Et herlig skue 1 km etter den lette starten langs Birkebinerløypa i retning Fjellelva. (Foto: Pål Christian Ingierd) Et herlig skue 1 km etter den lette starten langs Birkebinerløypa i retning Fjellelva. (Foto: Pål Christian Ingierd)

Dette var 13. gang at rennet stod først på terminlista for sesongen, og 10 gang rennet kunne gjennomføres etter avlysning på grunn av snømangel i 2015 og korona både i 2020 og 2021.

Med 326 påmeldte og 282 startende var Brøttum IL godt fornøyd med å komme i gang igjen med den spreke romjulstradisjonen i skieldoradoet på Sjusjøen. Det var også i år et meget bredt sammensatt startfelt med mange Ski Classics-løpere, unge hardtsatsende skiløpere, tidligere verdensmestere og olympiske mestere sammen med seriøse turløpere og helt vanlige mosjonister. Med ca. 150 løpere færre enn i forrige utgave er det tydelig også i dette arrangementet er den sistnevnte kategorien som utgjør den store forskjellen når vi sammenlikner deltakelsen pre- og post-pandemien.

Ungt og sterkt felt

Det sportslige nivået er nemlig langt høyere enn i de lengre turrennene, noe som opplagt har sammenheng både med tid og sted, men også lengden på rennet som appellerer til den yngre garde. Faktisk så var utypisk nok godt over halvparten av deltakere (170 av 282) under veteranalder (35 år). Tendensen var aller mest fremtreden i kvinneklassene med bare 14 av 60 kvinner i veteranklassene, mens de i herreklassen var 98 av de 222 som kunne kalle se veteran. Fire veteraner som har vært med på alle de ti utgavene: Rune Hansen, Geir Strandbakke, Jørn Hemma og Bernt Tennstrand.

Spurtpriser

Nytt av året var en spurtpris på løypa høyeste punkt etter 9 km, noe som satte litt fart i tetpulja som en så lenge bestod av ca. 15 mann. To mann, Amund August Korseth og Tord Asle Gjerdelen, fikk 6 sekunders luke opp til punktet der Trøsken- og Team Aker Dæhlie-løper Korseth cashet inn prisen. Anniken Gjerde Alnæs var her allerede i tet og Rustad- og Team Ragde Charge-løperen sikret seg tusenlappen fem sekunder foran Mari Nordlunde.

Amund August Korseth sikrer seg spurtprisen ved Herambsbekken (Foto: Rasmus Hemma/Brøttum IL)

Anikken Gjerde Alnæs (49) på spurtpunktet med Mari Norlunde i bakgrunnen. (Foto: Rasmus Hemma/Brøttum IL)

Et sekund skilte seks mann

Etter spurtpunktet samlet tetgruppa igjen og i den lettere andre halvdel av rennet fra Midtfjellkoia og inn ble det etter hvert oppdelt i to puljer med seks mann med helt inn på det korte oppløpet på Sjusjøen langrennarena midt i Birkebeinerløypa. Det var derfor ingen oddsbombe at det var sprinteren Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer IF som tok siste stikk foran Søre ÅL- og Team Aker Dæhlie-løperen Petter Stakston med Stian Berg fra Hamar SK og Team Kaffebryggeriet på 3. plass. Regjerende Romjulsvinner fra 2019, Stian Hoelgård, Erland Kvisle og Tord Asle Gjerdalen var de tre neste som alle avsluttet sitt Romjulsrenn bare sekundet bak Taugbøl som brukte ti sekunder over timen på de snaut 24 kilometerne.

Dagens vinner Håvard Solås Taugbøl etter målgang. (Foto: Dorte Finstad/Brøttum IL)

To på rad for Anikken

Anikken Gjerde Alnæs ble fulgt av Mari Nordlunde, Follebu SK og Team Elon Innlandet som var fire sekunder foran Ragnhild Haga, Åsen IL. Anikken tok dermed sin andre seier på rad etter at hun også var best for tre år siden, da føret og vinnertiden var marginalt raskere. Årets vinnertid var 1.10.17, ca, tre minutter bak hennes suverene løyperekord i traséen i 2019.

De tre beste rett etter målgang (fra venstre): Mari Nordlunde, Anikken G. Alnæs og Ragnhild Gløersen Haga. (Foto: Dorte Finstad)

Topp 20 kvinner: Pl Fornavn Etternavn Klubb/Tam Klasse Tid Etter 1 Anikken Gjerde Alnæs Rustad IL /Team Ragde Charge K26-30 01:10:17 00:00 2 Mari Nordlunde Follebu SK/Team Elon Innlandet K21-25 01:10:59 00:42 3 Ragnhild Haga Åsen IL K31-35 01:11:04 00:47 4 Johanne Hauge Harviken Strandbygda IL K26-30 01:12:51 02:34 5 Tuva Anine Brusveen-Jensen Lyn Ski K19-20 01:13:14 02:57 6 Marie Renee Sørum Gangsø Svea Skl/Team Næringsbanken SE K26-30 01:14:41 04:24 7 Ellen Søhol Lie Heming, IL/Heming IL K26-30 01:15:33 05:16 8 Michelle Hasle Exsitec Ski Team K26-30 01:16:03 05:46 9 Elena Rise Johnsen Asker Skiklubb/Team Norconsult K21-25 01:16:03 05:46 11 Ingrid Hannestad Kamp/Vestheim IF /Team Straye F K26-30 01:17:14 06:57 12 Karen Amalie Nordseth Snertingdal IF Ski/Team Synnfjell K21-25 01:17:37 07:20 13 Julie Jeistad Lismarka Skilag/Ntg-Lillehammer K19-20 01:17:47 07:30 14 Anna Ulvensøen Nydalens SK/Team Troika K26-30 01:18:37 08:20 15 Hanna Eckhardt Andersen Lyn Ski K21-25 01:18:37 08:20 16 Marte Emilsen Team Bull Aktiv K21-25 01:18:56 08:39 17 Synne Strande Omland Kjelsås IL K17-18 01:20:09 09:52 18 Pernille Gullikstad Søre Ål Idrettslag/Søre Ål Il K21-25 01:20:27 10:10 18 IDA IRENE Lindkvist Molde og Omegn IF K31-35 01:20:27 10:10 20 Marthe Kristine Hafsahl Karset Vang Skiløperforening K36-40 01:20:28 10:11 10 Hanna Sandholt Hansen NTNUI - Ski K21-25 01:16:50 06:33 Topp 20 menn: 1 Håvard Solås Taugbøl Lillehammer Skiklub M26-30 01:00:10 00:00 2 Petter Stakston Søre Ål IL/Team Aker Dæhlie M26-30 01:00:10 00:00 3 Stian Berg Hamar SK/Team Kaffebryggeriet M26-30 01:00:11 00:01 4 Stian Hoelgaard OSLO M31-35 01:00:11 00:01 5 Erland Kvisle Asker Skiklubb Team Norconsult M26-30 01:00:11 00:01 6 Tord Asle Gjerdalen Kjelsås M36-40 01:00:11 00:01 7 Edvard Sandvik Kjelsås IL/Team Elon Oslofjord M21-25 01:00:26 00:16 8 Morten Eide Pedersen Lillehammer Skl/Team Eksjöhus M36-40 01:00:27 00:17 9 Fredrik Helgestad Hamar SK/Team Kaffebryggeriet M26-30 01:00:27 00:17 10 Olaf Talmo NTNUI/Team Ntnui Sweco M21-25 01:00:27 00:17 11 Karstein Johaug Jr Team Ragde Charge M31-35 01:00:27 00:17 12 Amund August Korsæth Trøsken IL/Team Aker Dæhlie M21-25 01:00:31 00:21 13 Vebjørn Moen Tverlandet IL/Team Aker Dæhlie M21-25 01:01:31 01:21 14 Harald Arnesen Heming, IL M26-30 01:01:41 01:31 15 Simen Chr. Bratberg Ramstad Vind IL/Team Mjøs-Produkter M26-30 01:01:50 01:40 16 Håvard Hovde MjøsSki/Team Mjøs-Produkter M21-25 01:01:54 01:44 17 Sivert Leander Johansen Drammens Ballklubb M21-25 01:01:54 01:44 18 Joar Andreas Thele Lyn Ski/Team Ragde Charge M26-30 01:01:55 01:45 19 Henning Lie Vang Skiløperforening M31-35 01:02:40 02:30 20 Henrik Husdal Bækkelagets SK/Team Mjøs-Prod M21-25 01:02:41 02:3

