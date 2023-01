Det var så gode løpsforhold som det kunne få blitt, med vindstille og isfritt underlag da årets Askløp ble arrangert. Litt kaldt med bare et par plussgrader, men når kalenderen viser januar kan man neppe forvente mer. Det var mange askøyværinger som deltok, de fleste deltakerne representerte Ask friidrett.

Vinnere ble ikke uventet det raske løperparet Rebekka Birkeland og Marius Sørli, som begge løper for Ask Friidrett. Rebekka vant mest suverent, halvannet minutt foran neste kvinne, mens Marius fikk en viss konkurranse fra Gularløper Lars-Olav Måkestad Apold, som klokket i mål 10 sekunder etter Marius.

Nest beste kvinne ble en ungdom, 13 år gamle Ronja Furevik løp den 4,5 km lange løypen på 17:47. Dette er jo ikke noen standarddistanse som er løypemålt, men Ronja var i fjor høyt oppe på Kondis-statistikken på 5 km for sin aldersklasse. Bodil Hansen løp her inn til tredjeplassen.

Tiden til Marius Sørli ble 13:45, som er vel minuttet etter løyperekorden til Marius Vedvik fra 2015. Men dagens vinner var neppe på rekordjakt, han kunne opplyse at han har vært igjennom en skadeperiode med akilles-trøbbel, og han har drevet med alternativ trening de siste månedene. Men nå ser han fremover mot den kommende sesongen. I fjor tok han en 9. plass på 5000 meter i NM.



Marius Sørli er den første som returnerer til start/målområdet, og han har et greit forsprang på Lars-Olav Måkestad Apold.



Rebekka Birkeland var fullstendig suveren i kvinneklassen.

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2 Rebekka Birkeland Ask Friidrett / Ask 16:18 2 86 Ronja Furevik Ask Friidrett 17:47 3 215 Bodil Hansen Ask/Lsa 18:08 4 221 Benedikte Jacobsen Ask/Lsa 18:48 5 202 Line Feness Armond Ask 18:50 6 35 Solveig Vannes HSI 19:44 7 195 Maria Bøe Svardal Florvåg 19:51 8 209 Hildegunn Enes Ask Friidrett 20:27 9 205 Anja Sande HSI 21:14 10 213 Aud-Kari Lønning Ask/Lsa 21:28 11 9 Trine Cook Mikkelsen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 23:56 12 217 Ann Karin Syvertsen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy 24:01 13 216 Kristin Risvand Mo Florvåg 24:27 14 222 Gerda Høvik Mathiesen Ask Friidrett 24:47 15 197 Maren Johansen LSA 25:41 16 178 Marit Hornæs Ask Friidrett 25:54 17 233 Malin Hårklau Ask 28:49 18 218 Grethe Hansen Davidsen Ask Friidrett 29:49 19 243 Caroline Lavik Ask Friidrett 30:03 20 199 Lisbeth Fauskanger Ask/Lsa 31:19 21 244 Rebecca Lavik Ask Friidrett 34:02 22 226 Anne Kristin A. Heggøy Ask/Lsa 38:45



Nest beste kvinne ble 13 år gamle Ronja Furevik.



Bodil Hansen løper inn som tredje beste i kvinneklassen.



Favorittseier til Marius Sørli.

20 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 1 Marius Sørli Ask Friidrett 13:45 2 238 Lars-Olav Måkestad Apold Gular, IL 13:55 3 212 Kristoffer Johnson Ask Friidrett 14:59 4 67 Sigve Jørgensen Lillebø Ask Friidrett 15:22 5 237 Martin Mjelde Gneist, IL 15:31 6 98 Remy Furevik Ask Friidrett 15:42 7 81 Sakarias Breivik Ask Friidrett 16:06 7 26 Tobias Engelsen Natland Ask Friidrett 16:06 9 224 Hector Breivik Ask Friidrett 16:10 10 141 Petter Fromreide Juvik Velo 16:21 11 76 Sigbjørn Reigstad Osterøy IL / Team Batti 16:34 12 140 Oskar Engelsen Natland Kleppestø 16:47 13 4 Åsmund Skålevik Ask Friidrett 16:48 14 47 Sjur Breivik Ask Friidrett 16:58 15 225 Jan-Olav Gullbrå Hilleren Ask 17:10 16 200 Leif Nordland HSI 17:18 17 210 Lars Magnus Villanger Ask 17:23 18 175 Markus Enes Heggøy Ask Friidrett 17:36 19 203 Henrik Villanger Ask 17:40 20 105 Petter Holgersen Hauglandshella 17:47

Lars-Olav Måkestad Apold løper inn til en andreplass.



Kristoffer Johnson tar tredjeplassen.



Martin Mjelde, Gneist IL.

Starten har gått.



Godt humør på både Gerda Høvik Mathiesen og Marit Hornæs.



Trond Mikkelsen og Fredrik er løypevakter.



Benedikte Jacobsen gir drahjelp for Line Feness Armond.



Solveig Vannes.



Lisbeth Fauskanger fikk gleden av å løpe sammen med sitt barnebarn Sivert August Strøm.



Det var som vanlig premieutdeling etter løpet i klubbhuset på Ask.



Som en av de tre beste kunne Lars-Olav Måkestad Apold velge først på premiebordet. Det var mange av deltagerne som fikk premie trukket på startnummeret.



Det var Solgun Ellingsen og Audun Lavik som ledet premieutdelingen. Ask friidrett hadde sørget for et stort premiebord og serverte kaffe og kaker, så det ble en trivelig stund i klubbhuset etter løpet.