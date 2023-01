Karoline Bjerkeli Grøvdal har også vunnet skoen som landets beste juniorløper fire ganger, og dermed kan hun nå, i en alder av 32 år, plassere sin 17. gullsko på hylla. En sterk sesong ble krona med gull i EM terrengløp i desember.

Jakob Ingebrigtsen har i tillegg til å vinne seniorskoen fire ganger også blitt tildelt juniorskoen fem ganger, så nå vil han i alt ha ni eksemplar av Kondis’ gullsko. I 2022 har han blitt både verdensmester og europamester på 5000 m, og han har tatt EM-gull i terrengløp. I tillegg har han gull fra EM og sølv fra VM på 1500 m som er en for kort distanse til å telle i denne sammenhengen.

Det er styret i «Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» som står bak kåringen som også omfatter årets junior- og veteranløper.

Vinnere av Kondis’ gylne løpesko for unge under 20 år er Ingeborg Østgård og Abdullahi Dahir Rabi. Østgård vinner gullskoen for andre gang og Rabi for tredje gang.

På veteransida er det Vera Nystad og Ebrahim Abdulaziz som går til topps i kåringen. Både Nystad og Abulaziz har vunnet gullskoen to ganger før.

Kåringskriterier

I kåringen av landets beste seniorløpere legges det vekt på gode tider, mesterskapsprestasjoner og evnen til å holde et høyt nivå gjennom sesongen på distanser fra 5000 m og oppover. I juniorklassen er kriteriene de samme, men her teller distanser fra 3000 m og oppover.

Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles til den med det beste resultatet målt etter de internasjonale veterantabellene, uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Statistikkdistansene fra 5 km / 5000 m til maraton teller, og resultatene vurderes etter WMA-tabellene (snittet av 1994- og 2020-tabellen) som gjør at en kan sammenligne resultater på tvers av alder og distanse.

For juniorenes del skjeler vi også til World Athletics-tabellen siden vår WMA-kalkulator ikke omfatter 3000 m.

Bare løpere som har bodd lenge nok i Norge til å være startberettiget i NM, er med i kåringen.



Kvinner senior – Karoline Bjerkeli Grøvdal

Norsk rekord: I øsende regnvær under Bislett Games satte Karoline Bjerkeli Grøvdal norsk rekord på 5000 m med 14.31,07. Den gamle hadde Ingrid Kristansen som løp på 14.37,33, satt helt tilbake i 1986. (Foto: Sylvain Cavatz)

Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2022. Utøverne er rangert etter WMA-skåren som er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.

Tid Distanse Plass WMA-% Karoline Bjerkeli Grøvdal 1.08.07 Halvmaraton, New York, USA 3. plass 95,66 30.38 10 km, Valencia, Spania 2. plass 97,33 31.00 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 96,18 14.58 5 km, Ida Eides Minneløp, Jessheim 1. plass 97,31 15.06 5 km, Cursa del Nassos, Barcelona, Spania 3. plass 96,45 14.31,07 5000 m, Bislett Games, Oslo 4. plass 100,21 14.51,38 5000 m, Diamond League, Birmingham, Storbritannia 4. plass 97,97 14.53,07 5000 m, VM, forsøk, Eugene, USA, 4. plass (heat) 97,75 14.57,62 5000 m, VM, finale, Eugene, USA 8. plass 97,31 26.25 EM terreng, 8 km, Torino, Italia 1. plass Amalie Sæten 33.15 10 km, Hytteplanmila, Hole 6. plass 89,67 15.45 5 km, Cursa del Nassos, Barcelona, Barcelona 6. plass 92,47 16.11 5 km, Norgestesten 1, Gardermoen 1. plass 89,99 16.44 5 km, Ida Eides Minneløp, Jessheim 2. plass 87,04 16.02,16 5000 m, NM, Stjørdal 1. plass 90,74 16.33 Nydalenløpet, 5 km, Oslo 1. plass Ine Bakken 1.14.59 Halvmaraton, Berlin, Tyskland 22. plass 86,90 33.08 10 km, Hytteplanmila, Hole 3. plass 89,99 33.43 10 km, 10 for Grete, Oslo 2. plass 88,43 16.16 5 km, Drammen Halvmaraton 2. plass 89,53 16.31 5 km, Ida Eides Minneløp, Jessheim 2. plass 88,18 16.32 5 km, Norgestesten 1, Gardermoen 3. plass 88,09 16.48 5 km, Rekordløpet mars, Lier 1. plass 86,96 33.24,73 10000 m, European Cup, Pacé, Frankrike 5. plass, B-heat 89,23 34.12,79 10000 m, NM, Stjørdal 1. plass 87,14 15.54,69 5000 m, Kvalheimmila, Bislett, Oslo 1. plass 91,50 16.07,02 5000 m, NM, Stjørdal 3. plass 90,27 16.09,61 5000 m, Trond Mohn Games 2. plass 90,09 16.11,64 5000 m, Ekstra sommerstevne, Bislett, Oslo 1. plass 89,99 Hanne Mjøen Maridal 1.12.47 Halvmaraton, København, Danmark 22. plass 89,52 1.16.56 Halvmaraton, Solastranden 3. plass 84,69 32.51 10 km, Hytteplanmila, Hole 2. plass 90,77 34.11 10 km, Orkland Energi Mila, Orkanger 1. plass 87,23 34.41 10 km, Trondheim Maraton 1. plass 88,52 16.15 5 km, Nidarø Rundt, Trondheim 1. plass 89,63 16.48 5 km, Trøndersk Vinterkarusell, Trondheim 1. plass 86,69 17.38 5 km, Utleiraløpet, Trondheim 1. plass 82,59 35.56,48 10000 m, NM, Stjørdal 7. plass 82,94 16.31,19 5000 m, KM langdistanse, Trondheim 1. plass 88,09 16.37,61 5000 m, NM, Stjørdal 6. plass 87,56 2.08.55 Oppdal Fjellmaraton, 22 km 1. plass 37.03 Nordisk terreng, 9 km, Kristiansand 3. plass 20.16 NM terreng, 6 km, Bergen 3. plass 16.34 Varig Orkla Forsikring-løpet, 5 km, Fannrem 1. plass Maria Sagnes Wågan 2.40.58 Maraton, EM, München, Tyskland 36. plass 84,77 1.13.01 Halvmaraton, Rekordløpet mars, Lier 1. plass 89,24 1.13.34 Halvmaraton, Rekordløpet, juli, Lier 1. plass 88,57 1.14.17 Halvmaraton, Grue 1. plass 87,72 34.15,56 10000 m, NM, Stjørdal 2. plass 87,01 16.03,31 5000 m, NM Stjørdal 2. plass 90,65 16.08,22 5000 m, Trond Mohn Games, Fana 1. plass 90,18 Ina Halle Haugen 36.18 10 km, Nyttårstrimmen, Porsgrunn - Skien 1. plass 82,14 16.11 5 km, Drammen Halvmaraton 1. plass 89,99 16.11 5 km, Rekordløpet mai, Lier 1. plass 89,99 16.39 5 km, Ida Eides Minnefond 3. plass 87,47 24.53 U20 nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 2. plass Kristine Meinert Rød 1.16.33 Halvmaraton, Trondheim 1. plass 85,12 33.12 10 km, Hytteplanmila, Hole 4. plass 89,81 33.50 10 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 88,13 34.28 10 km, Night of Highlights, Bislett 1. plass 86,51 34.41,38 10000 m, NM, Stjørdal 4. plass 85,93 16.14,85 5000 m, Boysen Memorial, Bislett 5. plass 89,63 16.31,73 5000 m, NM, Stjørdal 5. plass 88,09 16.34,88 5000 m, KM langdistanse, Trondheim 2. plass 87,82 16.35,81 5000 m, Nordisk-baltisk U23-mesterskap, Malmö, Sverige 1. plass 87,74 40.02 Grønliåsen Rundt, 10 km terreng, Oppegård 1. plass 36.50 Nordisk terreng, 9 km, Kristiansand 2. plass 20.05 NM terreng, 6 km, Bergen 2. plass Vienna Søyland Dahle 1.14.40 Halvmaraton, Barcelona, Spania 11. plass 87,27 1.15.04 Halvmaraton, København, Danmark 28. plass 86,80 1.17.34 Halvmaraton, Solastranden 4. plass 84,00 34.09,51 10000 m, Night of the 10000 m PBs, London, Storbritannia 26. plass 87,27 35.17,11 10000 m, NM, Stjørdal 6. plass 84,47 16.12,79 5000 m, BMC, Stretford, Storbritannia 11. plass 89,81 16.26,26 5000 m, NM, Stjørdal 4. plass 88,54 16.29,13 5000 m, Trond Mohn Games, Fana 4. plass 88,27 27.53 Siddisløpet, 8,2 km, Stavanger 1. plass Mathilde Theisen 33.15 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 89,67 33.19 10 km, 10 for Grete, Oslo 1. plass 89,49 Andrea Modin Engesæth 21.00 U23-EM terreng, 6 km, Torino, Italia 12. plass 20.01 NM terreng, 6 km, Bergen 1. plass Kristine Lande Dommersnes 1.18.13 Halvmaraton, 3-Sjøersløpet, Stavanger 2. plass 83,30 34.11 10 km, Bergen City Milen 1. plass 87,23 34.45 10 km, Industriløpet, Stord 2. plass 85,80 34.58 10 km, Flyplassmila, Stord 1. plass 85,27 17.20 5 km, Stavanger Maraton 1. plass 84,02 16.21,74 5000 m, Trond Mohn Games, Fana, Bergen 5. plass 88,99 38.18 Langs Åkrafjorden, 11 km, Tjelmeland 1. plass 32.36 Djupadalten, 9,3 km, Haugesund 1. plass 29.10 Sabbaløpet, 8,3 km, Karmøy 1. plass Sigrid Jervell Våg 33.52 10 km, Hytteplanmila, Hole 9. plass 88,04 34.27 10 km, Norgesløpet, Jessheim 2. plass 85,60 34.49 10 km, 10 for Grete, Oslo 3. plass 88,43 16.24 5 km, Norgestesten 1, Gardermoen 2. plass 88,81 16.24,23 5000 m, Kvalheimmila, Bislett, Oslo 2. plass 88,72 16.34,30 5000 m, Trond Mohn Games 5. plass 87,82 20.30 NM terreng, 6 km, Bergen 4. plass Annie Bersagel 2.43.26 Maraton, NM, Oslo 1. plass 83,49 1.14.27 Halvmaraton, Drammen 1. plass 87,52 1.14.31 Halvmaraton, Solastranden 1. plass 87,44 33.36 10 km, Hytteplanmila, Hole 8. plass 88,74 33.57 10 km, Fornebuløpet, Bærum 1. plass 87,83 34.29 10 km, Sentrumsløpet, Oslo 1. plass 86,47 34.25,57 10000 m, NM, Stjørdal 3. plass 86,59 1.25.18 EM fjelløp opp og ned, 17,4 km, 5,4 km, La Palma, Spania 21. plass 55.56 EM motbakke, La Palma, Spania 15. plass 53.18 St. Hansgaloppen, 15 km, Oslo 1. plass 49.49 NM motbakke, Hovlandsnuten Opp, Sauda 2. plass 48.13 Balestrand Opp, Balestrand 2. plass Runa Skrove Falch 2.33.53 Maraton, Hannover, Tyskland 5. plass 88,68 2.41,08 Maraton, EM, München, Tyskland 37. plass 84,69 1.16.05 Halvmaraton, Rekordløpet mars, Lier 2. plass 85,64 1.19.57 Halvmaraton, Oslo Maraton 3. plass 81,50 35.11 10 km, Sentrumsløpet, Oslo 3. plass 84,75 17.19 5 km, Fornebuløpet, Bærum 3. plass 84,10 34.54,55 10000 m, NM, Stjørdal 5. plass 85,39 16.39,46 5000 m, Bislett-mila, Oslo 1. plass 87,39 32.37 Brulanesløpet, 9 km, Helgeroa 1. plass Kristine Eikrem Engeset 33.41 10 km, Jessheim Vintermaraton 1. plass 88,52 34.05 10 km, Hytteplanmila, Hole 10. plass 87,48 55.12 Lidingöloppet, 15 km, Stockholm 1. plass

Vurdering

Karoline Bjerkeli Grøvdal har hatt en lang og sterk sesong. Hennes norske rekord på 5000 m på 14.31,07, satt under Bislett Games, gir høyest WMA-skår med hele 100,21 prosent. Som mesterskapsløper viste hun klasse ved å forsvare gullet i EM terrengløp, og åttendeplass i en VM-finale på 5000 m forteller også om løping på meget høyt nivå.

Med hele seks løp som gir over 97 prosents skår etter WMA-tabellene, er Karoline Bjerkeli Grøvdal helt suveren. Bak henne er det jevnt med fire kvinner som har skåret mellom 90 og 93 prosent.

Nest høyest skår har Amalie Sæten med 92,47 prosent fra sin 5 km på 15.47 under Nyttårsløpet i Barcelona. Sæten har ikke så mange løp fra 5000 m og oppover siden hun i vel så stor grad er mellomdistanseløper, men hun tok også gull på 5000 m i NM med 16.02,16, noe som også gir over 90 prosents skår.

Ine Bakkens beste løp er 5000 meteren hennes på 15.54,69 som gir 91,50 i WMA-skår. Hun kan også skilte med NM-gull på 10 000 m og bronse på 5000 m.

Mens Ine Bakken først og fremst har gjort det bra på bane, har Hanne Mjøen Maridal levert gode gate- og terrengløp. I likhet med Ine Bakken har hun hatt sin beste sesong så langt, og Hytteplanmila hennes på 32.51 gir henne den høyeste skåren med 90,77 prosent. Hun har også bronse fra både nordisk og NM i terrengløp.

Marie Sagnes Wågan kom på plassen bak Sæten på 5000 m i NM med 16.03,31. Hun tok også sølv på 10 000 m i NM og løp inn til en 36. plass på maraton i EM.

Av de som ikke har klart 90 prosents skår, må vi nevne Kristine Meinert Rød som tok sølv i både NM og nordisk mesterskap i terrengløp. Junioren Ina Halle Haugen hadde to sterke 5 km-løp på 16.11, og Vienna Søyland Dahle hadde en lang og jevnt god sesong. Både Andrea Modin Engesæth og Mathilde Theisen avslutta sesongen godt. Engesæth ble norsk mester i terrengløp og løp inn til 12. plass i U23-klassen i EM terreng. Mathilde Theisen løp Hytteplanmila på 33.15.

Mens Karoline Bjerkeli Grøvdals gullsko er udiskutabel, er det vanskelig å rangere de som følger bak. Stort sett lar vi WMA-skåren avgjøre, men Ine Bakken og Hanne Mjøen Maridal er så jevne at vi lar dem dele andreplassen. Kristine Meinert Rød avanserer et hakk på grunn av sine sterke terrengløp, som ikke gir utslag i form av WMA-poeng.



Ranking

1. Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2. Amalie Sæten, Ull/Kisa IL

2. Ine Bakken, IL Gular

2. Hanne Mjøen Maridal, Strindheim IL

5. Maria Sagnes Wågan, IK Tjalve

6. Kristine Meinert Rød, Oppegård IL

7. Ina Halle Haugen, IL Runar

8. Vienna Søyland Dahle, IL Skjalg

Menn senior – Jakob Ingebrigtsen



EM-gull: Jakob Ingebrigtsen kunne juble for gull på både 5000 og 1500 m under EM i München. (Foto: Arne Dag Myking)



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2022. Utøverne er rangert etter WMA-skåren som er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.



Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% Jakob Ingebrigtsen 13.02,03 5000 m, The Track Meet, California, USA 1. plass 98,84 13.09,24 5000 m, VM finale, Eugene, USA 1. plass 98,06 13.13,92 5000 m, VM forsøk, Eugene, USA 2. plass (heat) 97,57 13.21,13 5000 m, EM, München, Tyskland 1. plass 96,60 29.33 EM terreng, 10 km, Torino, Italia 1. plass 17.04 Rosa Sløyfe-løpet, 5 km motbakke, Oslo 1. plass Zerei Kbrom Mezngi 2.07.10 Maraton, Valencia, Spania 14. plass 97,70 1.00.01 Halvmaraton, København, Danmark 17. plass 98,03 1.00.42 Halvmaraton, Berlin, Tyskland 5. plass 96,92 29.12 10 km, Varhaugmila 1. plass 91,38 27.46,94 10000 m, EM, München, Tyskland 2. plass 96,04 28.21,16 10000 m, NM, Stjørdal 1. plass 94,07 14.15,85 5000 m, NM, Stjørdal 2. plass 90,50 Narve Gilje Nordås 28.18 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 94,29 28.04,42 10000 m, Night of Highlights, Bislett 1. plass 95,01 13.15,82 5000 m, Bislett Games, Oslo 9. plass 97,32 13.26,64 5000 m, BoXX United, Manchester, Storbritannia 3. plass 96,00 13.37,14 5000 m, VM forsøk, Eugene, USA 13. plass (heat 94,71 13.39,12 5000 m, EM, München, Tyskland 17. plass 94,48 30.40 EM terreng, 10 km, Torino, Italia 21. plass Magnus Tuv Myhre 28.44 10 km, Hytteplanmila, Hole 6. plass 92,87 13.52 5 km, Drammen Halvmaraton 3. plass 93,11 14.08 5 km, Monaco Run 7. plass 91,36 14.10 5 km, Ida Eides Minneløp, Jessheim 1. pass 91,14 28.02,18 10000 m, EM, München 7. plass 95,13 28.04,69 10000 m, Night of Highlights, Bislett 2. plass 95,01 28.10,60 10000 m, European Cup, Pacé, Frankrike 18. plass 94,68 13.27,06 5000 m, Hoka Spåret, Stockholm 1. plass 95,88 13.33,43 5000 m, Bislett Games, Oslo 12. plass 95,17 14.14,32 5000 m, NM, Stjørdal 1. plass 90,61 29.23 NM terreng, 10 km, Bergen 1. plass 24.14 U23-EM terreng, 8 km, Torino, Italia 10. plass Per Svela 28.39 10 km, Hytteplanmila, Hole 5. plass 93,14 28.35,79 10000 m, Night of Highlights, Bislett 6. plass 95,30 13.28,66 5000 m, Night of Athletics, Heusden, Nederland 7. plass 95,76 13.33,40 5000 m, BoXX United, Manchester, Storbritannia 6. plass 95,17 13.47,45 5000 m, Folksam Grand Prix, Söderhamn, Sverige 3. plass 93,56 13.54,60 5000 m, Diamond League, Paris, Frankrike 13. plass 92,78 32.15 EM terreng, 10 km, Torino, Italia 60. plass Henrik Ingebrigtsen 13.58 5 km, Cursa del Nassos, Barcelona, Spania 8. plass 92,45 28.20,39 10000 m, Night of Highlights, Bislett 4. plass 94,12 28.57,43 10000 m, The Track Meet, California, USA 21. plass 92,12 13.29,92 5000 m, Payton Jordan Invitational, Palo Alto, USA 8. plass 95,64 13.48,89 5000 m, Bislett Games, Oslo 21. plass 93,45 30.44 EM terreng, 10 km, Torino, Italia 23. plass 17.29 Rosa Sløyfe-løpet, 5 km motbakke, Oslo 3. plass Sondre Nordstad Moen 2.10.48 Maraton, Sevilla, Spania 23. plass 94,99 1.02.28 Halvmaraton, Poznan, Polen 6. plass 94,18 Bjørnar Lillefosse 28.11,29 10000 m, Golden Spike, Leiden, Nederland 6. plass 94,62 28.32,58 10000 m, Night of Highligths, Bislett 5. plass 93,46 28.59,67 10000 m, EM, München, Tyskland 20. plass 92,01 13.44,20 5000 m, Ekstra sommerstevne, Bislett, Oslo 1. plass 93,90 13.44,96 5000 m, Oslo Summer Meeting, Bislett 2. plass 93,90 14.16,16 5000 m, NM, Stjørdal 3. plass 90,40 Abdullahi Dahir Rabi 28.23 10 km, Hytteplanmila, Hole 2. plass 94,01 13.46 5 km, Drammen Halvmaraton 1. plass 93,79 13.56 5 km, Monaco Run 5. plass 92,67 28.11,71 10000 m, Night of Highlighs, Bislett 3. plass 94,62 13.42,84 5000 m, Boysen Memorial, Bislett 4. plass 94,13 13.45,98 5000 m, U20-NM, Bærum 1. plass 93,79 13.47,56 5000 m, Sollentuna GP, Sverige 4. plass 93,56 14.18,34 5000 m, NM, Stjørdal 4. plass 90,19 18.05 Warandecross, 6,2 km terreng, Tilburg, Nederland 1. plass 17.44 U20-NM terreng, 6 km, Bergen 1. plass Sigurd Ruud Skjeseth 28.17,01 10000 m, Night of the 10000m PB's, London 10. plass 94,29 Awet Nftalem Kibrab 1.07.18 Halvmaraton, 3-Sjøersløpet, Stavanger 2. plass 87,42 28.26 10 km, Hytteplanmila, Hole 3. plass 93,85 29.46 10 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 89,64 16.09 5 km, Norgestesten 1, Gardermoen 5. plass 79,94 30.45 10 km, Sentrumsløpet, Oslo 2. plass 86,78 13.52,46 5000 m, Oslo Summer Meeting, Bislett 3. plass 93,00 13.54,26 5000 m, Kvalheimmila, Bislett, Oslo 1. plass 92,78 13.59,43 5000 m, Boysen Memorial, Bislett, Oslo 5. plass 92,23 14.01,46 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 2. plass 92,01 35.18 Kraftprovet, 11,6 km, Trollhättan, Sverige 1. plass 33.19 Nordisk terreng, 9 km, Kristiansand 12. plass 31.21 NM terreng, 10 km, Bergen 12. plass Stian Angermund 3.08.29 VM terrengultra, 38 km, Thailand 1. plass 1.08.02 Skåla Opp, Loen 1. plass 38.27 VM Skyrunning Vertical KM, Ossola, Italia 6. plass 31.12 Storehaugen Opp, Lærdal 1. plass 19.27 Andersens Adventsløp, 6 km, Bergen 1. plass Sebastian Conrad Håkansson 6.19.01 100 km, VM, Bernau, Tyskland 4. plass 91,73 6.33.55 100 km, NM, Bergen 1. plass 88,26 2.23.18 Maraton, Valencia, Spania 128. plass 86,70 2.24.15 Maraton, NM, Oslo 2. plass 86,13 32.19 10 km, Skiløpet, Ski 1. plass 82,57 31.10,62 10 000 m, Bislettmila, Oslo 4. plass 85,57 31.46,22 10 000 m, NM, Stjørdal 3. plass (B-heat) 83,95 15.23,55 5000 m, NM, Stjørdal 10. plass (B-heat) 83,84 25.27 Skuggenatten Opp, Treungen 1. plass



Vurdering

Nivået på norsk mannlig langdistanseløping var skyhøyt også i 2022 da hele ti menn skåra over 94 prosent av verdensrekordnivå. Løperen som troner på toppen, Jakob Ingebrigtsen, blir av mange regna som verdens beste mellom-/langdistanseløper, en posisjon han befesta med både VM- og EM-gull på 5000 m og sølv/gull på 1500 m (1500 m er for kort til å telle i denne kåringen). Jakob Ingebrigtsen avslutta sesongen slik han har for vane med å utklasse konkurrentene i EM terrengløp.

Zerei Kbrom Mezngi tar en omtrent like klar andreplass. Han har hatt sin desidert beste sesong med blant annet EM-sølv på 10 000 m, 1.00.01 på halvmaraton og maratondebut på 2.07.10. I NM tok han gull på 10 000 m og sølv på 5000 m.

Narve Gilje Nordås er den med tredje høyest skår med sin 5000 m på 13.15,82. Han fikk det ikke helt til på 5000 meteren i verken VM eller EM, men avslutta sesongen med en sterk seier i Hytteplanmila og 21. plass i EM terrengløp. Nordås har ingen resultater å vise til fra NM.

Det har derimot Magnus Tuv Myhre som var mannen som slo Mezngi og tok gullet på 5000 meteren i NM. Han vant også NM terrengløp lang løype etter en tøff duell med hinderspesialist Jacob Boutera. Myhres beste prestasjon for sesongen var nok likevel sjuendeplassen på 10 000 meteren i EM, og han løp også inn til tiendeplass i U23-klassen i EM terrengløp.

Per Svela og Henrik Ingebrigtsen har begge hatt flere gode løp i 2022, men mangler begge mesterskapsprestasjoner – sjøl om Henrik avslutta med 23. plass i EM terrengløp. Får han orden på skadene kan han fort klatre høyere opp på rankingen igjen.

Det samme gjelder Sondre Nordstad Moen som rakk bare to løp før han la seg under kniven. 2.10.48 er ei sterk maratontid, men for Sondre som har løpt på 2.05.48, er det et stykke bak der han ønsker å være.

Bjørnar Lillefosse, Abdullahi Dahir Rabi og Sigurd Ruud Skjeseth har alle tre løpt fort på 10 000 m med henholdsvis 28.11,29, 28.11,71 og 28.17,01. Mens de to første også fikk til flere andre god løp, pådro Skjeseth seg en skade som ødela resten av sesongen.

Awet Nftalem Kibram konkurrerte flittig og nærma seg gammelt nivå med 13.52,46 som best på 5000 m.

Vi tar også med to løpere som ikke primært satser på vanlige bane- og gateløp. Stian Angermund løp inn til VM-gull i terrengultra, og han tok også en klar seier i den prestisjefylte sisteutgaven av Skåla Opp. Sebastian Conrad Håkansson satte nordisk rekord på 100 km med 6.19.01 da han løp inn til fjerdeplass i VM. Han ble også norsk mester på distansen.

Også på herresida følger rankingen i stor grad WMA-skåren, men Magnus Tuv Myhre avanserer opp på sida av Narve Gilje Nordås på grunn av bedre mesterskapsprestasjoner. Per Svela og Henrik Ingebrigtsen er så jevne at vi også rangerer dem likt. Abdullahi Dahir Rabi rankes foran Bjørnar Lillefosse – på grunn av flere prestasjoner på høyt nivå.

Godt mulig skulle også Stian Angermund og Sebastian Conrad Håkansson vært inne på lista, men vår vurdering er at nivået i ultraløp ennå er så mye svakere enn i mer tradisjonell løping at de akkurat ikke kommer med blant de åtte beste.



Ranking

1. Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2. Zerei Kbrom Mezngi, Spirit Stavanger

3. Magnus Tuv Myhre, Brandbu IL

3. Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

5. Per Svela, Ull/Kisa IL

5. Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

7. Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

8. Bjørnar Lillefosse, IL Gular



Kvinner junior – Ingeborg Østgård



Gullsko nummer to: Ingeborg Østgård kan motta sin andre gullsko som juniorløper etter nok en sterk sesong. (Foto: Samuel Hafsahl)





Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2022 – i rangert rekkefølge

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% WA-poeng Ingeborg Østgård, f. 2003 17.13 5 km, Ida Eides Minneløp, Jessheim 5. plass 84,59 9.22,75 3000 m for alle i Flomlys, Trondheim 1. plass 1031 10.12,84 3000 m, KM, Rendalen 1. plass 24.52 U20 nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 2. plass 13.15 U20-NM terreng, 4 km, Bergen 1. plass 13.07 U20-EM terreng, 4 km, Torino, Italia 2. plass Ina Halle Haugen, f. 2003 36.18 10 km, Nyttårstrimmen, Porsgrunn - Skien 1. plass 82,14 16.11 5 km, Drammen Halvmaraton 1. plass 89,99 16.11 5 km, Rekordløpet mai, Lier 1. plass 89,99 16.39 5 km, Ida Eides Minneløp, Jessheim 3. plass 87,47 9.14,51 3000 m, Copenhagen Athletics Games, Danmark 6. plass 1058 9.25.47 3000 m, NM innendørs, Ulsteinvik 1. plass 9.29,97 3000 m, Per Halle Invitational 7. plass 9.40.07 3000 m, U20-VM, Cali Colombia 9. plass 9.43,19 3000 m, U20-NM, Bærum 1. plass 24.53 U20 nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 2. plass 14.20 U20-EM terreng, 4 km, Torino, Italia 49. plass 13.20 U20-NM terreng, 4 km, Bergen 2. plass Ida Waldal, f. 2004 2.13.16 VM Skyrace 18-20 år, 19 km opp og ned, Andorra 1. plass 49.10 NM motbakke, Hovlandsnuten Opp, Sauda 1. plass 47.00 VM Skyrace 18-20 år, Vertical KM, Andorra 2. plass 37.02 U20-EM motbakkeløp, La Palma, Spania 1. plass 29.37 Kluken Opp, Meråker 1. plass 24.37 U20-EM fjelløp opp og ned, La Palma, Spania 1. plass Ingeborg Synstnes Hole, f. 2007 1.58.53 VM Skyrace 15-17 år, 14 km opp og ned, Andorra 2. plass 1.30.21 Skåla Opp, Loen 4. plass 1.11.24 Romsdalseggenløpet, 8,6 km fjelløp 2. plass 47.05 VM Skyrace 15-17 år, Vertical KM, Andorra 1. plass 26.33 Nesaksla Opp, Åndalsnes 1. plass 20.26 Varden Opp, Molde 1. plass 20.19 Ungdoms-Birken, 5 km terreng, Lillehammer 1. plass 17.45 Åndalsnesløpet 1. plass 13.43 U20-NM terreng, 4 km, Bergen 5. plass Anna Marie Nordengen Sirevåg, f. 2004 35.20 10 km, Hytteplanmila, Hole 20. plass 84,39 17.19,13 5000 m, Trond Mohn Games, Fana 6. plass 84,02 10.54,95 3000 m hinder, U20-NM, Bærum 1. plass 968 9.30,00 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 8. plass 1008 10.14,47 3000 m, Nordisk U20-landskamp, Malmö, Sverige 3. plass 25.28 U20 nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 8. plass 14.07 U20-EM terreng, 4 km, Torino 36. plass 13.38 U20-NM terreng, 4 km, Bergen 4. plass Sigrid Alvik, f. 2003 10.22,92 3000 m hinder, Världsungdomsspelen, Göteborg 1. plass 1041 10.32,75 3000 m hinder, NM, Stjørdal 3. plass 11.02,79 3000 m hinder, U20-VM, forsøk, Cali, Colombia 11. pl., heat 9.31,32 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 10. plass 1003 Maren Halle Haugen, f. 2003 17.26 5 km, Ida Eides Minneløp, Jessheim 6. plass 83,54 13.57 U20-NM terreng, 4 km, Bergen 6. plass 25.00 U20 nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 5. plass 13.48 U20-EM terreng, 4 km, Torino, Italia 15. plass Malin Søtorp Solberg, f. 2006 18.05 5 km, Ida Eides Minneløp, Jessheim 11. plass 80,54 10.21 3 km, Fredrikstadløpet 1. plass 9.36,80 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 13. plass 986 9.56,57 3000 m, U20-NM, Bærum 2. plass 10.01,45 3000 m, UM, Trondheim 1. plass (16) 10.13,77 3000 m, U18-EM, Jerusalem, Israel 12. plass 14.26 U20-NM terreng, 4 km, Bergen 7. plass Maiken Homlung Prøitz, f. 2004 17.38 5 km, Fredrikstadløpet 2. plass 82,59 10.45,20 3000 m hinder, Nordisk U20, Malmö, Sverige 1. plass 989 9.46,16 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 14. plass 957 9.50,83 3000 m, Arne Risa Classic, Fana 6. plass 9.57,59 3000 m, UM, Trondheim 1. plass (18-19) 10.17,37 3000 m, Nordisk U20, Malmö, Sverige 4. plass Malin Hoelsveen, f. 2005 17.24 5 km, Fornebuløpet, Bærum 4. plass 83,70 17.36 5 km, Ida Eides Minneløp 7. plass 82,75 18.09 5 km, Eggemotesten, Hønefoss 1. plass 80,24 9.41,25 3000 m, UM, Trondheim 1. plass (17) 972 46.57 Råskinnet, ca. 8 km terreng, Oslo 2. plass 20.59 GT-karusellen, løp 5,5 km, Østre Toten 1. plass

Vurdering

Ingeborg Østgård har 1500 m som sin primærdistanse, men er også så god som terrengløper at hun igjen vinner gullskoen – mye på grunn av sølvet fra EM terrengløp. Hun vant også NM terrengløp og ble beste norske i nordisk med sølvmedalje også der. Sjøl om Ina Halle Haugen har løpt fort på både 3000 m bane og 5 km gateløp, har Østgård vist seg som den sterkeste i de fleste interne oppgjør, og hun har også klart å hente fram det lille ekstra når det gjelder som mest internasjonalt.

Ina Halle Haugen har like fullt hatt en sterk sesong med gull på 3000 m innendørs for seniorer, gull på 3000 m i junior-NM og 9. plass på samme distanse i U20-VM.

Bak disse to er det et lite sprang ned til resten av baneløperne, og det åpner opp for to usedvanlig talentfulle fjelløpere, Ida Waldal og Ingeborg Synstnes Hole. Waldal vant både motbakke- og opp og ned-løpet i U20-EM i fjelløp. I tillegg tok hun gull i opp og ned-løpet og sølv i motbakkeløpet i 18-20-årsklassen i VM Skyrace. Hun hadde også best tid av samtlige, uavhengig av alder, i NM motbakke.

Synstnes har ikke vært stort dårligere med gull (motbakke) og sølv (opp og ned-løpet) i 15-17-årsklassen i VM Skyrace. Hun ble også nummer fire totalt i Skåla Opp og har vunnet både motbakkeløp og flatere terrengløp som Ungdoms-Birken og Åndalsnesløpet. I NM terrengløp hadde hun femte beste tid av alle under 20 år.

Anna Marie Nordengen Sirevåg har hatt en god og innholdsrik sesong med gull i U20-NM på 3000 m hinder og bronse fra nordisk U20 på 3000 m som to høydepunkt. 35.20 på Hytteplanmila lar seg også høre.

Sigrid Alvik er først og fremst 3000 m hinder-spesialist, og hun tok bronse på distansen i hoved-NM. 10.22,92 på hinder gir hele 1041 poeng ut fra World Athletics tabell.

Maren Halle Haugen fikk en fin avslutning på sesongen med gode terrengløp i både nordisk og EM. Sarpsborg-jentene Malin Søtorp Solberg og Maiken Homlung Prøitz har rada opp gode 3000 m-løp, mens Malin Hoelsveen har vært så god på mellomdistanse – med gull på 800 m i U18-EM som høydepunkt – at hun i mindre grad har prioritert distanser fra 3000 m og oppover.



Ranking

1. Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

2. Ina Halle Haugen, IL Runar

3. Ida Waldal, Hommelvik IL

4. Ingeborg Synstnes Hole, Åndalsnes IF

5. Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

6. Sigrid Alvik, IL Tyrving

7. Maren Halle Haugen, IL Runar

8. Malin Søtorp Solberg, Sarpsborg IL



Menn junior – Abdullahi Dahir Rabi



Tre strake: Abdullahi Dahir Rabi vant gullskoen som beste norske junior både det året han fylte 17, 18 og 19 år. (Foto: Samuel Hafsahl)





Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2022 – i rangert rekkefølge.

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% WA-poeng Abdullahi Dahir Rabi, f. 2003 28.23 10 km, Hytteplanmila, Hole 2. plass 94,01 13.46 5 km, Drammen Halvmaraton 1. plass 93,79 13.56 5 km, Monaco Run 5. plass 92,67 28.11,71 10000 m, Night of Highlighs, Bislett 3. plass 94,62 13.42,84 5000 m, Boysen Memorial, Bislett 4. plass 94,13 13.45,98 5000 m, U20-NM, Bærum 1. plass 93,79 13.47,56 5000 m, Sollentuna GP, Sverige 4. plass 93,56 14.18,34 5000 m, NM, Stjørdal 4. plass 90,19 8.03,03 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 4. plass 1038 18.05 Warandecross, 6,2 km terreng, Tilburg, Nederland 1. plass 17.44 U20-NM terreng, 6 km, Bergen 1. plass Andreas Fjeld Halvorsen, f. 2005 14.44 5 km, Ida Eides Minneløp 4. plass 87,64 14.16,75 5000 m, U20-NM, Bærum 2. plass 90,40 8.06,67 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 6. plass 1017 8.11,16 3000 m, Arne Risa Classic, Bergen 1. plass, B-heat 8.11,97 3000 m innendørs, Distanselørdag, Hvam 1. plass 8.13,48 3000 m, U18-EM, Jerusalem, Israel 2. plass 21.18 U20 nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 3. plass 19.12 U20-EM terreng, 6 km, Torino, Italia 67. plass 17.55 U20-NM terreng, 6 km, Bergen 4. plass Esten Hansen-Møllerud Hauen, f. 2003 30.32 10 km, Hytteplanmila, Hole 26. plass 87,39 8.14,06 3000 m, Trond Mohn Games, Bergen 14. plass 975 8.15,70 3000 m, VM U20 forsøk, Cali, Colombia 10. plass (heat 2) 8.22,34 3000 m, Tjalvelekene, Bislett, Oslo 1. plass (17-19) 8.24,07 3000 m, UM, Trondheim 1. plass (18-19) 9.21,8 3000 m, KM Rendalen 1. plass 21.07 U20 nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 1. plass 18.07 U20-EM terreng, Torino, Italia 7. plass 17.48 U20-NM terreng, 6 km, Bergen 3. plass Vebjørn Hovdejord, f. 2003 1.07.38 Halvmaraton, Drammen 3. plass 86,99 1.08.48 Halvmaraton, Byløpet, Skien 1. plass 85,51 30.23 10 km, Nyttårstrimmen, Porsgrunn - Skien 1. plass 87,82 14.29,69 5000 m, Oslo Summer Meeting, Bislett 7. plass 89,05 14.29,74 5000 m, U20-NM, Bærum 4. plass 89,05 14.49,41 5000 m, Boysen Memorial, Bislett 15. plass 87,04 15.03,03 5000 m, NM, Stjørdal 13. plass, A-heat 85,69 8.55,97 3000 m hinder, U20-NM, Bærum 1. plass 1011 9.03,57 3000 m hinder, NM, Stjørdal 3. plass 9.07,57 3000 m hinder, nordisk U20-landskamp 1. plass 9.23,42 3000 m hinder, U20-VM, forsøk, Cali, Colombia 10. plass (heat) 8.38,8 3000 m, Stevneuke 21, Rjukan 1. plass 841 21.08 U20 nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 2. plass 18.29 U20-EM terreng, 6 km, Torino, Italia 30. plass 17.45 U20-NM terreng, 6 km, Bergen 2. plass Vegard Warnes, f. 2003 14.24,70 5000 m, U20-NM, Bærum 3. plass 89,56 14.45,26 5000 m, Oslo Summer Meeting, Bislett 8. plass 87,44 9.08,89 3000 m hinder, U20-NM, Bærum 2. plass 958 9.08,91 3000 m hinder, NM, Stjørdal 5. plass 9.10,22 3000 m hinder, Nordisk U20, Malmö, Sverige 2. plass 9.13,70 3000 m hinder, Steinkjerlekene/KM 1. plass 9.14,62 3000 m hinder, Kruska/Trondheimslekene 1. plass 8.18,4 3000 m inne, Trøndersk Vinterkarusell 4, Trondheim 1. plass 8.21,16 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 1. plass (B-heat) 951 8.25,67 3000 m, UM, Trondheim 2. plass 8.27,75 3000 m, Norgesserien, Trondheim 2. plass 8.28,38 3000 m, 3000 m for alle, Trondheim 4. plass 8.32,84 3000 m, 3000 m for alle, Trondheim 4. plass 8.40,17 3000 m, NM innendørs, Ulsteinvik 10. plass 32.56 Nyttårsløpet i Trondheim, 10 km 1. plass 19.18 U20-NM terreng, 6 km, Bergen 9. plass 14.45 Varig Orkla Forsikring-løpet, 5 km, Fannrem 1. plass Håkon Moe Berg, f. 2006 8.13,00 3000 m for alle i flomlys, Trondheim 1. plass 981 8.19,17 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 12. plass 8.27,18 3000 m, UM, Trondheim 1. plass (16 år) 8.37,21 3000 m for alle, Trondheim 7. plass Tord Franke Ulset, f. 2003 31.08 10 km, 10 for Grete, Oslo 8. plass 85,71 30.45,67 10000 m, Stadionmila, Kristiansand 3. plass 86,73 14.33,11 5000 m, U20-NM, Bærum 5. plass 88,64 14.36,64 5000 m, Kvalheimmila, Bislett, Oslo 2. plass 88,34 14.55,45 5000 m, Oslo Summer Meeting, Bislett 10. plass 86,46 8.23,30 3000 m, Orkla Sparebank Lekene, Børsa 1. plass 924 8.26,73 3000 m, UM, Trondheim 3. plass 8.29,46 3000 m for alle i flomlys, Trondheim 2. plass 8.35,05 3000 m for alle, Trondheim 6. plass 8.42,89 3000 m, Norgesserien, Trondheim 4. plass 8.44,81 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 18. plass, B-heat 19.05 U20-NM terreng, 6 km, Bergen 8. plass Simen Gløgård Stensrud, f. 2005 14.41,32 5000 m, Nats PB, København, Danmark 6. plass 87,93 8.23,76 3000 m, Tjalvelekene, Bislett 2. plass 921 8.26,87 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 17. pl. (A-heat) 8.28,58 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 1. plass 8.29,95 3000 m, Arne Risa Classic, Bergen 11. plass 8.47,90 3000 m, U18-EM, Jerusalem, Israel 20. plass 21.20 U20-nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 4. plass 18.27 U20-EM terreng, 6 km, Torino, Italia 27. plass 18.20 U20-NM terreng, 6 km, Bergen 6. plass Kristian Bråthen Børve, f. 2006 14.56 5 km, Ida Eides Minneløp, Jessheim 6. plass 86,46 14.34,34 5000 m, U20-NM, Bærum 6. plass 88,54 8.26,88 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 5. plass, B-heat 904 8.27,52 3000 m, UM, Trondheim 2. plass (16 år) 8.31,66 3000 m, Tyrvinglekene, Bærum 2. plass 41.47 Råskinnet, ca. 8 km terreng, Oslo 3. plass 22.39 U20 nordisk terreng, 6 km, Kristiansand 13. plass 11.57 UM-terreng, 4 km, Bergen 1. plass (U18) Benjamin Storm Rettore, f. 2003 8.19,59 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 15. plass 944 8.22,01 3000 m, Norgesserien, Trondheim 1. plass 8.29,31 3000 m, UM, Trondheim 5. plass Magnus Øyen, f. 2007 15.29 5 km, Trønder Øst-løpet, Hommelvik 1. plass 83,39 8.29,49 3000 m for alle i flomlys, Trondheim 3. plass 890 8.43,5 3000 m, Nybrottskarusellen 3. løp, Stjørdal 1. pl. (16-19) 8.53,99 3000 m for alle, Trondheim 9. plass 12.14 UM terreng, 4 km, Bergen 4. plass (U18)

Vurdering

Abdullahi Dahir Rabi er en klar vinner av juniorskoen for menn for tredje år på rad. Dette til tross for at han fikk høstens store mål – EM terrengøp – ødelagt av en kollaps allerede tidlig i løpet. Men Rabi hadde likevel mer enn nok å by på i 2022. 28.11,71 på 10 000 m var europeisk rekord, og han løp også fort på 5000 m med 13.42,84 som aller best. I U20-NM tok han klart gull med 13.45,98, og han vant også juniorklassen i NM terrengløp.

Bak suverene Rabi er det så jevnt at det er vanskelig å rangere. Andreas Fjeld Halvorsen skårer flest WA-poeng på 3000 m og har beste WMA-skår på 5000 m. Han kan også skilte med sølv på 3000 m i U18-EM og sølv bak Rabi på 5000 m i U20-NM. I nordisk mesterskap i terrengløp løp han inn til bronsemedalje.

De som slo han der, var Esten Hansen-Møllerud Hauen og Vebjørn Hovdejord. De to løp også fortere enn Halvorsen i både nordisk og NM terrengløp. Hauen vant nordisk og tok en sterk sjuendeplass i EM terrengløp. Han har også så sterk 3000 m-tid som 8.14,05 og i tillegg UM-gull på distansen.

Hovdejord kan på sin side skilte med 8.55,97 på 3000 m hinder der han også tok gull i nordisk U20 og bronse i hoved-NM. Begge ble slått ut i forsøket i U20-VM på henholdsvis 3000 m flatt og 3000 m hinder. Alt i alt er de så jevngode at vi lar de dele tredjeplassen.

Håkon Moe Berg som har brukt mye av tida si på 1500 m, viste klasse også på 3000 m med 8.13,00 som best. Vegard Warnes har ikke vist fullt så høyt maksnivå, men har holdt jevnt godt nivå på en rekke distanser både inne- og ute. 8.18,4 på 3000 m innendørs lar seg absolutt høre, og han har også fått med seg en rekke medaljer fra UM, NM U20 og nordisk U20. Det gjør at vi rangerer Warnes foran Berge.

Omtrent på samme nivå er også Tord Franke Ulset, Simen Gløgård Stensrud og Kristian Bråthen Børve som alle tre har rada opp gode løpe. Ulset har den beste tida av dem på både 5000 og 3000 m, mens Stensrud avslutta året med flere sterke terrengløp. Børve detter akkurat utenfor rankingen av de åtte beste.



Ranking

1. Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

2. Andreas Fjeld Halvorsen, Ull/Kisa IL

3. Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng

3. Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

5. Vegard Warnes, Svorkmo N.O.I.

6. Håkon Moe Berg, Kyrksæteræra IL

7. Tord Franke Ulset, Selsbakk IF

8. Simen Gløgård Stensrud, Ull/Kisa IL





Kvinner veteran – Vera Nystad

Innstillingen til årets veteranløpere er ført i pennen av Rune Fossheim

Maratonspesialist: Vera Nystad løper særlig fort på maraton, og nå sikra 77-åringen seg sin tredje gullsko. (Foto: Turid Veggeland)





Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles beste resultat målt etter de internasjonale veterantabellene (WMA), uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Snittet av tabellen fra 1994 og 2020 brukes. I tillegg til baneløp på 5000 og 10 000 m teller kontrollmålte løp på distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.



Kandidatene: Oversikt over de beste resultatene for kvinner veteran vurdert etter WMA-tabellene.

Pl. Løper Tid Distanse/løp W94 W20 Snitt 1 Vera Nystad, 77 år 3.38.56 Maraton, Berlin (wb) 98,49 104,7 101,60 2 Synøve Brox, 63 år 39.00 10 km, Hytteplanmila 99,79 101,2 100,50 3 Synøve Brox 39.38 10 km, Rekordløpet Lier, mai 98,19 99,58 98,88 4 Synøve Brox 19.15 5 km, Sommernattsløpet, Oslo 98,02 99,73 98,87 5 Synøve Brox 19.18 5 km, Fredrikstadløpet 97,76 99,47 98,62 6 Vera Nystad 3.45.49 Maraton, Valencia 95,56 101,6 98,56 7 Synøve Brox 19.22 5 km, Sommerløpet 97,43 99,13 98,28 8 Synøve Brox 19.25 5 km, Fornebuløpet 97,18 98,88 98,03 9 Vera Nystad 3.47.01 Maraton, Mandal 94,99 101,00 97,97 10 Vera Nystad 3.47.19 Maraton, Paris 94,86 100,8 97,84 11 Vera Nystad 3.47.31 Maraton, Farsund 94,78 100,7 97,75 12 Vera Nystad 3.47.39 Maraton, Chicago 94,72 100,7 97,70 13 Vera Nystad 3.48.36 Maraton, Hornindalsvatnet 94,33 100,3 97,29 14 Synøve Brox 40.18 10 km, Sentrumsløpet 96,57 97,93 97,25 15 Synøve Brox 19.36 5 km, Perseløpet, nov. 96,27 97,95 97,11 16 Synøve Brox 19.37 5 km, Ida Eides Minneløp 96,19 97,87 97,03 17 Vera Nystad 3.50.05 Maraton, Midnight Sun 93,72 99,60 96,66 18 Synøve Brox 19.49 5 km, Rekordløpet Lier, aug. 95,21 96,88 96,05 19 Synøve Brox 19.53 5 km, Norgestesten 5 94,90 96,55 95,73 20 Kari Langerud, 63 år 1.31.36 Halvmaraton, Drammen 92,67 94,12 93,40 21 Inger Saanum, 59 år 40.01 10 km, Vinterkar., Mandal 92,96 93,67 93,32 22 Kari Langerud 1.31.45 Halvmaraton, København 92,52 93,97 93,24 23 Vera Nystad 51.40 10 km, Stadionmila, Kr.sand (*) 92,10 93,93 93,02 24 Kari Langerud 3.13.22 Maraton, Berlin (*) 91,59 93,26 92,43 25 Vera Nystad 4.02.22 Maraton, Jølster 88,97 94,56 91,76 26 Vera Nystad 4.02.37 Maraton, Påskemar., Drammen 88,88 94,46 91,67 26 Marianne Myklebust, 55 år 38.56 10 km, Sentrumsløpet 91,65 91,68 91,67 28 Torhild D. Mathiesen, 54 år 38.40 10 km, 10 for Grete 91,38 91,22 91,30 29 Rebecca Hilland, 42 år 34.36 10 km, Bergen City Milen 91,67 90,41 91,04 30 Kristin Waaktaar Opland, 40 år 34.07 10 km, Jessheim Vintermaraton 91,45 90,52 90,98 31 Torhild D. Mathiesen 18.55 5 km, Rekordløpet Lier, jun. 90,53 91,12 90,82 32 Rebecca Hilland 1.15.31 Halvmaraton, Solastranden 91,72 89,44 90,58 33 Rebecca Hilland 16.57 5 km, Frikarusellen 6 90,65 90,39 90,52 34 Kari Langerud 3.17.30 Maraton, Midnight Sun 89,67 91,31 90,49 35 Rannei Sæther, 57 år 40.22 10 km, Sentrumsløpet 90,26 90,59 90,43 36 Rebecca Hilland 34.54 10 km, Jølster Maraton 90,88 89,64 90,26 37 Rannei Sæther 19.40 5 km, Norgestesten 1 89,77 90,73 90,25 38 Torhild D. Mathiesen 19.03 5 km, Kvalheimmila 89,9 90,48 90,19 39 Vera Nystad 53.18 10 km, Sommerløpet 89,27 91,06 90,17

* Ny klasserekord

wb: Ny verdensbeste tid i klasse K75-79 år



Vurdering

Det er registrert 9 løpere med 39 resultater som gir over 90 prosent etter veterantabellene, mens det i 2021 var 7 løpere med 17 resultater. 11 av resultatene er oppnådd på hver av distansene 5 km og 10 km, mens 3 er oppnådd på halvmaraton og 12 på maraton. I tillegg er to resultater kommet i løp på bane.

På kvinnesiden er det som de seneste fire årene Vera Nystad (77 år) og Synøve Brox (63 år) som er de to fremste kandidatene til gullskoen for veteraner, og som i 2021 er det Vera Nystad som trekker det lengste strået. Vera Nystad har også i år prestert en serie av tider på maraton som er verdensledende i sin aldersklasse, og hun har også forbedret sin egen verdensbestetid i klasse K75-79 år. Den gamle rekorden hennes var på 3.39.51 fra veteran-NM i Jølster i 2021, mens hun ett år eldre løp på nær utrolige 3.38.56 i Berlin Marathon. Det er en tid som gir 101,58 prosents skår ut fra vår bruk av veterantabellene. Det kan her bemerkes at slik veterantabellene er laget, så tilsvarer 100 prosent kun et approksimativt eller tilnærmet verdensrekordnivå, slik at prestasjoner som gir skår over dette ikke nødvendigvis tilsvarer en verdensrekord eller verdensbestetid selv om de selvfølgelig også kan og i de fleste tilfeller vil gjøre det.

I tillegg til løpet i Berlin har Vera Nystad i år så mange som ni andre maratonløp som gir godt over 90 prosent WMA-skår. Hun har videre satt norsk rekord i klasse K75-79 år på 10 km med 51.40 fra Stadionmila i Kristiansand. Vera Nystad ble også kåret til årets veteranløper i 2017, den gang som løper i klasse K70-74 år, og som nevnt også i 2021.

Også Synøve Brox på andreplass har prestert løp av internasjonal toppklasse i sin veteranklasse, K60-64 år. Hun ville om det ikke var for Vera Nystads maratonløp, også vært en klar vinner av årets pris. Brox hadde en serie på hele elleve løp på 5 km og 10 km som alle gir en skår over 90 prosent ut fra veterantabellene, og aller høyest skårer hennes 39.00 fra Hytteplanmila som gir hele 100,49 prosent, noe som også er på verdenstoppnivå.

Som tredje best rangeres 63 år gamle Kari Langerud. Hun har så mange som fire resultater på halvmaraton og maraton som gir over 90 prosent WMA-skår, og hennes beste resultat er 1.31.36 fra Drammen halvmaraton som svarer til 93,24 i WMA-prosent. Hennes beste tid på maraton, 3.13.22 fra Berlin Marathon, er videre ny norsk rekord i klasse K60-64 år.

Fjerde og femte best ut fra veterantabellene er Inger Saanum (59 år) med 40.01 fra Vinterkarusellen i Mandal og Marianne Myklebust (55 år) med 38.56 fra Sentrumsløpet. Det er tider som gir henholdsvis 93,32 og 91,67 prosent i WMA-skår.



Menn veteran – Ebrahim Abdulaziz



Tre strake: Ebrahim Abdulaziz kan motta gullskoen som beste veteran for tredje år på rad. (Foto: Marianne Røhme)





Kandidatene: Oversikten viser de beste resultatene for menn veteran vurdert etter WMA-tabellene.

Pl. Løper Tid Distanse/løp W94 W20 Snitt 1 Ebrahim Abdulaziz, 44 år 2.15.03 Maraton, Sevilla (*) 98,28 95,94 97,11 2 Kristen Aaby, 61 år 16.39 5 km, Drammen halvm. (*) 96,04 96,16 96,10 3 Kristen Aaby 34.30 10 km, Hytteplanmila (*) 95,85 94,93 95,39 4 Kristen Aaby 16.52 5 km, Ida Eides Minneløp 94,80 94,92 94,86 5 Ebrahim Abdulaziz 1.06.20 Maraton, Trondheim 94,92 93,15 94,04 6 Kristen Aaby 17.02 5 km, Rekordløpet Lier, aug. 93,87 93,99 93,93 7 Ebrahim Abdulaziz 2.20.03 Maraton, Midnight Sun 94,78 92,51 93,65 8 Ebrahim Abdulaziz 2.20.47 Maraton, Oslo 94,28 92,03 93,16 9 Ivar Andreas Sandø, 69 år 18.48 5 km, Kaland lk2 92,61 91,69 92,15 10 Kristen Aaby 17.23 5 km, Furumomila 91,98 92,1 92,04 11 Henrik Lund Raagaard, 78 år 21.29 5 km, Drammen halvm. 91,59 92,35 91,97 12 Rashid Handule, 55 år 33.53 10 km, Sentrumsløpet 92,38 91,54 91,96 13 Rashid Handule 1.14.26 Halvmaraton, Jessheim Vinterm. 92,27 91,35 91,81 14 Ivar Andreas Sandø 18.53 5 km, Bykarusellen perseløp 6 92,20 91,29 91,74 15 Finn Dag Hovem -66 1.15.14 Halvmaraton, Berlin 92,09 91,2 91,64 16 Ebrahim Abdulaziz 1.08.08 Halvmaraton, Rekordløpet Lier, apr. 92,42 90,69 91,55 17 Jaroslaw Sosin, 54 år (POL) 33.45 10 km, Stadionmila, Kristiansand 91,95 91,11 91,53 18 Andreas P. Nygård, 40 år 14.46 5 km, Solastranden, jun. (*) 91,29 91,64 91,46 19 Ivar Andreas Sandø 18.57 5 km, Bykarusellen Perseløp 5 91,87 90,97 91,42 20 Øystein Mørk, 48 år 32.12 10 km, Hytteplanmila 91,82 90,73 91,28 21 Ivar Andreas Sandø 39.08 10 km, Bergen City Milen 92,04 90,42 91,23 22 Robert Hisdal, 44 år 15.15 5 km, Skansemyren, aug. 90,98 91,43 91,21 23 Ger Van Graas, 67 år (NED) 18.36 5 km, Rekordløpet Lier, jun. 91,50 90,83 91,16 24 Jaroslaw Sosin 16.32 5 km, Løpestevne, Fevik 90,80 91,27 91,03 25 Ivar Andreas Sandø 19.02 5 km, Vårens Raskeste Eventyr 91,47 90,57 91,02 26 Lars Harald Blikra , 62 år 17.46 5 km, Trønder-Øst løpet 90,89 90,91 90,90 27 Ger Van Graas 18.41 5 km, Fornebuløpet 91,09 90,43 90,76 27 Ger Van Graas 18.41 5 km, Rekordløpet Lier, mai 91,09 90,43 90,76 29 Finn Dag Hovem, 56 år 1.16.00 Halvmaraton, Midnight Sun M. 91,16 90,28 90,72 30 Henrik Lund Raagaard 44.36 10 km, Hytteplanmila 91,26 90,07 90,66 31 Rune Opem, 47 år 32.10 10 km, Florø Maraton 91,19 90,08 90,64 32 Ebrahim Abdulaziz 31.27 10 km, Nidarø Rundt 91,20 89,92 90,56 33 Ger Van Graas 18.44 5 km, Norgestesten 1 90,85 90,19 90,52 34 Alf B. Dahl, 67 år 38.38 10 km, 10 for Grete 91,11 89,78 90,45 35 Ger Van Graas 18.46 5 km, Fredrikstadløpet 90,68 90,03 90,36 36 Finn Dag Hovem 34.50 10 km, Krokenmila, aug. 90,67 89,84 90,26 37 Ger Van Graas 18.48 5 km, Rekordløpet Lier, jul. 90,52 89,87 90,20 38 Henrik Lund Raagaard 44.50 10 km, 10 for Grete 90,78 89,6 90,19 39 Frode Saugestad, 48 år 1.11.31 Halvmaraton, Berlin 90,75 89,36 90,05 39 Andreas Penne Nygård 30.41 10 km, Hytteplanmila 90,82 89,29 90,05

* Ny klasserekord



Vurdering

Det er registrert 15 løpere med 40 resultater som skårer bedre enn 90 prosent ifølge veterantabellene. Tilsvarende tall fra 2021 var 15 løpere og 34 resultater.

Av de 40 resultatene er 37 oppnådd i gateløp, og disse fordeler seg med 17 på 5 km, 11 på 10 km, 6 på halvmaraton og 3 på maraton.

Blant mennene skiller Ebrahim Abdulaziz (44 år) og Kristen Aaby (61 år) seg ganske klart ut. De har fire resultater hver blant de ti beste vurdert ut fra veterantabellene. Ser man på beste resultat, som er eneste kriteriet når det gjelder prisen som årets veteranløper, rangeres Ebrahim Abdulaziz som nummer én med 2.15.03 fra Sevilla Marathon i februar. Tiden gir 97,11 prosent i WMA-skår og er samtidig ny norsk rekord i klasse M40-44 år og også nytt personbeste. Ebrahim Abdulaziz er videre den eneste blant mennene på veteransiden som har et maratonløp som gir over 90 prosent skår ifølge veterantabellene, og han har også to løp på halvmaraton og ett på 10 km som gir over 90 prosent skår. I tillegg satte han norsk rekord (uavhengig av alder) på 50 km med 2.49.09. Løpet gir han en skår på 94,84 prosent etter WMA-tabellen, men 50 km er en distanse som ikke teller med i kåringen av årets veteranløper.

Ebrahim Abdulaziz har også vunnet gullskoen de to foregående årene, og han blir med årets resultat den tredje, sammen med Petter Antonsen og Kristen Aaby, som har vunnet prisen tre eller flere ganger.

Kristen Aaby har i alt fem resultater på 5 km og 10 km som gir over 90 prosent WMA-skår. Hans beste resultat er 16.39 på 5 km fra Drammen halvmaraton. Det er en tid som tilsvarer 96,10 prosent ut fra veterantabellene, og det er også norsk rekord på 5 km i klasse 60-64 år. Kristen Aaby har også satt norsk klasserekord på 10 km med 34.30 fra Hytteplanmila, en tid som gir 95,39 prosent WMA-skår.

På de neste plassene følger så Ivar Andreas Sandø (69 år) og Henrik Lund Raagaard (78 år), som begge har resultater på både 5 og 10 km som gir over 90 prosent skår ut fra veterantabellene. Beste resultat for Sandø er 18.48 fra 2. løp i Kaland Løpskarusell som gir 92,15 prosent, og for Raagaard 21.29 fra 5 km i Drammen som gir 91,97 prosent i skår.

Rashid Handule (55 år) som hadde tredje beste resultat i den ytterst jevne kåringen i 2021, kommer i 2022 på femteplass. Med 33.53 fra Sentrumsløpet oppnår han 91,96 prosent ut fra veterantabellene.