Svensk favorittseier for mennene

Det var svenske Emil Person som kom først i mål i landsbyen Cavalese i de italienske alpene. Det var dermed en skikkelig favorittseier siden svensken har vunnet alle de fem foregående rennene i denne sesongens utgave av Ski Classics.

Som vanlig ble det hele avgjort i den siste, seige bakken opp mot mål, en bakke som var lagt litt om i år, uten at den ble noe lettere av den grunn. Før denne bakken var det et stort felt med løpere som holdt sammen på det kalde føret, men med mye posisjonering for å komme inn i bakken på en best mulig måte, uten å kjøre seg tom.

I bakkespurten ble det klart at Emil Person var best, både taktisk og styrkemessig, og dro fra alle konkurrentene sine. Dermed kunne svensken notere sin sjette Ski Classics-seier i år, og ikke minst en seier for historiebøkene til Marcialonga.

På de neste plassene fulgte to norske løpere, veteranen Tord Asle Gjerdalen og Andreas Nygård. Tord Asle Gjerdalen, som fyller 40 år i år, har vunnet dette rennet tre ganger tidligere, i årene 2015 – 17. Han viste at han fremdeles kan gå langt og gjøre gode avslutninger i bakkespurten som møter deltagerne i Marcialonga etter 69 kilometer. Andreas Nygård hadde også store forhåpninger om en seier dagens renn, men han måtte innrømme etter målgang at han tapte for en bedre løper i Emil Person. Han var derfor fornøyd med å komme på pallen.

Petter Northug fulgte hovedfeltet hele veien, men måtte gi fra seg et minutt i den siste bakken mot mål. Han endte der på en 36. plass.

Målgang og seier for Emil Persson (Foto: Vanzetta/NordicFocus).

Åpent blant kvinnene - Magni Smedås snappet laurbærkransen

I kvinneklassen var det hele litt mer åpent siden to av de største favorittene ikke stilte til start: Astrid Øyre Slind og Emilie Fleten. Den største favoritten var dermed svenske Ida Dahl, men hun viste en del svakhetstegn i dagens renn. Allerede ganske tidlig i løpet falt hun av tetgruppen, noe som kunne forklares med at hun i forkant av løpet har hatt en covid-sykdom. Men selv om hun da ble avskrevet av TV-kommentatorene så kjempet hun seg tilbake, flere ganger, og endte til slutt på en fjerdeplass.

Dermed kunne det hele avgjøres som en kamp mellom de to norske skiløperne Magni Smedås og Anikken Gjerde Alnes. Og da de to begynte på den seige bakken opp mot mål viste det seg at det var Magni Smedås som hadde mest krefter igjen, og kunne gå kontrollert inn til seier foran Anikken. Den siste pallplassen gikk til svenske Jenny Larsson, som i fjor slo igjennom med å vinne La Diagonela i Sveits med overlegen margin.

Magni Smedås kunne fortelle til NRK at hun har hatt Marcialonga som sesongens store mål:

– Det å vinne her er kjempegøy, det er godt å klare å nå målene sine.

– Jeg hang meg på noen mannfolk, og plutselig var det bare meg og Anikken. Da tenkte jeg at det var gode sjanser for å ta det, forteller Magni til NRK.

Hun fortalte også hva det er som gjør Marcialonga så spesielt:

– For det første så er det en helt magisk stemning, spesielt i den siste bakken, det er som i Tour de France. Og så er det jo langt da, det er jo 70 kilometer. Og så er det jo Val de Fiemme, som jeg liker veldig godt. Det er hele totalpakken, innrømmer Magni Smedås.



De tre beste kvinner: Anniken Gjerde Alnæs ; Magni Smedås; Jenny Larsson. (Foto: Vanzetta/NordicFocus).

I skrivende stund går det fremdeles løpere i mål i Marcialonga. Kondis kommer tilbake med resultater fra de mange mosjonsløperne som går rennet.

Resultater: 30 beste menn:

Nr Navn Land Klasse Tid Tid bak 1 (1) PERSSON Emil SVEZIA M18/29 2:48:57 2 (2) GJERDALEN Tord asle NORVEGIA M40/49 2:48:58 +1.03 3 (3) NYGAARD Andreas NORVEGIA M30/39 2:48:59 +2.04 4 (4) PEDERSEN Morten eide NORVEGIA M30/39 2:48:59 +2.32 5 (5) PAUS Herman NORVEGIA M18/29 2:49:01 +3.98 6 (6) RIEGE Amund NORVEGIA M18/29 2:49:05 +7.53 7 (7) EKLOEF Johannes SVEZIA M18/29 2:49:12 +15.15 8 (8) BING Thomas GERMANIA M30/39 2:49:14 +16.96 9 (9) HOELGAARD Stian NORVEGIA M30/39 2:49:15 +17.90 10 (10) JUTTERSTROEM Axel SVEZIA M18/29 2:49:17 +20.08 11 (11) KARDIN Oskar SVEZIA M30/39 2:49:17 +20.31 12 (12) JESPERSEN Chris andre NORVEGIA M40/49 2:49:19 +21.47 13 (13) NOVAK Max SVEZIA M18/29 2:49:26 +28.91 14 (14) STAKSTON Petter NORVEGIA M18/29 2:49:29 +32.40 15 (15) GUNNULFSEN Mikael NORVEGIA M30/39 2:49:31 +33.45 16 (16) STENSHAGEN Mattis NORVEGIA M18/29 2:49:31 +34.09 17 (17) MYHLBACK Alvar SVEZIA MUN18 2:49:38 +41.03 18 (18) AUGDAL Eirik sverdrup NORVEGIA M18/29 2:49:40 +42.55 19 (19) KALLAND-OLSEN Einar NORVEGIA M18/29 2:49:45 +48.28 20 (20) JOHANSSON Marcus SVEZIA M30/39 2:49:47 +50.25 21 (21) MATHISEN Runar skaug NORVEGIA M30/39 2:49:48 +51.31 22 (22) JOHAUG JR. Karstein NORVEGIA M30/39 2:49:51 +54.27 23 (23) ROYER Jeremy FRANCIA M18/29 2:50:01 +1:04.17 24 (24) STADAAS Kasper NORVEGIA M18/29 2:50:05 +1:07.83 25 (25) OEDEGAARDEN Thomas NORVEGIA M18/29 2:50:06 +1:08.96 26 (26) NILSSON Klas SVEZIA M30/39 2:50:17 +1:19.61 27 (27) KRISTOFFERSEN Patrick fossum NORVEGIA M18/29 2:50:18 +1:20.46 28 (28) ROLKE Hans petter NORVEGIA M18/29 2:50:19 +1:22.42 29 (29) STOCEK Fabian REPUBBLICA CECA M18/29 2:50:25 +1:27.61 30 (30) NOECKLER Dietmar G.S. FIAMME ORO M30/39 2:50:25 +1:27.77



De tre beste menn: Tord Asle Gjerdalen, Emil Persson og Andreas Nygaard. (Foto: Vanzetta/NordicFocus).

