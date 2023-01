Kondis driver nettstedet kondis.no. Her gir vi deg en fyldig dekning av idrettsarrangement på alle nivåer, fra den lokale løpskarusellen til store internasjonale mesterskap som EM og VM. Her får du også vite mer om utøverne og hvordan de trener og hvem de er, enten de er mosjonister som prøver å komme i gang med en aktiv livsstil, eller de er internasjonale mestere. Alle har de en historie å fortelle som det kan være interessant å få høre, og Kondis ønsker å fortelle disse historiene.

Hvert år publiserer vi flere tusen saker på Kondis.no, saker om idrettsprestasjoner og utøvere som vi synes er spennende å fortelle våre lesere om, og som kan virke inspirerende for alle som ønsker å ha en aktiv livsstil. Her finner du reportasjer både om ski, løping, triatlon og sykling, samt grundige tester og omtaler av alt utstyret som brukes innen disse idrettene.

Der andre medier stort sett rapporterer fra toppidrett så har Kondis reportasjer fra alle nivåer av idrett: turlangrenn, mosjonsløp og turritt. Gjennom et nettverk av lokale reportere får vi bilder og reportasjer fra by og bygd over hele landet, i tillegg til vår egen redaksjon av medarbeidere som følger viktige idrettshendelser i inn- og utland.

Nå som vi står på terskelen til et nytt år så lover vi å fortsette å følge med på alt som rører seg innen området kondisjonsidrett, og vi kommer med nyheter og fortellinger fra både topp og bredde, vinter- og sommeridretter, treningstips og inspirasjon til å være aktiv. Vi håper du blir med på laget og støtter Kondis. Kanskje du kan bidra med noen bilder og rapporter fra noen løp, eller andre arrangement som andre kan ha glede av å få vite mer om?

Vi i Kondis ønsker deg et godt nytt og aktivt år!

