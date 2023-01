Med snødekke på trærne og i terrenget ellers levde Bergen Vintermaraton opp til navnet sitt. Etter en kuldeperiode var temperaturen på vei oppover igjen, og snødekket i løypen var ikke helt ideelt for frasparket til deltagerne.

Men det ble like fullt levert raske løp av de 115 deltagerne som stilte til start på Fana stadion, fordelt over hel- og halvmaratondistanser.

På den nest lengste distansen, halvmaraton, var Martin Karlsen ganske suveren på tiden 1:11:36. I det forrige løpet i denne karusellen, som gikk i begynnelsen av desember, var Martin Karlsen fartsholder for vinneren på helmaraton, uten å delta selv. Men han viste at han er i god form da han i fjor høst vant Jessheim Vintermaraton.

Etter løpet kunne Martin Karlsen fortelle at han har som mål å løpe under 2:20 på helmaraton, noe som vil bringe ham inn blant de 5 – 6 beste maratonløperne som er aktive i Norge i dag.

– Men slike tider oppnår man ikke i Maratonkarusellen, der man blir løpende mye alene. Det må gjøres i en rask løype i en av de store internasjonale maratonene, erkjenner Martin.

Beste kvinne på helmaraton ble samme vinner som sist, Marita Bertelsen. Men tiden var 10 minutter senere enn vinnertiden hennes fra forrige løp, da det var bar asfalt.

På halvmaraton ble beste kvinne Renate Galleberg, som tydeligvis ikke hadde store problemer med underlaget, hun perset like godt på distansen. De to neste kvinnene, Leni Økland og Malene Hjorteland, måtte se at det ble 6 minutters differanse frem til vinneren.

Herrevinner på halvmaraton ble Stein Henrik Olaussen, som klarte å holde unna for Arne Dingstad Rong og Thomas Schjøtt Hannevig, som la beslag på de siste pallplassene.



Martin Karlsen klarte å holde god fart i den til dels snødekte løypen, og vant klart på halvmaraton.

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 369 Martin Karlsen Deloitte/Team Tri Vest Menn 23-34 1:11:36 2 365 Daniel Bruvik Osterøy IL / Team Batti Menn 23-34 1:18:06 3 2 Truls Nesslin Nesttun Menn 40-44 1:18:57 4 16 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb Menn 45-49 1:19:15 5 346 Anders Austad BFG Bergen Løpeklubb / SSR Racing Menn 23-34 1:19:17 6 372 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 1:19:29 7 338 Eivind Kvitstein BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 1:19:42 8 357 Einar Bredeli Varegg Fleridrett / Team Sirum Menn 23-34 1:22:15 9 363 Robert Nilsen H_400- Aktiv Menn 40-44 1:26:50 10 352 Bjørn Erik Refsnes Starefossløperne Menn 40-44 1:27:20 11 49 Jon Anders Kongsrud BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 1:28:17 12 317 Rune Johnsen Nesttun Menn 45-49 1:28:19 13 344 Kristoffer Madsen Bergen Menn 23-34 1:28:29 14 325 Leif Nordland HSI Menn 55-59 1:28:55 15 329 Edvard Brøther Bergen Menn 45-49 1:30:57



Premiepallen kvinner halvmaraton: Leni Økland, Renate Galleberg og Malene Hjorteland.

Resultater kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 360 Renate Galleberg Nesttun Kvinner 40-44 1:22:49 2 354 Leni Økland Fana Kvinner 35-39 1:28:38 3 373 Malene Hjorteland BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 23-34 1:28:42 4 377 Ingri Birkeland Osterøy IL Kvinner 35-39 1:33:12 5 37 Eirin Løland Bergen Kvinner 23-34 1:34:52 6 48 Tone Raaen Bergen Triathlon Club Kvinner 45-49 1:47:39 7 4 Ann Helen Kristoffersen Bergen Kvinner 50-54 1:50:44 8 311 Gunhild Vatna Stord Kvinner 55-59 1:53:57 9 24 Julie Pedersen Bergen Kvinner 23-34 2:15:10 10 46 Siri Trosvik Bergen Kvinner 35-39 2:28:13 11 45 Lise Lotte Andersen Rådal Kvinner 40-44 3:33:10



De tre beste menn helmaraton: Arne Dingstad Rong, Stein Henrik Olaussen og Thomas Schjøtt Hannevig. Det var små differanser mellom disse tre.

Resultater menn helmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 33 Stein Henrik Olaussen Varegg / Øl og Kondis Menn 35-39 2:53:52 2 349 Arne Dingstad Rong Ågotnes Menn 40-44 2:54:44 3 374 Thomas Schjøtt Hannevig Selstad AS Menn 23-34 2:54:58 4 305 Stig Kongsvik Hyllestad IL Menn 35-39 2:56:27 5 11 Tor Arne Klepsvik Bakkasund Menn 40-44 2:56:48 6 34 Henrik Løseth Jansen BFG Bergen Løpeklubb Menn 35-39 3:05:39 7 359 Morten Waage Omholt Morten Waage Omholt / BUB Bergen Menn 55-59 3:22:10 8 348 Ove Wolff Hyllestad IL Menn 55-59 3:26:00 9 339 Donatas Bacinskis Kleppestø Menn 40-44 3:27:37 10 27 Stig Rasmussen BFG Bergen Løpeklubb Menn 45-49 3:29:32 11 371 Dag Erik Torgersen BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 3:37:12 12 318 Gisle Pedersen Bergen Triathlon Club Menn 55-59 3:37:37 13 324 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL Menn 55-59 3:40:13 14 31 Per Audun Heskestad Fil Aks-77 Menn 65-69 3:45:21 15 9 Erik Werner Opptur Motbakkeklubb Menn 55-59 3:46:13 16 361 Bjørnar Tyberg Modum Friidrettsklubb Menn 45-49 3:51:06 17 362 Ove Hansen Laksevåg Menn 60-64 4:29:20 18 314 Harald Hopen Austrheim Menn 40-44 4:48:45 19 308 Inge Asbjørn Haugen Hornindal IL Menn 70-74 5:52:29



Premiepallen kvinner helmaraton: Hilde Beate Daland, Marita Bertelsen og Christine Marcussen.

Resultater kvinner helmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 56 Marita Bertelsen Olsvik Kvinner 23-34 3:31:38 2 61 Hilde Beate Daland Sandsli Kvinner 50-54 3:37:52 3 334 Christine Marcussen Bamford1868/Bnbil Kvinner 35-39 3:54:30 4 347 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb Kvinner 35-39 4:06:47 5 30 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis Kvinner 60-64 4:29:20 6 345 Mariann Sjursen Hetlevik Kvinner 45-49 4:58:15 7 367 Grete Håvåg Lothe Korlevoll-Odda, IL Kvinner 70-74 4:59:30

Det var skikkelig vinterstemning i løypen rundt Kalandsvannet. Her er det Donatas Bacinskis som kommer løpende.

Tor Arne Klepsvik, Arne Dingstad Rong og Stig Kongsvik er blant de fremste på maratondistansen, her kommer de langs Kalandsvannet.



Hilde Beate Daland og Dag Erik Torgersen løper helmaraton.



Marita Bertelsen vinner helmaraton, slik hun også gjorde sist. Uten hansker.



Odd Gunnar Tveit lar seg ikke distrahere av årstidene, løpsantrekket er alltid kortebukse og singlet.



Per Audun Heskestad og Gisle Pedersen hadde tatt på seg vinterantrekk.



Stein Henrik Olaussen og Thomas Schjøtt Hannevig holder samme fart og kan samarbeide.



Aksel Løvenholm gikk denne gangen, etter beskjed fra legen. Men det er bare noen uker siden han hadde en operasjon for utblokking av blodårene.



Inge Asbjørn Haugen er den aller seigeste, og den som har gjennomført flest maraton her i landet.

Starten på halvmaraton ut fra Fana Stadion. Martin Karlsen setter høy fart med det samme.



Leni Økland perset på 10 km i Vinterkarusellen denne uken, så formen hennes er tydeligvis bra. Her tauer hun på Malene Hjorteland. Men ingen av dem kunne gjøre noe med Renate Galleberg. Nå ser hun frem til en ukes treningsleir på Gran Canaria med BFG Bergen Løpeklubb neste helg. Da kan hun sikkert la vottene være igjen hjemme.



Per Skaar, Gular IL, tar en klasseseier på halvmaraton i Menn 75-79.



Lise Lotte Andersen er en av dem som arrangerer Maratonkarusellen. Denne gangen fikk hun delta selv også.



Julie Pedersen løper halvmaraton.



Rogardt Heldal.



Stein Henrik Olaussen er ikke bare best på maraton, han er også best på å posere for fotografen.



Bjørn Erik Refsnes var en av de mange som var godt fornøyd etter løpet sitt.



På premieutdelingen etter løpet fikk Gisle Pedersen tildelt Jernmannstatuetten, som er en høythengende pris som tildeles dem som innen samme sesong fullfører er rekke kondisjonsutfordringer innen flere ulike idretter.