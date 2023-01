(Alle foto: Arne Dag Myking)

Med snøfallet de siste dagene før løpet ble det et litt mer krevende underlag for de 464 deltagerne som gjennomførte årets første løp i Necon Vinterkarusell, med start og mål på Fana Stadion. Men det var ikke så kritisk glatt som det var på løpsdatoen før jul, da var da dette løpet ble utsatt fra. Holkeføre og is med vann oppå er det ikke mulig å løpe på. Denne gangen var det tørr snø som noen steder var saltet, andre steder bare brøytet.

Det gikk stort sett bra denne gangen, men en av løperne gled og falt da han skulle løpe ut fra stadion, og måtte kjøres bort i ambulanse. Stadion er den eneste delen av løypen der det ikke er lov å strø og salte. Det glatte partiet oppstod da mange løpere skulle ut gjennom stadionporten.



Det var altså ikke dagen for de gode løp og nye personlige rekorder. Men de raskeste løperne kom seg igjennom løypen på brukbar fart. Herrevinnerne hadde en kilometertid på 3:45, både på 5 og 10 kilometer. Beste kvinne var Leni Økland på 10 km, hun vant på 40:04, som jo er 4 minutter per kilometeren.

På 5 km ble kvinneklassen vunnet av Inger-Marie Schjøtt Lie foran Elis Angeli. Tredje beste tid stod Gro Tufte for, men her ble Kristin Tunsberg premiert som tredje beste siden prinsippet er at de tre første i mål kommer på premiepallen. De som løper fort kan ikke starte i en pulje lenger bak.

Beste mann på 5 km ble Gneist-ungdommen Magnus Hauge Øyen. Her var det en god spredning i aldersfordelingen på pallen, med Marius Paulsen og Anders Søyland på de neste plassene.

Og det var altså Leif Kåre Hatlevoll som stod for dagens beste kilometertid da han vant 10 km på 37:31. Magnus Kallager og Torstein Klokk Pettersen fulgte på de neste plassene. Blant kvinnene var Leni Økland ganske så suveren, med gode marginer til de neste på resultatlisten, Tonja Johansen og Hilde Beate Daland.



15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 607 Leif Kåre Hatlevoll Dnb-Klubben M40-44 37:31 2 426 Magnus Kallager Cameron, Schlumberger M20-34 38:18 3 151 Torstein Klokk Pettersen Fana IL M40-44 39:06 4 5430 Bjarte Haugland Varegg Fleridrett M45-49 39:53 5 188 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M35-39 40:00 6 317 Hugo-Jan Olsen Necon M55-59 40:04 7 328 Tore Stakkkevold Bergen M35-39 40:19 8 201 Eskil Hagenes Gneist Friidrett M15-19 40:20 9 924 Jan Eirik Aske Fyllingsdalen M45-49 40:43 10 366 Christopher Kårbø Laksevåg TIL M15-19 41:35 11 247 Kristoffer Høyheim Necon M35-39 41:56 12 814 Oliver Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 42:12 13 438 Thomas Bucher Johannessen Onesubea, Schlumberger M50-54 42:28 14 20 Simen Karlsen Nesttun M20-34 42:39 15 268 Jan Martin Skoge-Antonsen Fjell M40-44 42:46



Leni Økland kunne denne gangen ta i mot gullmedaljen for seier på 10 km. Tonja Johansen (til venstre) tok her andreplassen. Hege Bussesund får her tredjeplassen, men her var det samme problemstilling som på 5 km: Hilde Beate Daland løp inn på en bedre tid fra en senere pulje. Men prinsippet her er altså at de tre første i mål kommer på premiepallen.

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 735 Leni Økland Necon K35-39 40:04 2 422 Tonja Johansen Oilfield, Schlumberger K20-34 43:50 3 785 Hilde Beate Daland BFG Bergen Løpeklubb K50-54 47:44 4 330 Hege Bussesund Rådal K40-44 49:20 5 363 Madelen Eide Isaksen Odfjell Drilling B.I.L. K20-34 50:01 6 331 Monica Rekdal Nesttun K35-39 51:26 7 579 Vita Heine Dnb-Klubben K35-39 51:57 8 31 Anette Langhelle Kleppestø K35-39 52:26 9 926 Annemarie B Aarnes Cowi AS K40-44 52:46 10 793 Irene Langhelle Rådal K40-44 53:53 11 736 Lisbeth Hammersland Necon K60-64 54:09 12 195 Siri Tuft Isdahl Siri Tuft Isdahl K20-34 55:37 13 226 Evelyn Kvamme Wold Necon K55-59 55:56 14 578 Nina Hjørnevik Dnb-Klubben K55-59 57:53 15 152 Ina Aas Loddefjord K55-59 57:58



Starten går, første pulje legger ut.



Konsentrasjon før start.



Denne kvartetten kommer fra DNB Laguneparken: Janniche Eide, Evgeny Alexander Tangedal, Øyvind Eikefet, Lai Wah Hui. Øyvind kan fortelle at halvparten av de ansatte på dette kontoret stiller til start i dag.



Ung vinner på 5 km: Magnus Hauge Øyen (i midten) vant foran Marius Paulsen og Anders Søyland.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 774 Magnus Hauge Øyen Gneist, IL M1-14 18:48 2 346 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 19:09 3 79 Anders Søyland Viking, TIF / Tif Viking M50-54 19:18 4 731 Daniel Wasbø Gneist, IL M1-14 19:24 5 5445 Christian Vognstølen Godvik M40-44 19:36 6 193 Oskar Heksem Fana IL Orientering M15-19 19:42 7 771 Martin Mjelde Gneist, IL M1-14 19:52 8 351 Hector Breivik Ask Friidrett M1-14 20:00 9 350 Sakarias Breivik Ask Friidrett M15-19 20:01 10 553 Eirik Klyve Dalland Okea M40-44 20:03 11 5434 David Raa Bjarg IL M1-14 20:11 12 468 Robert Nilsen H_400-Aktiv M40-44 20:15 13 491 Andrew Dunn Multicosnult M20-34 20:21 14 5439 Even Lilleskog I Hælene på Alf Honnold IL M20-34 20:30 15 309 Christopher Ringkjøb Bruun Bergen CK M15-19 20:44

Premiepallen kvinner 5 km: Elis Angeli, Inger-Marie Schjøtt Lie, Kristin Tunsberg. (Gro Tufte løp i en senere pulje)

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 608 Inger-Marie Schjøtt Lie Dnb-Klubben K20-34 21:39 2 917 Elis Angeli Fana il K15-19 22:25 3 5441 Gro Tufte Bergen K55-59 23:18 4 595 Kristin Tunsberg Dnb-Klubben K35-39 23:51 5 47 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 24:56 6 142 Tuva Sandlund Fyllingen IL K1-14 25:33 6 282 Tiril Hausberg Kåstad Fana IL K15-19 25:33 8 87 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 25:35 9 775 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 25:42 10 5442 Helena GALBRAITH Rådal K20-34 25:46 11 610 Mari Helene Morland Dnb-Klubben K35-39 25:47 12 92 Torbjørg Kjoberg BFG Bergen Løpeklubb K55-59 26:27 13 169 Elise Dahle Grøsvik Søreidgrend K1-14 26:47 14 605 Rosa-Linn Laastad Dnb-Klubben K45-49 26:48 15 299 Rita Kvamme Søreidgrend K50-54 26:49



Disse har gjennomført sin 5 km og kan ta seg litt gløgg: Sebastian Stave Osa og William Stave Osa. Ragnhild Aksnes bakerst.



Kjell Tore Andersen og May Britt Soldal mener de har fortjent en kopp med gløgg og noen pepperkaker. Dette var jo egentlig adventsløpet.



En av puljene beveger seg ut fra gressbanen ved Fana Stadion og i retning Flyplassveien.



Inne på Fana Stadion drysser snøfnuggene over flomlysene.



Vel gjennomført. Evelyn Kvamme Wold og Lisbeth Hammersland.



Ut fra start: Hanne L. Bottolfsen og William Tveit-Eriksen.



Det var en god del snø som var brøytet unna stadion.

En av løperne hadde en uhell og gled på vei ut fra stadion og måtte hentes med ambulanse.