(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Rett før start.

Torsdagens orienteringsløp gikk fra Starum på Toten. Kartet var tegnet som sprintkart i målestokk 1:5000. Terrenget var noen åpne områder med hestehinder, veier, bebyggelse, skogsområde med mange små stier og ridestier.

Det var lite snø i løpsterrenget dagen før løpet, men før og under løpet snødde det lett. Så her ble det sporsnø. Det ble tungt å løpe i 5-10 cm snø for de som deltok på årets Marsipanløpet, men dagens vinner av langløypa greide en kilometertid ned mot 6 minutter, og det er bra på dette føre.

Løypelengder og løypevinnere:

Lang, A-nivå: 5,0 km (gaflet) Eirik Langedal Breivik, NTNUI og Audhild Glad Rognstad, Emblem IL

Mellom, A-nivå: 3,3 km (gaflet) Stein Arne Negård, Vang OL og Hildegunn Lindstad, OL Toten-Troll

Kort, C-nivå: 1,9 km Trym Strømberg, Fredrikstad SK og Anne-Grete Austad, Raumar Orientering

Nybegynner: 1,3 km Boye Myhre Lysgård, OL Toten-Troll

Alle resultater nederst i reportasjen.

Eirik Langedal Breivik gleder seg til dagens løp.

I alt stilte 53 løpere til start. Det var spesiell premie til de som har deltatt i 10 år. Til nå har 27 personer oppnådd denne, nye 3 personer oppnådde dette i år – og enda flere i årene som kommer. 3 personer oppnådde 20-årspremie.

De tre som har deltatt alle 20 gangene i Marsipanløpet (f.v.): Vanja Staff, Nils Harald Staff og Eldrid Hågård Aas.

Tungt å løpe i 5-10 cm løssnø.

Sondre Strømberg fikk det litt tungt i løssnøen på slutten.

Hildegunn Lindstad vant damer mellom​.

De fire beste i mellomløypa (f.h.): Sondre Strømberg, Stein Arne Negård, Terje Gudbrandsen og Arnfinn Pedersen.

De tre beste i langløypa (f.h.): Eirik Langedal Breivik, Alfred Bjørnerød og Lars Lien.

Klassevinnerne fikk en "frittgående marsipangris" i premie.

Resultater Marsipanløpet 29.12.2022: Arr.: OL Toten-Troll D lang Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Audhild Glad Rognstad Emblem IL 40.18 2 Eli Ringstad Lien Gjø-Vard OL 52.44 +12.26 3 Marita Hernandez OL Toten-Troll 1.02.00 +21.42 H lang 1 Eirik Langedal Breivik NTNUI 30.57 2 Alfred Bjørnerød OK Moss 32.25 +1.28 3 Lars Lien Gjø-Vard OL 32.44 +1.47 4 Sigmund Langedal Breivik Hafslund Oslo Celsio BIL 35.20 +4.23 5 Sander H. Rogndokken NTNUI 36.19 +5.22 6 Marius Staff NTNUI 37.45 +6.48 7 Brynjar Bakken Aarskog Nydalens SK 38.07 +7.10 8 Eskil Sande Gullord Bækkelagets SK 38.14 +7.17 9 Øyvind Lien Gjø-Vard OL 39.58 +9.01 10 Markus Glad Rognstad Emblem IL 42.17 +11.20 11 Anders Sollien OL Toten-Troll 43.13 +12.16 12 Amund Flaskerud OL Toten-Troll 44.39 +13.42 13 Nils Harald Staff OL Toten-Troll 45.13 +14.16 14 Michael Sætvedt Snertingdal IF Orientering 47.59 +17.02 15 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 50.20 +19.23 16 Mats Ligaarden Gjø-Vard OL 50.34 +19.37 17 Guttorm Egge IL GeoForm 51.13 +20.16 18 Håvard Kvamme OL Toten-Troll 52.04 +21.07 19 Are Eriksen Oslostudentenes IK 53.26 +22.29 20 Erik Slettum Gjø-Vard OL 54.02 +23.05 21 Steinar Bakken Lillehammer OK 1.15.47 +44.50 D mellom 1 Hildegunn Lindstad OL Toten-Troll 35.43 2 Vanja Staff OL Toten-Troll 37.05 +1.22 3 Unn Mette Klopbakken Vang OL 38.18 +2.35 4 Stine Austad Raumar Orientering 42.49 +7.06 5 Eldrid Hågård Aas OL Toten-Troll 44.21 +8.38 6 Margrete Jørandli Gjø-Vard OL 45.41 +9.58 7 Ida Engen Raumar Orientering 46.26 +10.43 8 Guri Larssen Lillehammer OK 49.07 +13.24 9 Anne Sørum Hamar OK 51.43 +16.00 10 Turid Giil Rond OL 58.16 +22.33 11 Gala Cmelik NOTEAM 1.16.42 +40.59 H mellom 1 Stein Arne Negård Vang OL 33.31 2 Sondre Strømberg Fredrikstad SK 33.40 +0.09 3 Terje Gudbrandsen Hamar OK 33.42 +0.11 4 Arnfinn Pedersen Gjø-Vard OL 34.45 +1.14 5 Bjarte Lindstad OL Toten-Troll 36.52 +3.21 6 Knut Engen Raumar Orientering 37.12 +3.41 7 Lars Flaskerud OL Toten-Troll 37.45 +4.14 8 Erik Haugen Ringsaker OK 42.36 +9.05 9 Tore Gustav Tomter NOTEAM 44.11 +10.40 10 Jan Sveen Raumar Orientering 46.17 +12.46 11 Jon Vegard Lunde Lillehammer OK 1.22.58 +49.27 D kort 1 Anne-Grete Austad Raumar Orientering 26.57 2 Anita Stenseth Snertingdal IF Orientering 27.19 +0.22 H kort 1 Trym Strømberg Fredrikstad SK 26.35 2 Carl Christian Strømberg Fredrikstad SK 26.48 +0.13 3 Jens Egil Rostad OL Toten-Troll 51.59 +25.24 N 1 Boye Myhre Lysgård OL Toten-Troll 25.42

Alle resultater, adelskalender og kart med løyper i Livelox