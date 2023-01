Det var etiopiske Hiwot Gebremaryam som vant Houston halvmaraton på 66.28, men mest oppmerksomhet fikk trolig Emily Sisson som løp inn til ny amerikansk rekord på distansen. Hun passerte målstreken på 1.06.52, og forbedret dermed rekorden med 19 sekunder.



Emily Sisson i rekordmodus

Den amerikanske løperen har løpt flere imponerende konkurranser det siste året. I mai 2022 startet hun rekordjaget sitt ved å løpe 1.07.11 i Indianapolis halvmaraton. Hun fulgte opp dette med å bli den første amerikanske kvinnen som løp under 2.19 på maraton, da hun i Chicago satte ny rekord med 2.18.29. Forrige helg i Houston ble hun nok en gang historisk - og ble første amerikanske kvinne under 1.07 på halvdistansen.

Starten går for Houston maraton 2023. (Foto: Houston Marathon)



Om løpet

Det var fine forhold for løping i Houston denne søndagen. Temperaturen lå på 13-15 grader, med delvis skyet himmel og en svak vind. Sisson startet raskt og passerte første 5 kilometer på 15.31. Godt under rekordskjemaet. Her var hun dog allerede 17 sekunder bak vinneren fra Etiopia. Sisson hadde følge med britiske Brit Jess Warner-Judd i store deler av løpet, men stakk avgårde på de siste 5 kilometrene. Warner-Judd endte på tredjeplass, med ny personlig rekord på 1.07.19. Den sterke sluttiden førte henne inn på tredjeplass også på den britiske "all-time"-listen på halvmaraton, bak Eilish McColgan og Paula Radcliffe.

- Jeg tror jeg kunne ha løpt en jevnere løp, så jeg håper å kunne løpe enda raskere ved neste anledning, sa den amerikanske rekordholderen til ABC13 Broadcast etter løpet. Sisson løp 5-kilometrene sine på 15.31, 15.48, 16.01 og 16.06.



Etiopisk seier også i herreklassen

Leul Gebresilase tok seieren i herreklassen etter en sterk sluttspurt mot kenyanske Wesley Kiptoo. Vinnertiden ble 1.00.34. De to løp skulder til skulder med 400 meter igjen til mål. Etter siste sving fikk kenyaren en halvmeter på Gebresilase, og forsøkte å blokkere ham fra å løpe forbi. Forsøket gikk dog ikke, og det ble etiopisk seier ett sekund foran Kiptoo.

Halvmaratonvinnere: Hiwot Gebremaryam og Leul Gebresilase (Foto: Houston marathon)

Maraton

Dominic Ondoro fra Kenya tok seieren med 2.10.36 på fulldistansen. Han spurtet ned Tsedat Ayana fra Etiopia med ett sekund. På 3. 4 og 5. plass ble det amerikansk med henholdsvis Teshome Mekonen (2.11.05), Parker Stinson (2.12.11) og Tyler Pennel (2.12.16).

I kvinneklassen ble det japansk seier til Hitomi Niiya på 2.19.24. Forrige gang hun løp i Houston ble det japansk rekord på halvmaraton med 1.06.38. Denne gangen gikk hun for maratonrekorden (2.19.12 fra 2004). Etter 40 kilometer lå hun fortsatt foran, men det ble litt for tungt mot slutten. Allikevel ble det seier i løpet og en ny pers på nesten 2 minutter. Samtidig ble hun den nest raskeste japanske kvinnen på maraton gjennom tidene. Muliye Dekab Haylemariyam tok andreplassen med 2.25.35 og Sintayehu Lewetegn tok tredjeplassen med 2.26.33. Begge fra Etiopia.

Vinnere maraton: Dominic Ondoro og Hitomi Niiya. (Foto: Houston Marathon)



SE ALLE RESULTATER HER

Resultater norske løpere



Maraton herrer

Navn Plassering Kjønn Klasse Tid Eirik Eilertsen 1148 878 135 03:29:07 M-43 | Bib 5778 | Marathon | Fauske, NOR Alexander Larsen 1564 1161 226 03:40:06 M-33 | Bib 5459 | Marathon | Houston, TX NOR Pal Bodtker 1806 1333 245 03:46:17 M-36 | Bib 7239 | Marathon | Bergen, NOR Jon Skjolaas 1898 1392 166 03:48:51 M-48 | Bib 3890 | Marathon | New Orleans, LA NOR Lars Larsson 4157 2773 162 04:47:33 M-57 | Bib 761 | Marathon | Houston, TX NOR Kjetil Gresdal-Heen 4852 3195 406 05:09:41 M-47 | Bib 9576 | Marathon | Katy, TX NOR



Halvmaraton herrer

Navn Plassering Kjønn Klasse Tid Thor Lovland 350 273 19 01:23:18 M-44 | Bib 20820 | Halfmarathon | Houston, TX NOR Jan Torgersen 749 562 12 01:33:25 M-59 | Bib 23436 | Halfmarathon | Houston, TX NOR Iman Shahim 1768 1253 76 01:47:34 M-53 | Bib 26142 | Halfmarathon | Houston, TX NOR Eivind Osterhus 2669 1840 125 01:54:54 M-54 | Bib 29320 | Halfmarathon | The Woodlands, TX NOR Benjamin Shahim 2963 2020 116 01:56:52 M-21 | Bib 28341 | Halfmarathon | Houston, TX NOR Vidar Andresen 7176 4107 71 02:25:02 M-66 | Bib 25519 | Halfmarathon | Katy, TX NOR



5 km herrer

Navn Plassering Kjønn Klasse Tid Alexander Larsen 581 423 49 00:26:33 M-33 | Bib 52082 | 5k | Houston, TX NOR Adne Loge 1306 808 60 00:30:48 M-52 | Bib 54288 | 5k | Randaberg, NOR Kaare Stensland 1309 811 106 00:30:48 M-30 | Bib 54305 | 5k | Stavanger, NOR Peder Helle 1960 1083 164 00:34:24 M-43 | Bib 58062 | 5k | Stavanger, NOR Eirik Eilertsen 2256 1202 173 00:36:10 M-43 | Bib 52493 | 5k | Fauske, NOR Johannes Storaker 2259 1204 141 00:36:11 M-36 | Bib 54093 | 5k | Houston, TX NOR



5 km kvinner

Navn Plassering Kjønn Klasse Tid Mari Simonsen 2094 952 84 00:35:04 F-28 | Bib 57324 | 5k | Sandnes, NOR Linda Margrethe Storholt 2260 1048 145 00:36:11 F-31 | Bib 54094 | 5k | Houston, TX NOR