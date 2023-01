Det er mange år siden det var så kaldt som under dagens løp i Bø. Gradestokken viste 13 minusgrader ved start, og løpets deltakere kunne skrive under på at de merket seg kulden. Friidrettsgruppa i Skarphedin arrangerte lørdag formiddag 5 kilometer landveisløp, hvor kun 9 hardbarkede løpere stod klare på startstreken.

Løpet ble vunnet i soleklar stil av Matias Sunde fra Skarphedin på 17.57. Bård Sundsli fra Snøgg friidrett ok andreplassen med 20.04 og Espen Lunde fra IL Skade ble nummer tre med 20.20.



Neste løp i området er lørdag 24. mars. Det går i Lunde, og er ei flat og fin løype som fungerer godt som gjennomkjøring for eksempel for de som skal løpe 10 km i Drammen 2. april.