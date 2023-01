Alle som hadde fullført en distanse i Kondisløpets romjulsmaraton ble med i trekningen av de 46 uttrekkspremiene. De som hadde løpt flere distanser fikk et lodd per distanse.

Vi har vært utrolig heldige og fått svært mange meget bra premier til konkurransen. On sponset oss med seks par On Cloudvista som var hovedpremien til beste kvinne og mann på 5-kilometer, maraton og halvmaraton. Disse ble vunnet av Martin Ukkelberg Sløgedal, Cecilie Lille, Espen Egeland Valseth som vant to par etter seier på både hel- og halvmaraton, Esther Innselset og Jeanette Solvang. Den fullstendige resultatlista finner du her.



Terrengsko: Cloudvista skal være en lettvektsko med god løpsfølelse for løping i terrenget. (Foto: On)



Uttrekkspremie: Fra Mizuno har vi fått fire par løpesko som vi kunne bruke som uttrekkspremier. Disse ble vunnet av Rina Aakvik, Wenche Støa, John Olav Johansen og Egil Elling Ellingsen. ​(Foto: Mizuno)



Gavekort: Fra Sportsmaster fikk vi hele 10 gavekort på 500 kroner som ble vunnet av Cecilie Lille, Ida Lønne, Hanne Negård, Thomas Jansrud, Vile Horg, Herborg Andrea Horvei, Kari Heggenes Kvammen, Gunn Karlsaune, Svein Eirik Pettersen og Silje Johannessen.​



Lang tights: Fra Pressio fikk vi 10 kompresjonstights som ble vunnet av Laila Bjørnli Wang, Carina Remmereit, Cecilia Lysø-Johansen, Vigdis Gabrielsen Sandø, Linda Veres, Pål-Erik Langøigjelten, Vegard Jonassen, Oddvar Røsten, Rolf Bakken og Asgeir Johansen. (Foto: Pressio)



Kort tights: Pressio ga oss også 10 kompresjonsshortser som ble vunnet av Laila Bjørnli Wang, Esther Innselset, Nina Christiansen, Lise Lysfjord Pettersen, Jeanette Solvang, Mark Thompson, Finn Ansgar Haneberg, Trond Hagen, Rolf Nielsen og Jan-Erik Svandal. (Foto: Pressio)



Team Kondis: Det var Mette K. Wiig som vant denne jakka etter å ha meldt på Kondisløpets romjulsmaraton med «Team Kondis» som lag. (Foto: Teamkondis.no)



Team Kondis: Det ble også trukket en refleksvest fra teamkondis.no blant de som hadde meldt på med Team Kondis som lag. Denne ble vunnet av Hilde Haugskott. (Foto: Teamkondis.no)

I tillegg hadde vi 5 par Kondissokker og 5 valgfrie bøker fra Kondisbutikken som uttrekkspremier i konkurransen.

Disse ble vunnet av: