(Tekst og alle foto: Stein Arne Negård)

Det var kaldt og strålende sol på Skramstadsætra lørdag.

I D21 stilte en gjesteløper opp, Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, og var ett sekund raskere en norgesmesteren Anna Ulvensøen. Arena var Skramstadsætra fjellstue, og ordfører i Åmot kommune Ole Erik Hørstad, stilte opp for å dele ut medaljer og premier.

Kart og terreng

Kartet Skramstadsætra var helt nytt kart fra 2022 med målestokk 1:10000 og 5 meter ekvidistanse og var tegnet etter ski-o-normen. Terrenget har aldri tidligere blitt benyttet til skiorientering. Løpsområdet var middels kupert, men med noe brattere terreng mot Dølfjellet. Terrenget som ble benyttet lå på høyde fra 650 moh. opp mot 800 moh. og besto av glissen furuskog, åpne myrer og enkelte områder med litt tettere granskog. Løypenettet var av en del brede maskinpreparerte skiløyper og en stor andel scooterløyper, samt at det i hytteområdene var noen veier som det var mulig å gå på ski på.

Løypene var fra 2,9 km til 16,6 km i luftlinje og klasser fra nybegynner til D/H 70. Det var trått føre, så vinnertidene ble en del lengre en stipulert. I alt stilte 175 løpere til start lørdag.

Startklare løpere.

Arrangørklubbene Løten o-lag, Elverum OK, IL Koll og Fet o-lag arrangerte skiorienteringsløp for Norgeseliten senior og junior, samt alle andre skiorienterere som fikk prøve seg i et helt nytt terreng med arena fra Skramstadsætra. Skramstadsætra er velkjent fra Birkebeinerrennet som første matstasjon, og mens birkebeinerne tidligere har passert Skramstadsætra så raskt som mulig, var det nå anledning til å gjøre seg mer kjent i området rundt.

Bjørnar Kvåle målstempler.

Erlend Slokvik (til h.) vant H50.

De seks beste i D17-20.

Medaljevinnerne D17-20.

Presse og foreldre tar bilder.

De åtte beste i H17-20.

Medaljevinnerne H17-20.

Seierspallen D21.

Ordføreren delte ut medaljer og premier til medaljevinnerne i D21.

Seierspallen i H21.

De seks beste i H21.

