Årets renn i OABIKs skikarusell

1. renn: Onsdag 11. januar Klassisk

2. renn: Onsdag 18. januar Klassisk

3. renn: Onsdag 25. januar Klassisk

4. renn: Onsdag 1. februar Klassisk

5. renn: Onsdag 8. februar Klassisk

6. renn: Onsdag 15. februar Fristil

Påmelding /Betaling /informasjon

Påmelding skjer via nettsiden:

oa.bedriftsidretten.no

Påmeldingsfrist/startkontingent

Onsdag 11. januar 2023, for å få laveste pris – kr 900,- for alle 6 renn.

Påmelding enkeltrenn fram til samme dag på nett eller på stadion før klokken 18:00, Kr 250,- pr. renn.

Alle over 15 år kan delta. Ingen lisens eller medlemskap er nødvendig.

Startordning

Puljestart med inntil 4 løpere hvert 30. sekund fra klokken 18:00. Siste mulige start er klokken 19:15.

Distanse

10 km (2 x 5 km) både for menn og kvinner. Dette er avhengig av snøforhold og lengde på runden. Egen tur-/mosjonsklasse i de samme løypene.

Etteranmelding

Etteranmelding på nett hele dagen – kr 250,- pr. renn: oa.bedriftsidretten.no

– og i Holmenkollen mellom kl. 16:30 og 18:00.

Smøreservice

Milsluker`n Sport vil være til stede på alle renn. Her vil du få smøretips og hjelp til den siste finish på skiene før du starter.