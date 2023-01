Løypa i Engadin La Diagonela følger den samme vakre ruten som Engadin Ski Marathon. Løperne staker seg gjennom et vakkert landskap og på høyder over 1800 meter over havet. Starten går i Pontresina før løypa går gjennom Celerina til St. Moritz, deretter over innsjøen Staz, tilbake til Pontresina og flyplassen Engadin, deretter ned dalen til Zuoz. Løpet avsluttes etter en motbakke opp til målgang på det historiske torget i sentrum av byen.



Astrid Øyre Slind overbeviste i spurten

Det handlet stort sett om norske løpere i teten for kvinnene under La Diagonela. Astrid Øyre Slind fra Team Aker Dæhlie og Emilie Fleten fra Team Ramudden fikk tidlig en stor luke som bare økte og økte. Opp mot mål var det lenge jevnt mellom de to, men da Øyre Slind satte inn rykket var det lite Fleten kunne stille opp med.

Magni Smedås sørget for helnorsk seierspall med sin tredjeplass. Kati Roivas tok fjerde, mens Anniken Gjerde Alnes ble nummer fem.

Stort herrefelt hele veien - Northug godt med

Det var et stort felt som holdt følge hele veien gjennom den 48 kilometer lange løypa gjennom Engadindalen i Sveits lørdag formiddag. Veteranene Anders Aukland og Petter Northug holdt også følge med hovedfeltet fra start til mål, og det er tydelig at Northug nærmer seg toppen av listene også i langløp. Hadde det ikke vært for den siste motbakken før mål i dag, så hadde han nok vært enda nærmere vinneren enn dagens 45 sekunder.



Emil Persson med femte strake seier

Opp den siste motbakken skiftet det i front hele veien. En kilometer før mål så det ut som om Andreas Nygaard skulle klare å gå litt i fra, men plutselig var det bråstopp, av hittil ukjente grunner. Stian Hoelgaard lå etter hvert i tet, men uslåelige Emil Persson passerte et par hundre meter før mål. Det samme gjorde Max Novak. Det ble dermed Persson først igjen, med Novak på andreplass og Hoelgaard på en gledelig tredjeplass.

Stian Hoelgaard har nå ti tredjeplasser og seks andreplasser i Ski Classics. Han mangler fortsatt seieren. Kan den komme i Vasaloppet kanskje? Der har han vært i nærheten flere ganger.



