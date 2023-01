Ustedalsfjorden Rundt er et tradisjonsrikt renn som har start og mål ved Geilohallen og går i en runde rundt Ustedalsfjorden. Det har vært liten interesse for rennet etter at de åpnet opp for påmeldinger, og nå har arrangør Geilo IL lagt ut en melding om at rennet er avlyst. Det var nå 19 påmeldte.

Ustedalsfjorden Rundt måtte avlyse fjorårets renn på grunn av restriksjoner rundt Covid-19. Året før klarte de å arrangere rennet innenfor disse restriksjonene med 90 deltakere, men året før måtte de avlyse på grunn av snøforholdene. Under rennet i 2021 uttalte daglig leder i Geilo IL, Jarle Opsahl Gjertsen til Kondis at avlysninger er vanskelige fordi da det er mange som mister interessen.

Det er Geilo IL som også arrangerer Skarverennet, og dette hadde også noen vanskelige år med avlysning i 2018 på grunn av sterk vind og med dårlige forhold med regnvær og vind i 2019, samt avlysninger på grunn av pandemien i 2020 og 2021.

Men i fjor klarte Skarverennet å gjøre et skikkelig comeback under glimrende forhold.

Forhåndssak: Ustedalsfjorden Rundt blir det første turrennet i 2023