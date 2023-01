(Alle foto: Stein Arne Negård)

"Det lyse hodet" til Kjell Vegard Opheim førte an fra start til mål.

Fem mann viste fram skosålene sine fra start.

Det var en hard kjerne på fem mann som stilte opp til iskuting mot klokka - i dobbelt forstand. Etter at de tre første løpene går med klokka før jul, snur løpsretningen i de samme rundene i samme rekkefølge på nyåret. Det er den lengste runden som står på programmet i januar, dvs. den 9,5 km lange Nordhagarunden med et par bakker som kan være utfordrende på usikkert underlag.

Kjell Vegard Opheim var kveldens klart raskeste på 38.05 fulgt av en like klar Svein Christian Wedum, vel to et halvt minutt bak. Ingen kvinner stilte til start i aktive klasser denne gangen.

Vår i januar?

Oppløpet på skoleplassen/skøytebanen ved Kirkekretsen skole.

Resultater Snøkuten, Nordhagarunden 10.01.2023:

Menn 25 - 34 år:

1. Svein Christian Wedum 40,39

2. Espen Storslett 51,26