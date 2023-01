Det var en hard kneik de måtte opp de som deltok i det tradisjonsrike motbakkeløpet Gåtene opp i Bergen, nærmere bestemt den bratte veistubben mellom Hauglandsdalen og Bontveit. Her svinger veien seg opp 240 høydemeter over en lengde på 3410 meter, så dette er tungt hele veien. Og etter noen års koronapause var løpet på plass igjen, som vanlig på årets siste dag.

Selv om det var slaps i løypens øverste del var meldingen fra deltagerne at det ikke var noe problem med festet, farten var heller ikke så høy.

De som var aller raskest opp til toppen var Stian Bråten Johannessen og Gjertrud Toppe Håvardstun, og det var i alt 19 deltakere i årets løp. De fleste fra arrangørklubb Kalandseid IL.



Stian Bråten Johannessen er den første som dukker opp i den siste stigningen inn mot målet på Bontveit.

Resultater menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 788 Stian Bråten Johannessen Bagn IL / FM Gruppen M23-34 16:11 2 787 Lars Røttingen Fana IL M40-44 17:23 3 792 Robert Nilsen H_400-Aktiv M40-44 18:31 4 794 Torbjørn Midtun KALANDSEIDET M23-34 20:30 5 778 Lars Strande Kalandseid IL M60-64 20:53 6 789 Ole-Petter Soltvedt Kalandseid IL M60-64 21:17 7 781 Erlend Soltvedt NESTTUN M23-34 21:30 8 782 Kjell Skage Gneist, IL M50-54 21:35 9 790 Sigurd Eikner Fana Orientering M55-59 21:52 10 795 Arthur Sodermann M35-39 23:15 11 791 Nils Jørgen Selvik NESTTUN M40-44 23:26 12 786 Brigt Arve Håvardstun Kalandseidet M23-34 27:41 13 785 Arne Magne Håvardstun Kalandseidet M60-64 39:03 14 784 Erik Håvardstun Kalandseidet M12-13 39:05



Lars Røttingen både løper og jobber for Fana IL, her viser han at han fremdeles holder formen og løper inn til en andreplass.



Robert Nilsen blir nummer tre.



Gjertrud Toppe Håvardstun blir raskeste kvinne til topps.

Resultat kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 780 Gjertrud Toppe Håvardstun Kalandseid K20-22 20:57 2 793 Lise Selvik NESTTUN K40-44 24:01 3 783 Theodora Hendrika Bouwman BLOMSTERDALEN K45-49 26:43 4 777 Janne Jensen Kalandseid IL K50-54 28:35 5 779 Unni Sten Kalandseid IL K55-59 30:51



Torbjørn Midtun



Lars Strande



Ole-Petter Soltvedt er en av arrangørene i Kalandseid IL. Og han løper selv også.



Erlend Soltvedt



Kjell Skage.



Sigurd Eikner



Arthur Sodermann





Nils Jørgen Selvik



Lise Selvik blir nest beste kvinne.



Theodora Hendrika Bouwman



Ole-Petter Soltvedt.



Det var ikke så mange tilskuere, men det var da noen. Her er det Ole-Petter Soltvedt som blir heiet inn mot mål.



Målgang på Bontveit for Erik og Arne Magne Håvardstun.



Vinner Stian Bråten Johannessen kommer opprinnelig fra Bergen, men han har studert utenbys en del år. Han har blant annet bakgrunn fra baneløp på mellomdistanse.



Unni Sten og Janne Jensen er i mål, og de er klare for nyttårsfeiring!



Nils Jørgen Selvik, Theodora Hendrika Bouwman, Unni Sten og Janne Jensen.