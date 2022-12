Til sammenlikning løp 63 menn under 32 minutter i Hytteplanmila i år - mot altså dobbelt så mange i Telford 10k. 28 kvinner løp under 36 minutter i Hytteplanmila, det vil si 18 færre enn i Telford. Dette til tross for at Hytteplanmila hadde nesten tre ganger så mange deltakere totalt som Telford 10k.

Vinnertidene derimot var hakket bedre i Hytteplanmila. Der vant Karoline Bjerkeli Grøvdal på 31.00. Telford 10k ble vunnet av Samantha Harrison på 31.12. Mens Narve Gilje Nordås vant Hytteplanmila på 28.18, gikk seieren i Telford 10k til Alexander Lepetre på 28.54.

Forholdene under årets Hytteplanmil var tilnærma perfekte med vindstilt vær og 5-6 varmegrader. I Telford var det rundt null grader og snø i veikanten. For Ronny Losoa, som skrev følgende i sin Facebook-rapport, var det ikke ideelt.

"Søndag ble det 10km i Telford, men med tåke og høy luftfuktighet klarte jeg ikke å få ut det jeg vet jeg er god for så litt skuffende med 31.58."

Piera Niillas Tobiassen fra Skipagurra i Finnmark mente forholda var som på heimplassen i oktober, og til tross for miles-skilting (i stedet for kilometer), tette luftrør og småuggen mage løp han på 31.34.

"Not the best of days, but fun anyways", lød hans oppsummering.



Løp 2022 Menn < 30 min Menn < 33 min Kvinner < 36 min Kvinner < 40 min Fullførende Telford 10 k 32 163 46 118 1073 Hytteplanmila 14 124 28 113 3091

Ronny Losoa kombinerte løping og fotballkamp i et England som også hadde fått besøk av vinteren. Her ser vi han på en treningstur under oppholdet. (Foto: privat)



Plass Menn Klubb/nasjon Klasse Brutto Netto 1 Alexander LEPRETRE Highgate Harriers Seniors 00:28:54 00:28:53 2 Jacob ALLEN Highgate Seniors 00:28:57 00:28:56 3 Conor BRADLEY Liverpool H/Ireland 35 - 39 00:29:01 00:28:59 4 David MULLARKEY Leeds City Ac Seniors 00:29:04 00:29:01 5 Kieran CLEMENTS Shaftesbury Barnet Harriers Seniors 00:29:04 00:29:03 6 Samuel MOAKES Notts Ac Seniors 00:29:05 00:29:05 7 Ned POTTER Newham & Essex Beagles Seniors 00:29:13 00:29:13 8 Archibald CASTEEL Spõrvõgens Fk Sweden Seniors 00:29:15 00:29:13 9 Joshua GRACE Aldershot Farnham & District Seniors 00:29:16 00:29:14 10 Andrew MILLIGAN North Belfast Harriers Seniors 00:29:19 00:29:18 110 Piera TOBIASSEN Norway Seniors 00:31:40 00:31:34 126 Ronny LOSOA Norway 40 - 44 00:32:04 00:31:58 Kvinner 1 Samantha HARRISON Notts Ac Seniors 00:31:12 00:31:10 2 Clara EVANS Pontypridd (Roadents) Seniors 00:32:39 00:32:35 3 Gemma STEEL Charnwood 35 - 39 00:32:58 00:32:57 4 Lily PARTRIDGE Birchfield Harriers Seniors 00:33:05 00:33:04 5 Georgie GRGEC Herne Hill/New Zealand Seniors 00:33:07 00:33:00 6 Anna BRACEGIRDLE Salford Harriers Seniors 00:33:09 00:33:08 7 Naomi MITCHELL Reading Ac Seniors 00:33:11 00:33:10 8 Harriet BLOOR Lewes Ac Seniors 00:33:19 00:33:18 9 Charlotte TAYLOR Peterborough & Nene Valley Seniors 00:33:29 00:33:27 10 Helen HALL Winchester & District Ac Seniors 00:33:32 00:33:30



