Tokyo Marathon er det arrangementet som er vanskeligst å få inngang til. Bare 1/10 av søkerne får innpass i løpet. Neste trekning er 15. november 2023. Kravene til aldersjusterte tidskrav er nesten uoppnåelige for de som er over 40 år. Det er heller ingen reiseoperatør i Norge som har lisens til arrangementet. Man kan melde seg på Tokyo Marathon via veldedighet for å støtte ideelle organisasjoner. Der er det også trange nåløyer og det blir ganske dyrt hvis en ikke vil samle inn pengene selv. Det aller siste er at en kan vinne startplass gjennom å delta på virtuelle løp via arrangøren til Tokyo Marathon. Men det er ikke mange startplasser som er lagt ut i det vinduet. Vi meldte oss interessert i Tokyo Marathon allerede i 2016, men først i år blei det aktuelt.

Tokyo Marathon har litt strengere regler enn de andre store maraton vi har deltatt på. Tokyo var enda ikke ferdig med pandemien og det var strenge smittevernregler forbundet med det. Det var ikke lov å legge fra seg oppvarmingstøy i startområdet selv om det til slutt blei noen unntak på det. Regelen generelt i Tokyo et at en selv har ansvaret for sin eget avfall som en da nødvendig vis må ta med seg hjem for å kvitte seg med det gjennom godkjente kanaler. Vi så ikke en eneste avfallsdunk ute i heile byen. Likevel var det reint over alt.

Det blei endel køer på Expo-en der en hentet startnummer og hvor det var salg av sportsutstyr. Spesielt de som hadde forhåndsbestilt løperelaterte artikler måtte regne med god ventetid inne i hallen. Være og temperatur i Tokyo Marathon kan variere mye med både regn og vind, men også sol og varmt. I år var det det 8 grader ved start, ikke nedbør og bare litt vind utover dagen

Løpet var godt organisert med mange funksjonærer og der servicen var god. 60 norske deltakere fullførte årets løp der Oddvar Dirdal var beste mann på tiden 2. 38.09. Beste kvinne var Kari Langerud i klasse 60-64 år med tiden 3.20.16. Løpet blei vunnet av Deso Gelmisa, Ethiopia på tiden 2.05.21. Beste kvinne var Rosemary Wanjiru, Kenya med 2.16.28. 36785 løpere fullførte Tokyo Marathon 2023.



Helge Fuglseth (t.v.) og Svein-Rune Johannessen kan endelig være fornøyd med fullføring og utdeling av medaljer i Tokyo Marathon

Det er snakket om å utvide den seks store maraton-serien med løp i andre deler av verdenen og på andre kontinent. De byene som er nevnt her er Sidney Marathon i Australia og Cape Town City i Sør-Afrika, men ingen ting er bestemt.

Det finnes også en annen utmerkelse som flere maratonløpere rundt om i verdenen er interessert i, men da må man melde seg inn i Seven Continens Club. Det er å springe maraton på alle kontinent der særlig Antarktisk Marathon på Sydpolen er den store utfordringen. 578 menn og 305 kvinner har til nå sikret seg denne utmerkelsen, der i blant noen få norske.

Over 3000 løpere fullførte sin 6. maraton i serien Six Star Finishers i Tokyo, og det er ny rekord. Fra før har 57 norske løpere mottatt denne utmerkelsen. De som ønsker å ta del i Tokyo Marathon må starte forberedelsene tidlig og undersøke muligheter for startplass. Det er vanskelig å komme med, men slett ikke umulig.



Six Star Finishers medalje og medalje fra Tokyo Marathon 2023

Tokyo Marathon si nettside

Søkbar resultatliste, også på nasjonalitet



Før eller etter maraton kan det være aktuelt å se litt mer av Japan og legge inn noen ekstra feriedager. Her ser vi utsikt til Fuji mountain top. Foto: facebook