Den positive prøve ble avlagt i en test utenfor konkurranse 11. oktober i fjor, men det var først for ei uke siden at det ble kjent at prøven inneholdt EPO. Peter Bol ble utestengt fra 10. januar av, og med mindre B-prøven frikjenner han, vil han trolig få fire års utestengelse.

Sjøl hevder Peter Bol at han er uskyldig, og i en Tweet skriver han blant annet det følgende:

"Det er kritisk viktig å formidle med den sterkeste overbevisning at jeg er uskyldig og at jeg ikke har tatt den substansen jeg er anklaget for. For å være tydelig så har jeg aldri i mitt liv kjøpt, forsket på, eid, administrert eller brukt syntetisk EPO eller noe annet forbudt stoff... Jeg har forlangt å få B-prøven analysert, noe som vil skje i februar."

Peter Bol kom til Australia som flyktning fra Sudan da han var fire år gammel. Han har den australske 800 m-rekorden med 1.44,00. I Tokyo-OL ble han nummer fire i finalen, og han har én seier i Diamond League og sølv fra Samveldeleikene.



Les mer om utestengelsen her