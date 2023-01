Hva som er grunnen til at ikke flere stilte til start med perfekte løpsforhold, litt fukt i luften og ingen vind, er det vanskelig å svare på. Uansett var det gledelig at de stilte og har fått en god start på året. To av deltakerne var svært godt fornøyd med tidene - den ene greide endelig å komme under femti minutter på mila, og den andre som først ikke vil ha sin tid påført, var så fornøyd med å komme under tjue, at han mer enn gjerne ville ha den notert.

Beste dame på mila ble Mari Melsom Kristensen, Kristiansand løpeklubb, 49.54, mens Erik Udø Pedersen, Ull/Kisa, brukte kun 32.45 på samme lengde. Han tok det som en god treningstur.

De tre herrene løp alle i mosjonsklassen, hvor Morten Bentsen, Herreklippen, klokket inn på 12.16.

Resultater 3 KM Mosjonsklassen:

- Morten Bentsen, Herreklippen - 12.16

- Marthell Pedersen, Maratonklubben - 18.44

- Arve Aakre, Vågsbygd - 16.59

10 KM

Aktive 23 - 34 Herrer

1. Erik U. Pedersen, Ull/Kisa 32.45

Veteraner 40 - 44 Damer

1. Mari Melsom Kristensen, Kristiansand Løpeklubb 49.54

Lørdag 14.januar går løpet i Kristiansand. Påmelding fra 13.00, og start kl. 14.00. Vel møtt!



Morten Bentsen i god driv mot mål.



Arve Aakre har få meter igjen.



Mari M. Kristensen i fint driv de siste meterne.



Erik U. Pedersen, Ull/Kisa, nærmer seg mål med raske steg.