Førstkommende søndag arrangeres 10K Valencia Ibercaja i Spania, og et knippe norske eliteløpere er påmeldt. Arrangøren annonserer at det vil bli en kamp om både europeiske rekorder og verdensrekorder, og startlistene tilsier at dette vil gå raskt. Arrangøren nevner også at Karoline Bjerkeli Grøvdal er på rekordjakt.

Artikkelen fortsetter under annonsen