Simen Holvik, den norske ultraløperen som kanskje er mest kjent for sin løpetur fra Nordkapp til Lindesnes sommeren 2021, er torsdag klar til start i ultraløpet Brazil 135 Ultramarathon, som går over 217 kilometer langs pilgrimsruta Caminho Da Fé. Målet hans er å komme seg i mål på en tid under 48 timer, da dette vil telle i kommende søknad for deltakelse i Badwater 135, som er årets store mål. Vinneren av løpet i Brasil vil for øvrig være direkte kvalifisert for Badwater.



Det finnes ingen LIVE tracking for løpet som starter i dag, men man kan følge løpernes passering på sjekkpunkter i appen Splife.

Kort om løpet

Brazil 135 arrangeres i Serra da Mantiqueira-fjellene (en underrekke av Andes Cordillera) i delstaten Minas Gerais i Brasil. Denne frodige fjellkjeden skiller Rio de Janeiro fra delstaten Minas Gerais. I dette området finner man et stort antall vakre små byer, nasjonalparker og statlige parker. Løpet er beryktet som det mest krevende løpet i Brasil, og arrangeres over det tøffeste segmentet av pilgrimsveien Caminho da Fé (Troens vei).

Brazil 135 er inspirert i konsept og ånd av Badwater 135 i Death Valley, California.





Terrenget er nydelig i Brasil. (Foto: Arrangørens nettside)