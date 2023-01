Meldingen fra løperne selv var at det stort sett gikk greit å løpe den flate traseen på Espeland i Bergen, også med litt is og snø på bakken, men at det ble litt mer anspent løping. De måtte ta hensyn til at det kunne være glatt. På idrettsbanen der løperne gikk i mål lå det snø som arrangørene hadde gjort en grundig måkejobb med å fjerne fra løpstraseen. I løypen ellers var det litt mer vekslende forhold.

Likevel, Øyvind Loftås vant herreklassen på 17:19, så det var mulig å holde brukbar fart gjennom løpet. Thomas Skjæveland og Eivind Namdal fulgte etter ham på resultatlisten.

Beste kvinne ble denne gangen Linn Lohne foran Vilde Kvamme. På de neste plassene fulgte Lisbeth Hammersland og Bente Midtun, som begge løper i langt modnere aldersklasser.

Øyvind Loftås og Thomas Skjæveland var de to raskeste denne gangen.

Resultatliste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1171 Øyvind Loftås FRI IL Menn 40 - 44 år 17:19 2 88 Thomas Skjæveland FRI IL Menn 45 - 49 år 18:11 3 1178 Eivind Namdal Eikangervåg Menn 23 - 39 år 19:30 4 101 Nils Tore Sæterdal FRI IL Menn 55 - 59 år 20:05 5 103 Eirik Frøholm FRI IL Menn 40 - 44 år 20:20 6 1177 Janos Kozma Asko Menn 40 - 44 år 21:32 7 97 Sindre Bysheim Lohne FRI IL Menn 23 - 39 år 22:01 8 1181 Jonas Urdal FRI IL / G2009/2010 Gutter 14 - 15 år 22:24 9 1175 Jakob Toftevåg Bergen Gutter 12 - 13 år 22:51 9 110 Lukas Sunde FRI IL Gutter 14 - 15 år 22:51 11 113 Leander Stephansen FRI IL Gutter 14 - 15 år 24:08 12 118 Ole Magnus Høysæter Samnanger IL Menn 23 - 39 år 24:10 13 102 Steinar Lohne FRI IL Menn 60 - 64 år 24:12 14 104 Morten Heggertveit Røysen Bergen Menn 23 - 39 år 24:26 15 1180 Antonio Hegland Mathiesen FRI IL / G2009/2010 Gutter 12 - 13 år 24:57 16 74 Ronny Reigstad Fri Menn 50 - 54 år 25:03 17 87 Eirik Bækkevold Rådal Menn 60 - 64 år 26:25 18 105 Andreas Bruvik Fri Gutter 14 - 15 år 26:40 19 75 Knut-Erik Midttun FRI IL Menn 50 - 54 år 27:24 20 99 Helge Hagen FRI IL / ABB Menn 45 - 49 år 27:25 21 1185 Trond Sigurd Ellefsen Telesport Bergen Menn 65 - 69 år 27:40 22 1183 Yonas Jamal FRI IL / G2009/2010 Gutter 14 - 15 år 29:02 23 1184 Gabriel Gjersvik Amble FRI IL / G2009/2010 Gutter 12 - 13 år 29:13 24 130 Asbjørn Eidsheim Eikanger IL Menn 75 - 79 år 29:24 25 1173 Asbjørn Kvernrød Gular, IL / Team Sportsmanden Menn 75 - 79 år 31:07 26 1182 Kristoffer Nordgulen Såtendal FRI IL / G2009/2010 Gutter 12 - 13 år 32:53 27 124 Knut Erik Reigstad Valestrandsfossen Menn 23 - 39 år 33:19 28 108 Bjørn Kåre Hansen Equinor BIL Menn 65 - 69 år 36:26 29 96 Egil Trosvik Rådal Menn 70 - 74 år 38:55

Linn Lohne og Vilde Kvamme var de to raskeste kvinnene.

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 81 Linn Lohne FRI IL Kvinner 23 - 39 år 23:48 2 60 Vilde Kvamme Indre Arna Kvinner 23 - 39 år 24:11 3 73 Lisbeth Hammersland Indre Arna Kvinner 55 - 59 år 26:00 4 1176 Bente Midtun BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 65 - 69 år 26:46 5 1172 Elisabeth Hilton Frekhaug Kvinner 55 - 59 år 27:36 6 65 Nora Hauge Svendsen Løperjenter Kvinner 50 - 54 år 27:54 6 66 Bjørg Fagnastøl Indre Arna Kvinner 60 - 64 år 27:54 8 112 Maria Nævdal FRI IL Kvinner 40 - 44 år 28:02 9 126 Eli Eide Ilfri Kvinner 55 - 59 år 29:48 10 1179 Esther Birgitte Bliksås Indre Arna Kvinner 70 - 74 år 31:24 11 79 Tone Bt Espeland Kvinner 50 - 54 år 36:57 12 121 Britt Torvund FRI IL Kvinner 80 - 84 år 38:54



Gabriel Gjersvik Amble og Antonio Hegland Mathiesen er klare til start. Bjørg Fagnastøl ser også ut til å være heltent.

Så er det av gårde.



Eivind Namdal spurter så godt at han har problemer med å stoppe. Inn til tredjeplass.



Nils Tore Sæterdal sørger for at fjerdeplassen havner i klasse Menn 55 - 59 år.



Elisabeth Hilton markerer målgangen sin.



Gabriel Gjersvik Amble sjekker tiden sin i sekretariatet.



Kristoffer Nordgulen Såtendal har passert Espelandshallen og er på vei inn mot mål på Espeland idrettsplass



Knut-Erik Midttun og Helge Hagen stopper klokkene sine, nesten samtidig. Men det blir ett sekunds differanse på resultatlisten.



Lukas Sunde og Jakob Toftevåg spurter i mål.



Jonas Urdal.



Bjørg Fagnastøl og Nora Hauge Svendsen valgte å løpe sammen i dag, så dette er ikke et spurtoppgjør.

Yonas Jamal og Gabriel Gjersvik Amble blir tydeligvis godt backet opp.



Vel gjennomført!