Løpet i hovedstaden på Hawaii er det fjerde største i USA, og med start tidlig om morgenen får løperne i hvert fall gjort unna en del av distansen før varmen blir veldig trykkende. Da starten for årets løp gikk klokka 5.00 sist søndag, viste termometeret 23 varmegrader, og det blåste også en frisk bris.

Som i så mange andre større maratonløp ble det øst-afrikansk førsteplass i både kvinne- og herreklassen. Asayech Ayalew og Asefa Mengstu, begge fra Etiopia, vant på henholdsvis 2.30.58 og 2.14.40. Seiersmargin var klar for begge, og ikke flere enn åtte løpere klarte ei tid under 2.40.

Best av de norske var Kjell Tore Skeivoll som ble nummer 52 totalt og tok andreplassen i klasse 50-54 år med 3.05.25. Tidligere i høst løp Skeivoll Berlin Marathon på 2.54.32, og tidsforskjellen indikerer at det ikke er like lett å løpe fort i Honolulu Marathon.

Anne Salhus var beste norske kvinne med 4.06.32, noe som holdt til en 22. plass i klasse 45-49 år.

Vi har sjekka resultatlista opp til 6 timer og fant seks løpere med Norge registrert som nasjon. Mens mange maratonløp har 6 timer som maksimalgrense, var det ikke så mye som halvparten av løperne som brukte mindre enn 6 timer i årets Honolulu Marathon. Løpet har ikke noen tidsgrense, og det er noe av grunnen til at det er så populært hos de som regner med å bruke lang tid. 6939 av 14251 fullførende løp i år under 6 timer, og siste løper i mål holdt på i over 17 timer.

Årets Honolulu Marathon var den 50. i rekka, og arrangementet hadde også en 10 km og et miles-løp på programmet.



Asefa Mengstu fra Etiopia tok en klar seier med 2.14.40 som sluttid. De raskeste fikk gjort unna nesten hele distansen før sola stod opp. (Foto: arrangøren)



Menn 1 Asefa Mengstu M-Elite ETH 02:14:40 2 Barnabas Kiptum M-Elite KEN 02:17:45 3 Yuhi Yamashita M20-24 Matsudo Shi JPN 02:27:27 4 Cosmo Brossy M25-29 Honolulu USA 02:35:10 5 Masaki Asari M40-44 Oshu Shi JPN 02:37:40 … 52 Kjell Tore Skeivoll M50-54 Kristiansand NOR 03:05:35 182 Rune Skuggedal M55-59 Kristiansand S NOR 03:27:48 664 Ove Sanna M60-64 Gamle Fredrikstad NOR 03:58:03 2601 Tor-Erling Johansen M60-64 6260 Skodje NOR 05:06:49 Kvinner 1 Asayech Ayalew Bere F-Elite ETH 02:30:58 2 Abebech Afework Bekele F-Elite ETH 02:34:39 3 Eri Suzuki F-Elite USA 02:47:42 5 Mai Ito F-Elite Naruto JPN 02:58:18 6 Lanni Marchant F-Elite CAN 03:02:15 … 252 Anne Salhus F45-49 Tertnes NOR 04:06:32 1185 Gerd Karin F Johansen F60-64 6260 Skodje NOR 05:06:49



Honolulu Marathon er løpet uten tidsgrense, og skulle en være redd for å bli sist, så er sjansen for å unngå det store. I årets løp var det 387 løpere som brukte mer enn 10 timer. (Foto: arrangøren)