En unik løpsopplevelse venter nær 1100 deltakere som lørdag formiddag skal prøve seg på 5, 10 eller 21 km med start og mål ved Sola Strandhotell.

751 løpere deltok sist løpet ble arrangert 19. mars 2022. HOKA Solastranden halvmaraton er nå tilbake som januarløp. Det avvikles for 18. gang og har aldri vært avlyst, men to ganger - i 2021 og 2022 ble dt utsatt grunnet covid-19-restriksjoner.

Frew Z. Brkineh, Sandnes IL - fjerdemann på fjorårets norgesstatistikk på halvmaraton med 1.04.49 - er klar favoritt på halvmaraton. Han vil angripe Jarle Risas seiglivede løyperekord 1.10.13 fra 2013, og han vil kunne motta en rekordbonus på kr 12.500 dersom han slår denne rekorden.

Kristoffer Ingebrigtsen er en annen spennende start på halvmaraton og kan ta pallplass i løpet. Kristine Lande Dommersnes fra Haugesund IL, som 6. september satte norsk gateløprekord på 3 km på Forus, stiller som favoritt på 5 km med start allerede kl. 09.15

På 10 km deltar komiker Rune Bjerga før han lørdag kveld topper artistlista under løpertreffet med middag på Sola Strandhotell. Skjalgs Erik Tangen Gundersen er favoritt på 10 km. Christina Toogood fra Sandnes er favoritt i kvinneklassen

Deltakerlista er utlagt på https://www.solastrandenhalvmaraton.no/deltakerliste

INFORMASJON / LØYPEKART ETC:. www.solastrandenhalvmaraton.no

Arrangørene Spirit friidrett kan stolt meddele at mens norske mosjonsløp har opplevet en generell 30 % tilbakegang i oppslutning etter covid-pandemien, strømmer folk til dette helt unike løp i samme antall som før covid-19.

Arrangørene byr for øvrig på et helhetlig program som fortsetter også etter løpet med «after run» løpertreff og middag med anerkjente foredragsholdere som Finn Kollstad og komiker Rune Bjerga, som for øvrig også deltar i løpet

