Oppmøtet slo nesten alle forventninger etter forrige lørdags labre deltakelse som ble slått med god margin. 12 forventningsfulle barn og yngre voksne ville prøve den korte distansen og resten, 16, valgte den lange.

Nytt av året var at i istedenfor å løpe på veiene rundt stadion, skulle det nå løpes en løype ned til Sør-Arena og tilbake. For de som løp kort distanse var det nok å løpe den frem og tilbake en gang, men de som ville løpe den lange måtte frem og tilbake tre ganger. De fleste reagerte på den gode tiden de fikk og etter litt diskusjon, kom de til at den var nok ca 400 meter for kort.

Overraskelsen på den korte var at Lisa Mjåland (9), Oddersjaa var raskest av alle på gode 11.14. Her ble beste mannlige utøver Edvald Kalsås, Kristiansand løpeklubb 11.39.

Edvald Kalsås mot mål som først av guttene. (Foto: Ivar Gogstad)

10 km ble ikke overraskende vunnet i suveren stil av Gabriel Ingebretsen, Kristiansand løpeklubb på tiden 32.12. Han ble for øvrig tett fulgt av Oleh Korshunov (55) fra Ukraina med 32.46. Av damene var det Astrid Brodersen, Kristiansand løpeklubb som var best med tiden 47.23.

Gabriel Ingebretsen vant igjen. (Foto: Ivar Gogstad)

Astrid Brodersen var best av damene. (Foto: Ivar Gogstad)

Førstkommende lørdag, 21.januar, går det tredje løpet i vinterkarusellen i Mandal med påmelding fra kl. 13.00 og start 14.00.

Reportasje fra 1. løp: Kun 5 deltagere da Vinterkarusellen i Agder hadde løp i Søgne

Resultater Vinterkarusellen 2023, 2. løp Kristiansand



3 KM

Gutter 15-16 år

1 Edvald Kalsås Kr.s løpkl. 11.39

2 Erik Elias Fiskvik KIF 11.54

3 Audun Kalsås Kr.s løpkl. 14.26

Jenter 15-16 år

1 Lisa Mjåland Oddersjaa 11.14

2 Sanna Kalsås Kr.s løpkl. 12.33

Menn mosjon

Morten Bentsen Herreklipp 11.47

Kalle Glomsaker MHI deltatt

Stig Lunde Søgne 13.16

Marthel Pedersen Maratonkl. 18.34

Sondre Rimstad 17.23

Vebjørn Wille 17.24

Arve Aakre Vågsbygd 16.47



10 KM

Menn aktive 23-34

1 Gabriel Ingebretsen Kr.s.løpkl. 32.12

2 Oleh Korshunov Ukraina 32.46

Damer aktive 23-34

1 Maria Hunemo 55.59

Menn veteran 35-39

1 Hans Erik Fiskvik KIF 38.31

Menn veteran 40-44

1 Jan Askland Kr.s løpkl. 36.00

2 Øyvind Nilsen Risør IL 36.23

3 Petter Hunemo Kr.s løpkl. 55.59

Damer veteran 40-44

1 Kristine N. Oftebro Risør IL 51.34

2 Randi Hansen Risør IL 55.41

Menn veteran 45-49

1 Jostein Efteland 34.08

2 Bård Javnes 39.08

Menn veteran 50-54

1 Yaron Pedersen Kr.s løpkl. 38.47

Damer veteran 50-54

1 Astrid Brodersen Kr.s løpkl. 47.23

Menn veteran 55-59

1 Reinhold Rønstad Kr.s løpkl. 39.47

2 Nils Kr. Aarsland Kr.s løpkl. 40.18

Menn veteran 65-69