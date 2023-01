Med off-season for de fleste friidrettsutøvere er nominasjonen for desember naturlig nok dominert av utøvere som tok titler i EM i terrengløp i Italia midt i måneden. Begge de norske distanseløperne i verdenstoppen har blitt nominert en rekke ganger og har også gått helt til topps ved flere anledninger. Nylig publiserte vi at de to tildeles Kondis’ gullsko som årets beste norske langdistanseløpere i 2022.

Foreløpig så er Jakob i tet også i dette feltet etter fordelingen av stemmene på Twitter å dømme, mens Karoline trenger litt drahjelp for å få tittelen. Avstemningen pågår fram til mandag 09.01 kl 24 og du kan avgi dine to stemmer enten på Twitter, Instagram eller Facebook.

Kvinnelige nominerte

Karoline Bjerkeli Grøvdal er nominert for sitt forsvar av seniortittelen i Piemonte, og også de tre øvrige kandidatene er gullmedaljører i mesterskapet som ble grundig dekket av Kondis.

De øvrige nominerte er italienske Nadia Battocletti som forsvarte U23-tittelen, spanske Maria Forero som vant gull i U20 og til slutt Gaia Sabbatini som løp ankeretappen på Italias gullag i mixstafett.



(Foto fra European Athletics facebookside)

Mannlige nominerte

Jakob Ingebrigtsen forsvarte som kjent sin seniortittel i EM i Piemonte da han også tok sin sjette tittel på rad terreng-EM.

De øvrige nominerte til månedens mannlige utøver er briten Will Barnicoat som vant U20-tittelen under EM Piemonte, Charles Hicks som forsvarte U23-tittelen sin samtidig som han bidrog sterkt til laggullet for Storbritannia i EM. Den fjerde nominerte er Kaan Kigen Ozbilen, den opprinnelige kenyaneren som representerer Tyrkia, som var tilbake fra skade og klokket inn på 2:04:36 da han ble 5. mann bak fire afrikanere i Valencia Marathon helga før EM i terrengløp.



(Foto fra European Athletics facebookside)