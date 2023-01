Arrangørene har som mål å lage et mesterskap der alle deltagerne kan reise fornøyde hjem fra, enten de har vunnet medaljer, levert topp presentasjoner eller opplevd et godt mesterskap med miljø og det sosiale i fokus. Arrangørene av årets dobbelt-arrangement gleder seg til ei fantastisk helg i Stangehallen hvor det legges til rette for idrett, sosiale tiltak, bankett og underholdning.

Vær obs på at du er garantert en svært gunstig pris på overnatting på Hamar ved bestilling innen 10.januar, og det vil bli satt opp shuttlebusser mellom hotellet og Stangehallen hvor det er også kort vei til togstasjonen fra hallen og hotellet. Påmeldingsfrist for NM-øvelsene er satt til 20.01.

Dagsprogrammet lørdag er som tidligere år satt opp med 1500 m og 3000 m kappgang som de lengste distansene lørdag og med 800 m og 3000 m på søndag.

Årets nyhet er en mix-stafett over 4 x 200 m. Lagene skal bestå av to kvinner og to menn fra hver krets med klasseinndeling 35-54 og 55-70, og 71+ Det er selvfølgelig lov å rykke nedover, dvs. at en i eldre klasse kan delta i en klasse eller to yngre. Denne stafetten avslutter arrangementet søndag og har gratis deltagelse men ikke NM-status (men vil bli premiert.)



Fjorårets innendørsmesterskap for veteraner gikk i Sparebanken SørAmfi Grimstad med Sørild FIK som arrangør med ca. 150 deltakere, mens mesterkapet pga. koronarestiksjoner ble utsatt til høsten i 2021 da det ble arrangert i Nes Arena av Ullensaker/Kisa Friidrett i samarbeid med Hvam IL Fiidrett og Raumnes & Årnes IL.

Robert Hisdal etter at han satte ny norsk rekord på 1500 meter innendørs for veteraner i M40-44 år med 4:10:93 i Grimstad i slutten av mars. (Foto: Dag Magne Vedå)

Reportasjer fra fjorårets meterskap på kondis.no:

Robert Hisdal knuste 33 år gammel rekord på 1500 meter

Resulater NM-veteran 2021

Mer info om årets NM:

Steinar Odberg Lien er klar igjen for en 3000 m i NM. Oppegård-løperen deltok også på samme distanse forrige gang veteran-NM gikk i Stangehallen i 2011 da dette bildet ble tatt.