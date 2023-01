Oppdatering 05.01:

Snøen laver ned og påmeldingene strømmer på til Budorrennet lørdag 7. januar. To dager før rennet er antallet i ferd med å passere 350 påmeldte, og det har dermed langt oversteget fjorårets utsatte renn som hadde i underkant av 300 fullførende.

Arrangørene i Nordbygda/Løten Ski forventer et nytt snøfall fredag og er forberedt på å kjøre siste preparering lørdag morgen etter at det varslede snøværet har gitt seg. Snødybden er pr. dato ca. 70 cm.

Mer info:

Nordbygda/Løten Skis nettsider

Budorrennet på Facebook

PÅMELDING OG DELTAKERLISTE

Kondis:

Samleside for Budorrennet

Publisert 19.12:

Lars Skogheim fra Skarnes IL (286) og Tor Lid Wåle fra Ramnes IF i god diagonal opp mot Målifjellet i Budorrennet i februar 2022. (Foto: Stein Arne Negård)

Budorrennet går i snilt terreng over store deler av Hedmarksvidda. Rennet ble lansert i 2008 og vokste jevnt og trutt fra 170 til 464 deltakere i 2015. I 2016 måtte rennet utsettes og legges til en reservetrasé og mistet derfor store deler av sin faste deltakermasse. Året etter var det imidlertid tilbake til "normalen" med over 400 løpere og i 2020 ble det notert ny rekord i antall fullførende med 495 løpere i mål på de to distansene.

Fra rekordutgaven for tre år siden der vinneren Simen Østensen er i føringen tidlig i rennet. (Foto: Stein Arne Negård)

I 2021 ble Budorrrennet som andre turrenn avlyst, og 2022-utgaven måtte utsettes i fem uker i påvente av lettelser i smitteverns-restriksjonene. Det føret til at mange av de 350 påmeldte ikke kom til start og 286 løpere ble registert i mål på Budor skistadion på Gryllingsætra.

Antall fullførende løpere i Budorrennet 2008 - 2022:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 170 252 268 325 404 370 387 464 121 437 487 443 495 Avlyst 286

Som vanlig er det kroner å spare på å melde seg på i god tid - og ikke minst sikre forutsigbarhet for arrangøren. Pris for ved påmelding før årsskiftet er 400 kr, men venter du til det må håndteres som etteranmelding de to siste dagene før renndagen må du ut med 600 kr eksklusiv lisens og administrasjonsgebyr. Halvdistansen har også halv pris.



Som tidligere år er det en halv elg i premie til beste kvinne og mann på heldistansen. I fjor var det Marie Renee Sørum Gangsø fra Svea Skilag og Håvard Moseby fra Kjelsås IL som kunne dra fra Løten med matauke.

Løypekart med profil - 42 km