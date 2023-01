Det er 3 forskjellige distanser i dette løpet, der den korteste er på 12 kilometer, og så en litt lengre på 25 kilometer, og den lengste er 34 kilometer lang. Det var denne lengste distansen vår norske fjelløper Anders Kjærevik vant, i konkurranse med hovedsakelig spanske løpere.

Anders Kjærevik gjennomførte løpet sitt gjennom de 34 kilometerne og 1800 høydemeterne på 3:05:49. Nestemann var over 8 minutter etter Anders i mål, så dette var et sterkt løp av fjelløperen fra Hardanger.

– Det var en nydelig løype. Jeg tok det som del av en treningsleir og oppkjøring mot Transgrancanaria marathon, forteller Anders Kjærevik til Kondis.

Transgrancanaria Marathon går 22. – 26. februar.

– Løpet er en del av en cup her på øya, så konkurransen hadde sånn passe høyt nivå, sier Anders fra sin treningsleir på Gran Canaria.

Anders Kjærevik har de siste årene drevet et ganske heftig treningsregime for å bli best mulig på fjelløping, der han har sin sterkeste side på fryktløs utforløping.

Seieren i Pilancones Tunte Trail gav ham bekreftelsen på at formen er god:

– Formen er kommet seg bra etter en heftig sesongavslutning, men litt skavanker her og der. Julemat og noen kilo ekstra har gjort meg godt, erkjenner Anders.

15 beste menn 34 km:

Pl. Startnr. Navn Klubb VERTICAL Tiempo 1. 3 ANDERS KJAEREVIK 1:05:04 3:05:49 2. 203 ESTANISLAO RIVERO GARCÍA KEEPGOING-CAI GRAN CANARIA 1:07:03 3:14:12 3. 4 YERAY DURAN LÓPEZ AristaProTeam 1:07:15 3:15:25 4. 241 DANIEL ELIECER SOSA RAMÍREZ CD HILERA 1:10:02 3:16:52 5. 5 ESTEBAN GARCÍA RODRÍGUEZ CARPHIAL TEROR TRAIL 1:07:45 3:17:03 6. 121 AARON HERNANDEZ FARIÑA C.D. Infinity Runners 1:10:27 3:22:07 7. 141 AYOSE LOZANO TORRES CD HILERA 1:11:02 3:22:42 8. 112 YONET GONZÁLEZ RAMOS C. D. Hilera 1:11:51 3:22:43 9. 6 SANTOS GABRIEL RUEDA 1:09:16 3:23:28 10. 14 ROMAN EVARTS 1:13:12 3:25:34 11. 239 LAUREANO SOBRAL RAMIREZ C.D Galdar Friends 1:10:05 3:26:24 12. 214 YERAY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CD HILERA 1:13:23 3:30:45 13. 114 CRISTIAN GUERRA PÉREZ C.D. Montaña Vergara 1:17:11 3:31:12 14. 253 ÁNGEL VILLÉN SUÁREZ CD HILERA 1:18:59 3:33:06 15. 26 AITOR NAVARRO HITA Los Chic@s del Norte 1:08:55 3:39:38



Anders Kjærevik satser hardt på fjelløp. Her er han i Marathon du Mont Blanc i 2022, som var en del av fjelløpsserien Golden Trail World Series. . (Foto: @jsaragossa)