Fra starten på Finntjernløpet for noen år tilbake. (Arrangørfoto)

Det er Follebu SK og Rudsbygd IL som arrangerer Finntjernløpet for 44.gang søndag 22. januar. Starten går i Rudsbygd kl 12 og innkomsten for det 24 km lange rennet er ved Follebu Skole.

Etter to år med avlysninger det igjen klart for tradisjonsrike rennet som hadde godt over 100 trimmere og nær 50 aktive i forrige utgave i 2020. Den gang var det Kjetil Tyrom fra den ene arrangørklubben, Follebu SK, som var raskest på 1:02:47. Sigrid Nordgaarden fra Lillehammer Skiklub toppet den gang lista for damene på 1:13:54. Året før presterte Magnus Bleken fra den andre arrangøklubben, Rudsbygd IL, å gjøre unna løypa under timen da han klokket inn på 59:13.

Det er klasser for aktive og trimmere på 24 km, og trimmere har mulighet til å velge halve distansen med start på Finntjernet. Trimklassen oppfordres til å starte mellom kl 10 og 11.30. Det settes opp buss til start fra Follebu skole. Påmelding kan gjøres på nett frem til kl 09:00 på renndagen for konkurranseklasse og senest kl 11:30 for trimmere.

Kondis' terminliste med over 100 turrenn

Rudsbygd ILs nettsider

Finntjernløpet 2023 på Facebook

PÅMELDING OG STARTLISTE

Reportasjer og resultater fra Finntjernløpet:

2022: Avlyst

2021: Avlyst

2020: Resultater (EQ Timing)

2019: Resultater (EQ Timing)

2018: Øystein Solbjørg foran Magnus Bleken i Finntjernløpet

2017: Resultater (pdf)

2016: Dobbeltseier til suverene Tiril og Lotta Udnes Weng på Follebu

2015: Kirsti Kollseth og Eivind Bakkene best i Finntjernløpet

2014: Finntjernløpet under vinterlige forhold

2013: Eide Pedersen med løyperekord

2012: Bleken og Elvebakk Linn best

2011: Finntjernrennet i fantastisk januarvær

2010: Fine forhold i Finntjernløpet