Forrige gang dette løpet ble arrangert var i 2019, så dermed var man nå tilbake igjen etter et opphold på grunn av pandemien. Siden løpet var på en hverdag forventet ikke arrangørene det store oppbudet av løpere, men de ble overrasket over at 117 stilte til start. Barneløpet samlet hele 15 løpere, 3 km 39 og resten - 63 valgte 10 km.

Det var friskt driv og gode forhold for løpet med bar asfalt og lite vind - kun en liten flau bris.



Foreldre konkurrerte med døtre og sønner, brødre og søstre dueller, innbyrdes oppgjør innad i familien eller naboskap. Enkelte løpere hadde større utfordringer enn andre, en nesten blind løp med assistent og gjorde det på en god tid, en annen hadde løpetur med hunden og en brukte rett og slett rulleskiene.



Raskeste dame på 3 km ble Malene Aanensen med tiden 13.50, deretter Anne Christine Syvertsen, Husfliden med 14.03 og Sofie Bruskeland på 15.06. På herresiden var det litt mer kniving og det ble Simon Håkonson, Mandal og Halse IL som vant med 11.19, fulgt av Henrik Rypestøl Giv Akt 11.36 og deretter Kjetil Daasvatn, MHI 12.56.



10 km ble til slutt vunnet av Martin Ukkelberg Sløgedal, Kristiansand IF på 33.23 tett fulgt av Gabriel Ingebretsen, Kristiansand løpeklubb på 33.27. De må ha hatt en god fight opp langs Bankeveien på vei til mål. På de siste hundre meterne greide Martin å øke frekvensen og gikk seirende ut av duellen. Jostein Efteland kom inn på 36.16.



Av damene var det ventet en durabelig duell, men da hverken Ingrid Ukkelberg eller Randi Dyrkolbotn stilte var pallen åpen for Inger D. Saanum, GE Healthcare 41.13, Deretter fulgte Liv Torunn Netland, Mandalitten 41.26 og Emma Nesheim, GE Healthcare 46.50.



Det første løpet gikk i 1978 og har kun hatt et avbrekk i forbindelse med pandemien. Løpet vil også telle inn på gjennomførte løp i vinterkarusellen som starter nå første helg i januar.

Deltagere barneløp (uten tid):

Startnr. Navn 875 Helene L. Bakke 855 Hermine Bentsen 833 Oda S. Bue 860 Linnea A. Ellingsen 859 Isabella Ellingsen 861 Amelie Gullstrand 854 Jonas Hill 837 Isak Rypestøl 827 Oline Salthaug 838 Medina Shamsi 845 Mina Shamsi 830 Alexandra Storm 828 Victoria Storm 802 Frida Tofte 800 Tirild Marie



Malene Aanensen vinner 3 km.

Resultater kvinner 3 km:

Startnr Navn Klubb Tid 71 Malene Aanensen 13:50 65 Anne Chr. Syvertsen Husfliden 14:03 28 Sofie Bruskeland 15:06 83 Agnes Erickson 15:33 61 Grete S. Seljeskog 15:41 81 Miriam Haven Vestvågøy 16:01 46 Gjertrud Wendt Henning L. 17:21 33 Sissel Storm 17:34 73 Kristin Blørstad Spreg 17:42 76 Linda Gundersen 17:42 830 Alexandra Storm 17:54 44 Linn Pedersen 18:03 39 Nina Brattfjord Deltatt 846 Elise Haukstad Deltatt 13 Marthell Pedersen Maratonkl. Deltatt



Anne Chr. Syvertsen løper inn til en andreplass.

Resultater menn 3 km:

Startnr Navn Klubb Tid 12 Simon Håkonson MHI 11:19 67 Henrik Rypestøl Giv Akt 11:36 80 Kjetil Daasvatn MHI 12:56 82 Jonas Buestad 13:06 77 Mats Birkeland Giv Akt 13:30 78 Tor Arne Birkeland Giv Akt 13:36 52 Håkon S. Seljeskog Sandnes IL 14:00 60 Øyvind S. Seljeskog Ganddal IL 14:09 79 Arild Torjesen Furulunden 14:18 64 Kjetil L. Bakke 14:41 69 Daniel Aanensen MHI 15:14 42 Martin R. Ask 15:25 20 Vilje Bruskeland 15:25 40 Peter S. Fjellstad 15:35 41 Mads B. Hansen 16:35 63 Fredrik Nilsen 17:04 68 Tore Husby GE Healthc. 17:51 85 Arve Aakre Vågsbygd 18:10 66 Magne Johnsen Sprekevik 18:28 72 Vegard Aanensen Lyn Sånum 18:47 84 Karl Thomas Klev MHI 22:39 43 Christian Sørland Blindeforb. 24:59 70 Peter Aanensen MHI 26:04 38 Ole Brattfjord Deltatt



Henrik Rypestøl

Resultater kvinner 10 km:

Startnr. Navn Klubb Tid 327 Inger D. Saanum GE Healthc. 41:13 345 Liv Torunn Netland Mandalitten 41:26 314 Emma Nesheim GE Healthc. 46:50 381 Maria Haven SSK 47:02 361 Madelen T. Sagebakken MHI 48:37 335 Maren N. Askildsen 50:43 367 Eirin Aa. Larsen 51:00 370 Frida Slettan Holum 53:48 320 Marith Titlestad Julefreden 53:55 373 Annie Nor 01:02:02

Resultater menn 10 km:

Startnr. Navn Klubb Tid 316 Martin U. Sløgedal KIF 33:23 304 Gabriel Ingebretsen Kr.løp kl. 33:27 380 Jostein Efteland 36:16 330 Robert Bue MIL 36:29 322 Brage B. Sunde Førde 37:34 344 Jonas Njerve Spangereid 38:12 342 Knut Johannessen MHI 38:16 329 Stig Andre Jansen Kr.løp kl. 38:25 358 Ole Rafoshei Sanden løp 38:28 377 Ståle M. Kongsvik Lind.Trekks. 38:36 338 Arild Sletten Holum 38:52 372 Vidar Pedersen Hogganvik 38:57 323 Ole G. Tisland Kr.løp kl. 39:00 364 Kåre Aanensen Sp.Bank Sør 39:02 357 Jo-Kristian Røttereng Sodeland 39:54 305 Marius Westgaard Kr.løp kl. 40:03 343 Henrik Lunde MK 40:22 340 Sten Rune Askildsen Furu.Venn. 41:18 376 Henrik Dalan 41:41 341 Kristian Kleppan MHI 42:21 375 Yngve Finne Mandalitten 42:35 336 Thomas N. Askildsen EY 42:38 347 Bård A. Syvertsen 2.Bataljon 42:43 362 Vetle Søyland MIL 42:54 312 Jens S. Bessesen T. Bessesen 43:02 328 Einar Bentsen Team Mariti. 43:44 339 Ronnie Lia TOSK 43:54 313 Morten S. Bessesen T. Bessesen 45:41 384 Erlend Jahnsen MK 45:51 326 Steinar Wergeland MHI 46:17 348 Ketil Kristoffersen Applica BIL 46:36 337 Kristoffer Sølvskar Bjelland IL 46:39 346 Yngve Abrahamsen 46:59 325 Andreas Tisland 47:34 350 Torstein Kaddan MIL 47:48 334 Morthen Askildsen Spareskilling 48:33 310 Søren O. S. Bessesen T. Bessesen 48:47 368 Knut Slettan Holum 49:23 307 Bjørn Jensen 49:50 363 Ole Petter Hafnor 50:12 379 Terje Johansen MHI 50:26 349 Tor Olav Isaksen 50:46 385 Kari H. Ellefsen MHI 51:32 383 Frank Moe 51:48 333 Sven Inge Nordby 51:51 386 Carl Ellingsen MHI 52:46 378 Inge A. Johansen 52:52 331 Kai Stokkeland Kr.løp kl. 54:51 321 Bjør Kr. Sunde Førde 54:54 374 Jan Fredriksen Mandalitten 55:02 332 Roman Slobodchikov Støle 55:27 360 Torbjørn Rypestøl BDO 55:34 382 Øyvind Instefjord 59:02



Kjetil Daasvatn



Liv Torunn Netland



Martin Ukkelberg (fremst) og Gabriel Ingebretsen.



Emma Nesheim