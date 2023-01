Det nærmer seg et av årets høydepunkt for alle som er glade i å gå på ski i den flotte Nordmarka. 18. februar går startskuddet i Holmenkollen. Nytt i år er partiet forbi Bjørnsjøhelvete. Marsjens mest lekne del, og ganske krevende, innrømmer prosjektleder Elisabeth Uhlig-Nordølum.



Finpusser de neste ukene

Det meste er klart før det tradisjonsrike markarennet går av stabelen. Alle deler av traseen er gjennomgjørt og kan testes.

– Vi kommer til å jobbe intenst fremover med å pakke og preparere disse løypene ekstra godt, sier Uhlig-Nordølum.

– Det har vært en fantastisk vinter så langt, og det er vanskelig å se for seg annet enn toppforhold på Holmenkollmarsjen i midten av februar.



Holmenkollmarsjen 2022 fikk strålende forhold med sol og lynraske spor. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Traseen

Traseen vil gå ut via Ullevålseter og Bjørnsjøhelvete til Kikut, og forbi Glåmene, nedenfor Kobberhaugen, forbi Tryvann og tilbake til Holmenkollen.

Den korte løypa vil runde fra Ullevålseter til Nordmarkskapellet, og deretter gå tilbake mot mål i normaltraseen. Kort løype vil runde fra Ullevålseter til Nordmarkskapellet, og deretter gå tilbake mot mål i normaltraseen.

Drikkestasjoner vil bli plassert på Ullevålseter, Kikut og Tryvann.



Merk at det kan komme endringer i og/eller flytting av løypa slik at du som deltaker får best mulige forhold. Traseen skiltes dagen før renn.

Lynkurs i skiteknikk

Lynkurs i skiteknikk

Ønsker du en gjennomgang av hva som er god skiteknikk før marsjen? Ikke alle som går på ski er like opptatt av den tekniske utførelsen, men når du skal ut på skitur kan det være en fordel å tenke litt teknikk. Skiteknikk kan fort være den avgjørende faktoren når du for eksempel vil slå en tidligere pers, en venn eller bare komme deg mindre kraftanstrengende fremover.

Fra Holmenkollmarsjen 2022. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Mer informasjon

