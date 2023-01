Tekst og foto: Sverre Larsen



Skikarusellen startet 10. januar klokken 18.00 for de som går på tid, og den går nå i vinter hver tirsdag så lenge det er snø. Disse rennene arrangeres i regi av Bedriftsidretten, og den er åpen for alle. Distansen er mellom 10 km og 20 km, litt avhengig av føre-forholdene. Man kan velge med eller uten tidtaking. Rennene er fristil eller klassisk for kvinner og herrer. Påmeldingen finner sted fra og med en halvtime før start.

De som stiller på disse arrangementene, er alle kategorier av skiløpere. Det er mosjonister som skal ha ei god treningsøkt, og deltakere som trenger konkurransetrening i forberedelsene til Marcialonga, Vasaloppet eller Hovden Tour. Og ikke sjelden har vi også besøk av de alle beste skiløperne i landsdelen, og sånt gir inspirasjon!

Snøen kan regne bort, men det skjer trolig ikke nå på nyåret. Nå er det blitt produsert en god kunstsnøsåle. Kunstsnøen holder utrolig godt i mildvær. Vi er heldige som har løypekjørere som sørger for knallbra preparering, og så sender vi en stor takk til de som har bevilget penger til strømregningen, og ikke minst til de som brukte dag og natt på snøproduksjon i kuldeperioden før jul. Uten disse hadde det ikke vært renn her i Agder nå i år.

Det er lurt å følge med i Facebook-gruppa: Skikarusellen Sør, hvor vi legger ut informasjon i forkant av hvert renn. Og resultatene kommer samme kveld på timeservice.no.



Kvinner 1 Tove A. Frikstad Klassisk 50-54 Varodd BIL 00:43:25 Menn 1 Dagfinn Lie Fri 50-54 Vindbjart 00:34:55 2 Arild isaksen Fri 60-64 Vindbjart 00:35:10 3 Kristoffer Bjørke Fri 30-34 Grimstad 00:36:22 4 Geir Kåre Rykhus Fri 40-44 Bedriftsidretten 00:38:12 5 Erik Grasaas Klassisk 35-39 UIA BIL 00:38:35 6 Ole Holbæk Klassisk 30-34 Holbæk Rør AS 00:41:32 7 Marius Engeland Klassisk 30-34 Hennig Olsen BIL 00:42:36 8 Abraham Pettersen Klassisk 25-29 Byggmester Pettersen 00:44:35 9 Frank Salvesen Klassisk 55-59 Politiet BIL 00:45:03 10 Bjørn Kristensen Fri 60-64 Kvadraturen vider... 00:48:40 11 Magne Dølemo Klassisk 65-69 00:49:33 12 Ole-Tommy Andersen Klassisk 30-34 Imås IL 00:53:22 Tore Svennevig Trim 75-79 Posten il Fullført Øyvind Trædal Trim 60-64 Nikkelverket BIL Fullført



Jon Viervang (62) er arrangør og leder av Sparebanken Sør Skikarusell, og han er flink og engasjert med påmelding, med å lede rennene og holde orden på resultatene. (Foto: Sverre Larsen)



Marius Engeland (32) er fornøyd med Skikarusellen Sør. Han liker å stake og når det er kunstsnø og hardpakket snø, er det bare å gi gass i løypa. (Foto: Sverre Larsen)