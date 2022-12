Alle foto: Marianne Røhme

Alle bildene fra Vinterkarusellen Romerikes 7-km på Jessheim kan sees her i vår bildebank.

Ole Gorm Berg løp bra og ledet stort på Sverre Gunnar Brunstad og Bendik Hegna inn mot mål. Det var likevel ingen gledens dag for Ole Gorm Berg som var mer opptatt av å beklage at Bendik Hegna hadde løpt feil enn å juble over egen seier. Feilløpingen førte til at det ble en omvei for Bendik Hegna som ledet løpet, men løp rett fram i en rundkjøring istedenfor å ta til venstre. Han kom seg tilbake til løypa igjen, men da hadde han allerede tapt for mye til å ta tilbake ledelsen.

I kvinneklassen var det Tone Fløttum, som på forhånd var utpekt som favoritt av Dorte Foss, som først kom inn til mål.

– Dette er et fint løp og det er trivelig å bryte opp romjula på denne måten. Vi deltakerne blir som en familie som møtes på disse løpene i vinterkarusellen. Det er både moro og sosialt, sier Tone Fløttum til Kondis etter målgang. Hun løp kontrollert hele veien, og hadde ingen problemer med å innfri favorittstempelet.

På andreplass kom Ingvild Kjus, mens Dorte Foss løp inn til tredjeplass.

Se her for fullstendige resultater.



Målområdet: Morten Nordli hadde ansvaret for tidtakingen, og er her i ferd med å sette opp mål