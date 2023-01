Det er enkelt å være med. De eneste kravene som stilles er at du i løpet av året skal klare å tilbakelegge minst 400 kilometer til sammen enten løpende/gående, på rulleski/langrennski eller med sykkel (ikke lov å bruke el-sykkel). Du må velge om du vil samle kilometer innen løping/gåing, rulleski/langrenn eller innen sykling. Du noterer selv hvor langt du tilbakelegger gjennom måneden. Underveis i måneden eller når måneden er over, summerer du og registrerer totalsummen i resultatbasen via lenken du får tilsendt når du melder deg på.

Selv om du nå melder på konkurransen etter 1. januar, kan du også melde inn det du har tilbakelagt av kilometer så langt i måneden så lenge du har dette dokumentert i en app eller på en treningsklokke.

Du kan lese mer om og melde på Kondisløpets kilometersanking for 2023 her. Her kan du melde på enten løp, langrenn eller sykkel. Du kan melde på én av grenene eller flere av dem. Hver påmelding hvor du samler minst 400 km, gir et lodd i premiepotten.

Alle kan være med på dette. Vi oppfordrer de som er medlemmer i Kondis til å melde seg på for «Team Kondis» - skriv dette i feltet for «Lag». Dersom du tilhører en lokal Kondistrening kan du legge til navnet på stedet bak Team Kondis. Eksempelvis slik: Team Kondis Hamar. De som melder på med «Team Kondis» som lag, blir med i trekningen av ekstra premier.

Det er ingen premie til de som tilbakelegger flest kilometer gjennom året, men vi har mange flotte uttrekkspremier som trekkes blant alle som har klart å tilbakelegge minst 400 km innenfor den/de idretten(e) de er påmeldt.