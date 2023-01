Det er ikke alltid at graset blir grønnere og farten høyere om en skifter farge på klubbdrakten, men det kan være mange grunner til å bytte klubb: flytting, trenerskifte, ønske om nytt treningsmiljø, økonomi og sikkert mange flere.

Ingeborg Østgård har flytta til Trondheim, men melder seg inn i Oslo-klubben Tjalve. Det har antakelig en sammenheng med at hun nå blir trent av Erik Sakshaug som også er trener for Hedda Hynne som igjen løper for Tjalve.

Ine Bakken fortsatte å løpe for Gular en god stund etter at hun flytta tilbake til Oslo etter å ha studert i Bergen. Men hun har i lengre tid trent med den store gruppa i SK Vidar Lang, og nå melder hun også overgang til Vidar.

Per Svela har løpt for flere ulike klubber, og nå går ferden videre fra Ull/Kisa til Norna-Salhus. En av de unge lovende løperne, Ibrahim Buras, har meldt overgang fra Tjalve til BUL.

Tre gode distanseløpere som har løpt for Sandefjords-klubben Runar, melder seg nå ut. Andrea Modin Engesæth og Mari Roligheten Ruud melder seg inn i BUL mens Kristine Eikrem Engeset foreløpig bare har meldt seg ut.

Også Eli Anne Dvergsdal (Gneist), Marthe Katrine Myhre (ROS) og Luca Thompson (Tjalve) har meldt seg ut av sin klubb uten at de hadde ny klubb klar ved årsskiftet.

Det er vanskelig å kåre noen vinner på overgangsmarkedet denne gangen, men Sandnes går totalt sett mest i pluss med 19 nyinnmeldinger og bare 1 som har meldt seg ut. Vidar har på sin side fått 17 nye utøvere, mens 6 tar far vel. 13 utøvere har meldt seg inn i Tjalve, mens 6 har meldt seg ut. Gular får et lite tilsig med 8 nye og 4 tapt. Tilsvarende tall for Ull/Kisa er 7 inn og 3 ut.

Skjalg ser ut til å være den klubben som går mest i minus. Stavanger-klubben har mista 18 utøvere – i all hovedsak til Sandnes – og står bokført med bare 1 som melder seg inn.



Noen av de mer kjente mellom- og langdistanseløperne som melder overgang:

Fornavn Etternavn Født Fra Til Ådne Andersen 18.01.1994 Dimna IL SK Vidar Ibrahim Buras 21.08.2001 IK Tjalve IL i BUL Eli Anne Dvergsdal 19.11.1991 IL Gneist Markus Einan 04.02.1997 IL i BUL Ullensaker/Kisa IL Kristine Eikrem Engeset 15.09.1988 IL Runar Andrea Modin Engesæth 06.07.2001 IL Runar IL i BUL Martin Finne 28.03.1993 IL Gular SK Vidar Marthe Katrine Myhre 04.03.1985 IL ROS Andreas Penne Nygård 23.07.1982 GTI FIK Sandnes IL Kristin Waaktaar Opland 02.05.1982 Flatås IL Mari Roligheten Ruud 02.09.2002 IL Runar IL i BUL Nikolai Solum 22.12.2005 Ullensaker/Kisa IL IK Tjalve Nahom Tesfalem Tewelde 04.08.2006 IF Sturla Ullensaker/Kisa IL Luca Thompson 24.11.2000 IK Tjalve Alf Ánte Idland Tornensis 16.11.2000 Spirit FIK Gjesdal IL Ole Mikal Tørsdal 21.06.1991 Haugesund IL Kristiansand Løpeklubb Andreas Vangsnes 19.08.2000 Ålesund FIK SK Vidar Abdalla Targan Yousif 28.09.1996 Herkules Friidrett Spirit FIK Ingeborg Østgård 05.10.2003 FIK Ren-Eng IK Tjalve



Alle overganger





Per Svela (228) har tidligere løpt i både Gular- og Ull/Kisa-drakt. Nå er han innmeldt i Norna-Salhus. (Foto: Martin Hauge Nilsen)