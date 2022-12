Sesongens andre individuelle renn i Ski Classics-serien gikk i italienske Venosta, i en noe krevende løype på 36 kilometer som lå 1900 meter over havet. Det ble her de samme vinnerne som i det første løpet, Ida Dahl og Emil Persson. De beste norske ble Astrid Øyre Slind på en tredjeplass og Andreas Nygaard som tok andreplassen.



Premiepallen kvinner etter rennet La Venosta Criterium : Astrid Øyre Slind (3.plass), Ida Dahl (1. plass) og Jenny Larsson (2.plass). Omgitt av trollene som er rennets maskotter, forhåpentligvis er de fredelige. (Foto: Reichert/NordicFocus)

Kvinnene

For kvinnene ble det et oppgjør mellom favorittene Ida Dahl og Astrid Øyre Slind. Disse to fastet tidlig grepet på løpet, men det var flere som ville ha et ord med i laget.

I klatredelen på runde 3 ledet Ida Dahl og Astrid Øyre Slind en frontgruppe sammen med Emilie Fleten og Jenny Larsson. Et par kilometer senere rykket Ida Dahl i fra, og hun vant det første klatremålet 20 km inn i løpet.

På den siste kilometeren var kampen i denne frontgruppen fortsatt hard, men på slutten gikk Ida Dahl til angrep og spurtet inn til seier, etterfulgt av Jenny Larsson i det som ble en veldig tett avslutning. Astrid Øyre Slind tok her det siste pallplassen, 11,8 sekunder bak vinneren.

10 BESTE KVINNER LA VENOSTA CRITERIUMMEN:

RANK ATHLETE COUNTRY TEAM TIME 1 IDA DAHL SWE TEAM ENGCON 1:53:06.0 2 JENNY LARSSON SWE TEAM RAGDE CHARGE 1:53:07.6 3 ASTRID ØYRE SLIND NOR TEAM AKER DÆHLIE 1:53:17.8 4 EMILIE FLETEN NOR TEAM RAMUDDEN 1:53:31.6 5 MAGNI SMEDÅS NOR TEAM EKSJÖHUS 1:55:51.2 6 KAROLINA HEDENSTRÖMY SWE LAGER 157 SKI TEAM 1:55:52.3 7 SILJE ØYRE SLIND NOR TEAM AKER DÆHLIE 1:55:57.6 8 HEDDA BÅNGMAN SWE TEAM NORDIC EXPÉRIENCE 1:56:12.5 9 KATI ROIVAS FIN TEAM NÆRINGSBANKEN STORA ENSO 1:56:22.1 10 SOFIE ELEBRO SWE TEAM EKSJÖHUS 1:57:01.2

Mennene

I mennenes felt var denne gangen Andreas Nygaard, Team Ragde Charge, på plass etter at han mistet det første rennet i Ski Classics-serien. Dagens eneste sprint, 6 km inn i løpet, ble vunnet av Alfred Buskqvist, etterfulgt av Lorenzo Busin, og Eddie Edström.

Med 3 km igjen var det fortsatt en solid tetgruppe med 13 skiløpere, med Morten Eide Pedersen i front og han tok kontrollen da løperne posisjonerte seg for den siste klatringen opp til målstreken. I målet på toppen av bakken kom først Emil Persson etterfulgt av Andreas Nygaard på andreplass og Max Novak på tredjeplass.



Premiepallen menn: Andreas Nygaard (2. plass), Emil Persson (1. plass), Max Novak (3. plass). (Foto: Reichert/NordicFocus)

10 BESTE MENN LA VENOSTA CRITERIUMMEN:

RANK ATHLETE COUNTRY TEAM TIME 1 EMIL PERSSON SWE LAGER 157 SKI TEAM 1:34:59.3 2 ANDREAS NYGAARD NOR TEAM RAGDE CHARGE 1:35:03.6 3 MAX NOVAK SWE TEAM AKER DÆHLIE 1:35:03.7 4 KASPER STADAAS NOR TEAM RAGDE CHARGE 1:35:06.4 5 MORTEN EIDE PEDERSEN NOR TEAM EKSJÖHUS 1:35:10.4 6 JOHAN HOEL NOR TEAM RAGDE CHARGE 1:35:11.9 7 THOMAS ØDEGAARDENY NOR TEAM XPND FUEL 1:35:12.9 8 HERMAN PAUSY NOR TEAM RAMUDDEN 1:35:14.9 9 TORLEIF SYRSTAD NOR LAGER 157 SKI TEAM 1:35:15.7 10 AMUND RIEGEY NOR TEAM RAMUDDEN 1:35:21.1

Ski Classics nettsider

Ski Classics på Facebook