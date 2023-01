Dersom du melder på løping, kan du registrere både løpe- og gåturer. Om du melder på langrenn, kan du registrere både turer på rulleski og langrennsturer på snø. Du kan ikke registrere kilometer på slalåmski i slalåmbakken. Du kan heller ikke registrere kilometer med el-sykkel.

Vi har tre konkurranser med kilometersanking; en for hele året, en for juli måned, og en for desember.

Når du melder på konkurransen vil du få en en bekreftelses-e-post som beskriver hvordan du skal registrere resultatene dine. Du kan laste opp antall kilometer etter hver tur eller du kan samle opp og gjøre det en gang i uka, måneden eller ved årets slutt. Resultatlistene oppdateres fortløpende etter hvert som noen oppdaterer sine resultater.

Det er ingen premier til de som samler flest kilometer eller høydemeter, men mange flotte uttrekkspremier som trekkes blant deltakerne. Dersom du melder på kilometersanking for juli eller desember, trekker vi premier blant alle som har registrert minst 200 kilometer gjennom måneden. Dersom du melder på Kondisløpets kilometersanking for hele 2023, er kravet at du samler minst 400 kilometer for å være med i premietrekningen.

Kondisløpets høydemetersanking gjennomføres i september. Her blir alle som sanker minst 1200 høydemeter i løpet av måneden med i trekningen av premier. Det stilles som krav til høydemetersankingen at den må foretas på beina og utendørs. Også i denne konkurransen er det ingen premie til de som samler flest høydemeter, men kun uttrekkspremier. Resultatlista oppdateres fortløpende gjennom måneden etter hvert som deltakerne legger inn resultater.