På Idrettsgallaen på Hamar ble Jakob Ingebrigtsen hedret som årets mannlige utøver i Norge i 2022. Jakob var ikke selv til stede i Vikingskipet på Hamar, men fra høydetreningen i Spania kunne han over skjermen takke for prisen. I tillegg til å takke forloveden Elisabeth, brødrene, familien og støtteapparatet sitt takket Jakob også det norske folk for støtten til både ham og resten av Idrettsnorge, som innebærer at de kan få nå sine mål.

– Det er kult å være nordmann i året som har vært og årene som kommer. Per innbygger må vi være den nasjonen i verden med mest kvalitet, så det er ekstremt inspirerende og kult å være en del av, sa Jakob Ingebrigtsen.

Kondis kåret tidligere denne måneden også Jakob Ingebrigtsen til å motta Kondis gullsko for 2022.

I 2022 tok Jakob Ingebrigtsen både VM- og EM-gull på 5000 meter og sølv/gull på 1500 meter, og han avsluttet sesongen slik han har for vane med å utklasse konkurrentene i EM terrengløp.