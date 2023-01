Som kondis.no har meldt om tidligere, så startet rokonkurransen Talisker Whisky Atlantic Challenge (TWAC 2022) fra La Gomera (en av Kanariøyene) mandag 12. desember. Totalt 43 båter deltar, med alt fra en til fem personer i hver av båtene, og målet er å krysse Atlanterhavet og komme i land i Antigua i Karibien. Det er en ferd på 4800 kilometer (2500 nautiske mil). TWAC går for å være verdens tøffeste rokonkurranse.

Deltakerne har snart vært ute på sjøen i en måned. Som det framgår av grafikken nedenfor, så strekker "feltet" seg nå stort sett over hele Atlanterhavet, fra øst mot vest.



På vei over Atlanterhavet: Deltakerne i TWAC 2022 er nå spredd omtrent over hele Atlanterhavet. Helt til høyre ser vi Linda Emilsen som alene i båten Brugda sliter med motvind og motstrøm. Helt til venstre ser vi 4- og 5-mannsbåtene hvor de beste er forventet å komme i mål i løpet av uka. (Grafikk: YB Races)

Dårlig framdrift

Linda Evenstad Emilsen er en av deltakerne i TWAC. Hun ror alene. Om hun klarer å fullføre, så blir hun første norske kvinne som ror alene over et verdenshav. Det gjør hun i den åtte meter lange båten Brugda.

De siste dagene har hun vært litt frustrert over dårlig framdrift til tross for mange timers roing. Hun sliter med sterk nordlig strøm, vind fra nordvest, bølger fra sør og nordvest. Og uten kjøl på båten, så blir det vanskelig.

– Havet er, både på godt og vondt, en flott plass å la tankene vandre. Det har i det siste vært min velsignelse og forbannelse. På grunn av strømmen som går nordover og bølger og vind som hovedsakelig går vestover, så sliter jeg med å få fremgang sørover. Å komme lenger sør vil gi meg bedre forhold. Slik det er nå, mister jeg mesteparten av framgangen sydover straks jeg tar en pause, skriver hun på facebook-siden Ocean Calling.

Likevel er hun ved godt mot og trives med det hun holder på med.

– Jeg elsker å være her. Havet, fisken, haien, solen, månen ... Jeg elsker det. Her ute tenker jeg også mer kreativt. Jeg dagdrømmer MYE! Jeg er veldig heldig som får lov til å være her, fortsetter hun.

Linda Emilsens ferd over Atlanterhavet kan du følge på instagram lindaror2022, facebook Ocean Calling og på hjemmesida.

På vei over Atlanterhavet: Via nettsiden Ocean Calling kan du følge Linda Emilsen sin ferd over Atlanterhavet.

Enginoars er snart framme

I rokonkurransen TWAC 2022 er det totalt 43 båter som deltar, med mannskap fra en til fem personer. Den største klassen er med fire personer, hvor det er 16 båter som deltar. Blant disse finner vi også det norsk-britiske laget Enginoars som består av de fire ingeniørene Rufus Mitchell-Heggs, Simen Sandtorv Hansen, Sindre Toft Nordal & Thor-Martin Sandtorv.

De har nå tilbakelagt 2170 nautiske mil (ca. 4000 km) og er forventet å ankomme Karibien og målgang om en drøy uke. De ligger på 9. plass av de 16 båtene med fire personer. Du kan følge dem på facebook-siden Enginoars.





Enginoars: Det norsk-britiske laget Enginoars består av fire ingeniører. (Foto hentet fra deres facebook-side)

På Talisker Whisky Atlantic Challenge sin nettside finner du oversikt over alle deltakerne.

Via nettsiden kan du også følge livetracking av deltakerne.