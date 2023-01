«Amund, Amund, Amund runget fra 57.000 tilskuere på Bislet stadion de to VM-dagene i februar 1981, da Amund Sjøbrend fra Slåstad ble verdensmester. Lørdag 28. januar er det klart for det årlige skøyteløpet som er oppkalt etter den tidligere verdensmesteren. I 2018 var samtlige av de velkjente S-ene (Kay Stenshjemmet, Jan Egil Storholt, Sten Stensen og Amund Sjøbrend) tilstede på Dølisjøen. I år skal de samles igjen.



Litt informasjon om Amundløpet

Amundløpet skal fremme skøyteglede for alle uansett alder og fysisk form, være familievennlig og legge til rette for lekbaserte aktiviteter for de yngste. Det er også et tilbud med lengre distanser for de drevne og utholdende mosjonistene, ispiggere (funksjons-hemmede på kjelke) og birkebeinere (med staver).

Starten går ved Slåstadhella på Dølisjøen og deltakerne kan velge mellom distanser á 10 kilometer, 20 kilometer og 50 kilometer. De som skal gå lengst starter først, klokken 12.00. Det er også egne klasser og distanser for trimmere og de yngre. Se mer informasjon i programmet.



Isen begynner å bli klar for lørdagens isfestival.

Se video fra Amundløpet 2015





Se video fra Amundløpet 2018





