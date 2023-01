Kanskje skal du delta i et arrangement etter noe års pause og gjerne vil vite tiden eller plasseringen din i forrige forsøk. Da kan også samlesiden for den aktuelle lokalsiden eller arrangementet være et lurt sted å begynne. Eller diskusjonen går høyt i heimen når neste generasjon bruker opphavets gamle bravader som en ekstra motvasjon for å ta familerekorden på mila - eller i Birken. Kondis.no gir deg ganske sikkert svaret.

Kondis.no har flere hundre samlesider for løp, skirenn, sykkelritt og multisport både i Norge og i utlandet. På toppen av idrettssidene som bl.a. Maraton, Langrenn, Sykkel finner du en peker til samlesider for den gjeldende siden. Ikke alle er like godt oppdatert etter pandemien som førte til massive avlysninger i 2020 og 2021, men du finner pekere til svært mange historiske artikler, spesielt fra foregående decennium.

På samlesiden for Oslo Maraton finner du reportasjer fra årtusenskiftet og resultater fra enda lenger tilbake. Her fra starten på halvmaraton i 2022. (Foto: Bjørn Johannessen)

Samlesidene er også sortert på toppen av hver enkelt lokalside som Hedmark, Hordaland, Oslo, Asker og Bærum osv. Bare for Hedmark som i dag utgjør halve Innlandet fylke, finner du ikke mindre enn 140 oppdaterte samlesider for kondisjons-arrangementer, halvparten for løp og over 30 gjelder turrenn.

Sistenevnte kategori vil være ekstra aktuell de kommende tre månedene. Da vil de største lokale turrennne tiltrekke seg mange utenbygds deltakere siden Innlandet har landets beste utvalg av turrenn med renn hver eneste helg fra nyttår til påske.

Sjekk opp hva vi har skrevet om arrangementene og meld deg på! Det er ekstra viktig i disse tider å støtte opp om arrangementene som i all hovedsak blir rigget i stand av frivillige som jobber sent og tidlig for at vi som elsker å løpe, sykle eller gå på ski skal ha et konkurransetilbud.