSON USA USA 02:13:36 02:13:33 48 TORSTEIN BJERLAND INDEPENDIENTE Noruega 02:42:41 02:42:33 169 BJORN HARALD BONGOM VAREGG Noruega 02:56:49 02:56:30 199 MORTEN GRONNEBERG INDEPENDIENTE Noruega 02:58:42 02:58:05 210 CHRISTIAN LUND INDEPENDIENTE Noruega 02:58:58 02:58:33 269 ARTURAS MINIKAUSKAS VAREGG Lituania 03:03:06 03:02:59 367 KIM BORGE KOLSTAD ASICS FRONTRUNNER Noruega 03:09:21 03:08:12 684 FRODE GEORGSEN RÅDTASSENE Noruega 03:24:21 03:22:40 764 KRISTIAN GAARDER INDEPENDIENTE Noruega 03:27:24 03:25:58 811 TOMMY AASMUNDSEN INDEPENDIENTE Noruega 03:28:59 03:27:32 882 FRODE LANGEVOLD INDEPENDIENTE Noruega 03:31:13 03:29:38 883 PREBEN ROEE INDEPENDIENTE Noruega 03:31:14 03:29:01

Stor norsk kontingent også på halvmaraton

Vi har funnet 8 norske kvinner som løp halvmaraton under 2 timer og 16 norske menn som klarte ei tid under 1.45. Ingrid Haga og Hans Christian Andresen Aarned var raskest med henholdsvis 1.36.22 og 1.17.40.

Reidar Søbstad vant 60-årsklassen med 1.36.30. Han oppsummer løpet slik i Facebook-rapporten sin:

"Langt fra PB men fine forhold, gøy og god stemning."





Reidar Søbstad kunne glede seg over både en fin opplevelse og klasseseier på halvmaraton. (Foto: privat)



Halvmaraton kvinner Brutto Netto 1 WOLDU MEKDES INDEPENDIENTE Francia 01:08:27 01:08:24 2 MARGAUX SIERACKI INDEPENDIENTE Francia 01:11:16 01:11:16 3 LAUWAERT NINA HENRIETTE INDEPENDIENTE Bélgica 01:16:57 01:16:54 4 ROBA NAOMI INDEPENDIENTE Países Bajos 01:18:30 01:18:26 5 BELÉN INFANTES ROJAS GUADALHORCE - ALORA España 01:19:18 01:19:13 53 INGRID HAGA INDEPENDIENTE Noruega 01:38:48 01:36:22 69 BRITT ØVRETVEDT INDEPENDIENTE Noruega 01:41:33 01:40:03 71 CATHRINE THORLEIFSSON INDEPENDIENTE Noruega 01:41:58 01:39:13 98 HANNE LILAND VAREGG Noruega 01:45:09 01:44:16 99 MARITA SANDBERG IL TRY Noruega 01:45:11 01:44:28 101 SIRI SLOTTERØY JOHNSEN KOLL IL Noruega 01:45:41 01:44:59 236 MALIN BUNES INDEPENDIENTE Noruega 01:56:11 01:51:02 303 BENTE BJØRKE INDEPENDIENTE Noruega 02:00:30 01:56:59 Halvmaraton menn 1 CRISTÓBAL VALENZUELA GUERRERO TROPS- NERJA ATLETISMO España 01:08:32 01:08:32 2 DANIEL GARCIA GAVILAN CA MARBELLA DEL SOL España 01:09:21 01:09:19 3 ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA TROPS-CUEVA DE NERJA España 01:10:47 01:10:39 4 YANI KHELAF INDEPENDIENTE Francia 01:11:16 01:11:14 5 CARLOS OLIVER VIVES CLUB MARATHON MALLORCA España 01:12:35 01:12:28 22 HANS CHRISTIAN ANDRESEN AARNES INDEPENDIENTE Noruega 01:17:58 01:17:40 23 JØRGEN MOEN INDEPENDIENTE Noruega 01:17:59 01:17:54 112 TOBIAS TRONBØL LIUM IL KOLL Noruega 01:26:37 01:26:28 117 VICTOR OVERAAE SOLBERG INDEPENDIENTE Noruega 01:26:51 01:26:38 136 ARVE ANGEN INDEPENDIENTE Noruega 01:27:52 01:27:36 182 VEGAR JOHANSEN DAGENBNORG OUS BIL Noruega 01:30:07 01:29:09 205 YUNPENG DING INDEPENDIENTE Noruega 01:31:03 01:30:35 260 EIRIK FOSS MYRVOLD INDEPENDIENTE Noruega 01:33:46 01:33:25 283 ANDREAS STORDAL INDEPENDIENTE Noruega 01:34:43 01:34:27 341 REIDAR SØBSTAD SK RYE Noruega 01:36:54 01:36:30 343 TAGE DJUPVIK ASKER SKIKLUBB - BAMFORD 1869 Noruega 01:36:54 01:36:24 475 SIGVE SØRLAND INDEPENDIENTE Noruega 01:41:06 01:40:51 489 WILLIAM GJERTSEN TØNNESEN INDEPENDIENTE Noruega 01:41:41 01:39:58 511 ANDERS WILHELMSEN TØNSBERG SEILFORENING Noruega 01:42:26 01:41:18 552 HARALD HAGA SANDNES IL Noruega 01:43:42 01:42:38 590 THOMAS ABELSEN INDEPENDIENTE Noruega 01:45:02 01:40:10



