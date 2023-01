I alt tok 80 løpere seg rundt de 15 rundene i hallen. To kvinner og sju menn løp i et eget eliteheat der det var elektronisk tidtaking og skokontroll slik at tidene kunne bli godkjent til Friidrettsforbundets banestatistikk. De andre løp i fire ulike puljer som var seeda etter antatt sluttid slik at folk fikk løpe med andre på sitt eget nivå.

Hanne Mjøen Maridal var med 9.29,73 like bak utendørspersen sin på 9.28,54, og løpet var en klar forbedring av innendørspersen som var på 9.36,04 og skrev seg fra NM innendørs i fjor.

Enda større framgang har Kristin Waaktar Opland hatt. Hun fyller 41 år til våren og satte nå norsk rekord i klasse 40-44 år med 9.43,53. Den gamle rekorden hadde Anne Nevin som løp på 9.56,61 i 2014. Kristins egen bestetid på 3000 m utendørs er 9.54,60, mens dette var debutløpet innendørs.

Herreklassen ble vunnet av Helge Langen som løp på 9.10,63. Mats Håpnes kom på andreplass i eliteheatet med 9.17,52 og Markus Espelien på tredje med 9.20,86. Dagens nest beste tid hadde imidlertid Kjetil Thoresen som løp på 9.11,9 i et av de andre heata.



Kvinner elite 1 Hanne Mjøen Maridal 9.29,73 2 Kristin Waaktar Opland 9.43,53 Menn elite 1 Helge Langen 9.10,63 2 Mats Håpnes 9.17,52 3 Markus Espelien 9.20,86 4 Ola Halseth Balestrand 9.23,17 5 Henrik Marius Laukli 9.29,50



Andre resultat



Helge Langen var best av herrene med 9.10,63. 37-åringen som løper for Rindal IL, har så god utendørspers på 3000 m som 8.26,86. Innendørspersen er på 8.35,99. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)