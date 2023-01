Årets Bislett 50 km er ikke bare sesongåpning for den norske ultraløpsesongen (3 løp samme dag), men det kan også bli vertskap for nye norske bestenoteringer både på herre- og kvinnesiden.

Å løpe innendørs på Bislett er populært både for eliteløpere og mosjonister, og Bislett 50 km er tilrettelagt med to puljer for de som regner med å løpe under 4 timer og for de som bruker 4-7 timer. Makstiden er veldig romslig - tilsvarer 8:24/km - slik at dette er et løp "for alle".

100 ledige plasser

Etter to års pandemipause er altså Bislett 50km tilbake. Løpet ble arrangert første gang i 2011 med 63 startende, men har hatt 150-200 deltakere på start de seks siste utgavene (rekorden er 198 startende i 2016). Det populære innendørsløpet arrangeres lørdag 11. februar. 120 er allerede påmeldt, det betyr at det fortsatt er 100 ledige plasser. Påmeldingsstatus kan du følge her: Norske ultraløp 2023

Du melder deg på her: Bislett 50 km

Påmeldte

Løpets hjemmeside

Begge banerekordene er på utenlandske hender:

Menn: 2.58,11 (2017) Fabian Downs, LC Brühl, CH

Kvinner: 3.34,13 (2020) Lisa Ring, IK Nocout.se SWE

Både i kvinne- og herreklassen er det sterke løpere på startstreken i år:

Kan Kristine slå Ritas bestenotering? ...begge stiller til start

I kvinneklassen finner vi blant annet Rita Nordsveen de Flon fra Ilseng IL på start. Hun løp inn til norsk bestenotering på 50 km på Bislett i 2017 med 3:34:20, og selv i en alder av 51 år løper hun svært fort. Sist sommer vant hun Eidsvoll Verk 6-timers med 76,140 km. Hun får blant annet konkurranse av Kristine Walhovd som i Jessheim Vintermaraton 2021 løp inn til en raskere tid enn Ritas bestenotering, men på grunn av feilløping 2-300 meter for kort) ble det ikke rekord. Dermed er tiden hennes på 3:39:36 fra Drammen i 2020 pers for løperen fra IL i BUL. Vi er også spent på hva 24-timersspesialist Ranveig Hansen fra Ørje IL kan klare på kortdistansen 50 km. I september ble hun nummer 8 i EM 24-timers med 243,154 km. Vi tar også med den yngre Tone Solberg fra Trondheim og Omegn Sportsklubb som vant Hell 6-timers i 2022 med 70,198 km.

Rita Nordsveen de Flon på Bislett 50 km i 2017. (Foto: Olav Engen)



Allan-seier? ...eller kommer Ebrahim?

I herreklassen er nok Allan Hovda - Norges beste triathlet i mange år - favoritt blant de som per nå er påmeldt. Allan overrasket alle da han i november 2021 løp inn til norsk bestenotering på 24-timers på Bislett med 264,887 km. Men, han har vist på kortere løp, blant annet i Sandefjord Backyard, at han også kan løpe fort. Vi er spent på 50-kilometersdebuten hans! Det ryktes ellers at Ebrahim Abdulaziz fra Strindheim IL - fire ganger norsk mester på maraton - sterkt vurderer å stille opp på Bislett 50 km. Da vil han i tilfelle satse på Europerisk rekord og sub 2:45. I oktober løp han inn til norsk og Europeisk bestenotering på 2:49:09. At det ikke benevnes Europeisk rekord skyldes at EA (European Athletcs) har satt en grense på 2:45 for å godkjenne som rekord. Andre sterke deltakere på Bisklett 50 km er Torstein Bjerland fra Oslo, Andreas Torsvik fra Bergen og Stein Henrik Olaussen fra Varegg.



Allan Hovda under Bislett 24-timers 2021. (Foto: Samuel Hafsahl)